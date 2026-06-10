数量限定のNBA公式直筆サイン入りシークレットコレクションが6月12日よりNBA Store Japanにて販売

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、6月12日（金）正午より「2026 Under Wraps NBA BASKETBALLS Volume I」をNBA Store Japanにて販売開始いたします。

本商品は、NBA公式の直筆サイン入りバスケットボールが1球封入される特別なコレクターズアイテムです。箱を開けるまで中身が分からない“UNDER WRAPS（アンダー・ラップス）”仕様となっており、スーパースターからレジェンド、さらには注目のトップルーキーまで、幅広いラインナップをお楽しみいただけます。

試合で実際に使用されたバスケットボールに直筆サインが施されたゲームユーズド仕様に加えて、スポーツアーティストによる描き下ろしのアートボールや、複数選手のサインが施されたマルチサイン仕様など、希少性の高いアイテムが封入されています。

数量限定の商品となりますので、この機会にぜひお楽しみください。

■販売サイト

NBA Store Japan（https://www.nbastore.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.nbastore.jp/ja/p-204125316

■商品情報

2026 Under Wraps NBA BASKETBALLS Volume I

価格 ｜1Box \80,000（税込）

商品内容 ｜1Box：公式直筆サイン入りバスケットボール1球入り

商品詳細 ｜現役スター、ルーキー、NBAレジェンドが収録。封入ボールにはシングルサイン、インスクリプション、マルチサイン、アート、実使用の全5種が存在します。

○ Single-Signed

レジェンド、スター、ルーキーを含む1選手の直筆サイン入りボール

ジェイレン・ブランソン、ディラン・ハーパー、マイケル・ジョーダンなど

〇 Inscribed

直筆サインに加え、選手の記録やニックネームなどが書かれたボール

〇 Inscribed

直筆サインに加え、選手の記録やニックネームなどが書かれたボール

〇 Art

著名なアーティストによる世界に一つだけのアートボール

〇 Game-Used

実際の試合で使用された、直筆サイン入りボール

ヴィクター・ウェンバンヤマ、ケイド・カニングハムなど

※1 Boxで全種類は揃いません。

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込み表記です。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan