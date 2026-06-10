【QUARTER ROOM 野村空人氏が監修】Journal Standard DININGとRoasted COFFEE LABORATORYが提案する、夜を彩るデザートカクテルが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営する「Journal Standard DINING」と「Roasted COFFEE LABORATORY」は、それぞれのブランドが提案する“夜時間”をテーマに、デザートカクテルメニューを展開いたします。食後の一杯や2軒目利用、夜カフェなど、それぞれのシーンに寄り添う新たな夜の楽しみ方として、バーテンダー・野村空人氏がブランドごとに開発したデザートカクテルをご堪能ください。

Journal Standard DINING「スモークド」

■ Journal Standard DINING

ブランド初となるデザートカクテルを展開。薪火焼料理を主役に据えるJournal Standard DININGらしく、薪の香りを取り入れた一杯を開発しました。ディナータイムの食後や、2軒目利用として気軽に楽しめる“大人のデザート”を提案します。

今回登場する「スモークド」は、薪のフレーバーをまとわせたミルクシェイクスタイルのデザートカクテル。クリームに薪の香りを移すことで、ローストフレーバーを表現しました。食後の時間にゆっくりと楽しめるよう、満足感のある少し重めの味わいに仕上げています。

Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南「ルバーブ珈琲」

■ Roasted COFFEE LABORATORY

ブランド初となるコーヒーカクテルを渋谷神南店にてスタート。自家焙煎コーヒーを提供するRoasted COFFEE LABORATORYならではの視点で、スイーツやコーヒーとともに楽しめる夜限定のデザートカクテルを提案します。

「ルバーブ珈琲」は、毎年リリースされるサマーブレンドをさらに飲みやすくアレンジしたコーヒーカクテル。コーヒーをきめ細かなフォーム状に仕立てることで、なめらかな口当たりを実現。ヨーロッパで旬を迎えるルバーブにベリー系の酸味を組み合わせることで、コーヒーが持つ果実味や酸味との調和を表現しました。アルコール度数を抑えた軽やかな味わいで、気軽に楽しめる“ほろ酔いカクテル”に仕上げています。

6月17日(水)より販売開始の「チェリーコブラーパンケーキ」とのペアリングもおすすめです。

《 販売概要》

【JOURNAL STANDARD DINING】

商品名：スモークド

発売期間：2026年6月17日（水）～

【Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南】

商品名：ルバーブ珈琲

発売期間：2026年6月24日（水）～

■野村 空人 プロフィール

21 歳で単身渡英、約7年間ロンドンのバーでバーテンダーとして活躍したのち帰国。Fuglen Tokyo にてバーテンダーとして数々の賞を受賞、2017 年に独立しバー・ドリンクのコンサルティングブランド「ABV+」を発足。その後、海外スピリッツのブランドアンバサダーや、バーのプロデュース、国産スピリッツ、ボトルドカクテルなど様々なプロダクトのプロデュースを手がけている。

2021年に合同会社土海空を立ち上げ、 "バーとドリンクを通して食の多様性を拡張する"というビジョンのもと様々な展開を進めていく。

Quarter Room

アートとカクテルの新たな融合をテーマに、オーナーバーテンダー野村空人が、クラシックなものから現代まで、さまざまなアート作品を独自に再解釈してカクテルメニューに落とし込み再現していきます。実際に、ゲストアーティストを迎えて店内でもアート展示を開催し、展示作品からインスパイアされたスペシャル・カクテルも展開します。まるでギャラリーで絵画を鑑賞するような感覚でカクテルを嗜む大人の時間を演出。国内外を問わず、高品質で希少なお酒をベースに、自身がアーティストの作品に真摯に向き合い、時に作品と”にらめっこ“をしながら考案されたオリジナルカクテルはまさにアートそのもの。作品が持ち合わせる要素や、技法、色味などを着想現に、これまでのクラシックカクテルをアップデートしたり、新しいカクテルメニューを考案していきます。

「Journal Standard DINING 」とは

2025年に25周年を迎えた「J.S. BURGERS CAFE」が大人のダイニングへと進化し登場。

薪火で丁寧に焼き上げるグリル料理や旬の食材を活かしたメニューは、五感で楽しむ特別な体験に。

肩ひじ張らずにゆったり過ごせる空間は、日常の延長でありながら非日常の贅沢を演出します。さまざまなひと時に寄り添い、訪れるすべての時間を特別な時間としてお届けします。

HP :https://www.digs-shinjuku.com/journal-standard-diningInstagram :https://www.instagram.com/journalstandard_dining/SHOP LIST :https://baycrews.jp/store/detail/0682?srsltid=AfmBOooxw2loijt8YrLq06vUC9tN05KSGrAatcnALxb2Dybkmb3vxlQY

■Roasted COFFEE LABORATORY とは

自家焙煎の鮮度の高い豆を使用したコーヒーを中心に、オリジナリティー溢れるこだわりの自家製スイーツとミール、音楽、アートやカルチャーとミックスしたローカルイベントなど、ストリートが根付く渋谷を発祥の地とするにふさわしい、“今” を編集したコーヒーショップとして、常に新しい魅力を提案しています。

HP :https://www.flavorworks.co.jp/brand/roastedcoffeelaboratory.htmlInstagram :https://www.instagram.com/roasted_coffeelaboratory/SHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?brand=0049&srsltid=AfmBOorCkkDK91Bli6_6Fn0oaxqIMGiLUpEwHuen9xeAfkEwhMVeejiY

■会社概要

〈株式会社ベイクルーズ〉

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売、フィットネス事業の運営

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP ：http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド ：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、RITUEL、 BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、 しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATOR、 eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく山笑ふ、BAYCREW‘S FOOD MARCHE、THE STAND fool so good(s)、J.S.BURGERS Jr.、Journal Standard DINING

https://prtimes.jp/a/?f=d11498-2544-a07f7343337f46cadfc6946f394362fd.pdf