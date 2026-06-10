『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本×韓国』7月6日（月）のアウェー戦をABEMAで無料生中継決定！宿敵・韓国との一戦をお届け

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2027年開催の『FIBA バスケットボールワールドカップ2027』出場権を争うアジア地区予選において、男子日本代表のアウェー戦となる『日本×韓国』（2026年7月6日開催）を無料生中継することをお知らせいたします。

本試合は、『FIBA バスケットボールワールドカップ2027』の出場権を争うアジア地区予選において、重要な一戦です。

アジア地区予選では、アジア・オセアニアの16チームが、2025年11月の開幕以降、1次予選・2次予選の計6つのWindow（試合期間）を通じて、2027年にカタールで開催される世界大会への“7つ”の出場枠を懸けてホーム＆アウェー方式の戦いを繰り広げています。

日本代表はグループB（日本、中国、韓国、台湾）に所属し、ここまで4試合を終えて3勝1敗。7月3日（金）の中国戦、または7月6日（月）の韓国戦で勝利を収めれば、2次予選進出が決定。一方で、1次予選での戦績は2次予選へそのまま持ち越されるため、韓国戦は今後の戦いを左右する重要な一戦となります。

韓国代表は、これまで数々の国際大会で接戦を繰り返してきたライバル。アウェーの大声援に包まれるなかで繰り広げられる伝統の日韓戦に、大きな注目が集まります。

なお、ABEMAでは、現役のBリーグ選手を解説に迎え、試合展開や戦術の見どころをわかりやすく伝える中継を予定。出演者の詳細は追って発表いたします。

2次予選進出、そしてFIBAワールドカップ出場へ向けて戦う日本代表の熱戦を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本×韓国』 放送概要

放送日時：2026年7月6日（月）午後6:30～（TIP OFF 午後7:30）

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/DDjvQyJQiwHY9M

※本試合は、ABEMAでの無料生中継に加え、BS朝日でも放送される予定です。

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/