【Yahoo!天気アプリ（Android版）】地震・津波情報を刷新。現在地や実家など気になる地点の状況を、直感的に確認可能

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する「Yahoo!天気」アプリ（Android版）（※1）は、本日、地震・津波情報を刷新しました。

地震・津波情報をWebビュー上で画像として表示する形式から、アプリ内の地図上で表示する形式にリニューアルすることで、視認性を向上させるとともに、地図の移動・縮尺変更に対応できるようになりました。また、ユーザーの現在地や、登録した市区町村周辺の情報を地図上で表示することで、ユーザー自身がいる場所や実家の付近など、気になる地点の状況をより素早く、直感的に確認できるようになりました。

※1：Android版のバージョン11.29.0以上で利用できます。なお、iOS版は今夏の提供を予定しています。

「Yahoo!天気」アプリでは、天気予報や各種レーダーに加え、災害発生時にも必要な情報をより分かりやすく届けるため、防災・災害系の情報発信の強化に取り組んでおり、さまざまな機能拡充を行っています。

従来は、地震・津波が発生した際、ユーザーの居住地・現在地などに関わらず、一律に同じ情報をWebビュー上で画像・テキスト形式で表示していましたが、今回の刷新により、アプリ内の地図を拡大・縮小しながら、ユーザーの現在地もしくは登録地点付近の地震・津波情報をより直感的に確認できるようになりました。（※2）

地震情報に関しては、新たに推計震度分布に対応したことで、より詳細な揺れの広がりを把握できるようになりました。また、津波情報に関しては、「津波注意報」「津波警報」「大津波警報」に加えて新たに「津波予報」と「浸水想定区域（ハザードマップ）」にも対応しました。

これによりユーザーは「震源地はどこで、現在地はどの程度揺れたか」「実家への津波影響はあるのか」「現在地が津波で浸水するリスクはどの程度なのか」などといった情報を、これまで以上に素早く、直感的に確認できます。

※2：現在地に関する機能を利用するには、アプリへの位置情報利用の許可が必要です。また、登録地点は、アプリ内の「地点検索」から任意の地点を検索・選択し、「追加」をタップすることで登録ができます。

■利用方法

- アプリ上部に表示される地震情報または津波情報をタップします。- 現在地または登録地点を中心に、地震・津波情報が地図上に表示されます。下部のシートでは、表示地点に応じた震度、津波の発表状況、予想される高さや到達予測などを確認できます。- 地図を移動・拡大して、気になる地点の周辺情報を確認できます。シートを引き上げると、全国の観測情報や関連情報を確認できます。- 本情報は、アプリ右下のメニュー内「天気・防災情報」の「地震」や「津波」からも確認できます。

■「Yahoo!天気」参考記事

毎日の利用者1000万人以上 ユーザーの日常を支える「Yahoo!天気」アプリの使いやすさはどう磨かれているのか

https://news.yahoo.co.jp/newshack/inside/yahooweatherapp_20251222.html

『WOW Our Users!』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo!天気」を通じて今後もユーザーの生活に寄り添い、安全で快適な暮らしに貢献するサービスの提供を目指していきます。