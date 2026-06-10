『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』＆『地球防衛軍6 for Nintendo Switch 2』発売決定のご案内

株式会社ディースリー・パブリッシャー

株式会社ディースリー・パブリッシャー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今西 智明）は、Nintendo Switch(TM) 2向けゲームソフト、アクションシューティング『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』を2026年10月8日（木）に発売することをお知らせいたします。また、完全続編『地球防衛軍6 for Nintendo Switch 2』も今冬発売予定です。

- タイトル説明

PlayStation(R)4/PlayStation(R)5/PC向けに発売され、全世界200万ユーザーが熱狂したアクションシューティング『地球防衛軍5』がNintendo Switch 2で登場。巨大な敵が迫りくる絶望感、そして大量の敵をなぎ倒す圧倒的爽快感を、Nintendo Switch 2でも味わえるようになります。

2003年に発売された、SIMPLE2000シリーズの1作に端を発する『地球防衛軍』シリーズ。今作『5』ではこれまでのシリーズより世界観が一新され、新たな物語が始まります。これから入隊する方でもお楽しみいただける内容になっております。

さらに、『地球防衛軍5』の完全続編であるナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』もNintendo Switch 2で今冬発売予定。詳細は続報をお待ちください。

- Nintendo Switch 2版の新機能

ローカル通信プレイ：従来の最大4人でのオンライン協力プレイのほか、Nintendo Switch 2版では新たにローカル通信プレイに対応します。Nintendo Switch 2を友人や家族で持ち寄り、最大4人（※1）での協力プレイを楽しむことができます。

2人用分割画面プレイ：画面分割による2人同時プレイ（※2）にも対応します。

※1 オンライン通信およびローカル通信プレイには、人数分のNintendo Switch 2本体とゲームソフトが必要です。

※2 TVモード時のみを予定。

- アナウンストレーラー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g4oJwS4osS8 ]

URL：https://www.youtube.com/watch?v=g4oJwS4osS8

『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120968

『地球防衛軍 for Nintendo Switch 2』ポータルサイト：https://www.d3p.co.jp/edf_switch2/

商品概要

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タイトル名 ：地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル ：3Dアクションシューティング

発売日 ：2026年10月8日予定

価格 ：3,980円（税込）

対応人数 ：1人（オンライン＆ローカル通信1～4人）

CERO ：D（17才以上対象）

開発 ：株式会社サンドロット／Switch2版移植：株式会社ユークス

発売 ：株式会社ディースリー・パブリッシャー

著作権表記 ：(C)2026 SANDLOT (C)2026 D3PUBLISHER

タイトル名 ：地球防衛軍6 for Nintendo Switch 2

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル ：3Dアクションシューティング

発売日 ：今冬発売予定

価格 ：未定

対応人数 ：1人（オンライン＆ローカル通信1～4人）

CERO ：審査予定

開発 ：株式会社サンドロット／Switch2版移植：株式会社ユークス

発売 ：株式会社ディースリー・パブリッシャー

著作権表記 ：(C)SANDLOT (C)D3PUBLISHER

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■ソーシャルメディア

公式X(Twitter)：https://x.com/EDF_OFFICIAL

公式YouTube ：https://www.youtube.com/user/D3Publisher

■株式会社ディースリー・パブリッシャーについて

会社名 ：株式会社ディースリー・パブリッシャー

所在地 ：東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番2号 KDX鍛冶町ビル 3階

代表者 ：代表取締役社長 今西 智明

設立 ：1992年2月5日

ＵＲＬ ：https://www.d3p.co.jp/