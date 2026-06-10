Amazonギフトコード5,000円分などの賞品が総勢33名様に当たるプレゼントキャンペーン実施中！【東京新聞パートナーズ】

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東京新聞（中日新聞東京本社）


東京新聞のモニター制度「東京新聞パートナーズ」は5月18日に3周年を迎えました！


つきましては感謝の気持ちを形にすべく、「3周年記念プレゼントキャンペーン」を実施しております！


6月30日までに応募いただいた方の中から、抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。


すでに会員の方はもちろんのこと、まだ会員でない方も、この機会にご登録のうえ、ぜひご参加ください♪


※LINEに友だち登録後、アンケートに回答するとプレゼントキャンペーンに応募できます！



【賞品】


１.Amazonギフトコード5,000円分　15名様


２.東京新聞出版の書籍 5冊詰め合わせ　3名様


３.魔法のタオル エアーかおる 10名様


４.LACOSTEタオル　5名様



【応募締切】 2026年6月30日(火) 23:59


詳細はこちら :
https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners?utm_source=PRtimes&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=monitor_2026&utm_id=2&utm_content=3%E5%91%A8%E5%B9%B4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3_PRtimes





東京新聞パートナーズでは…


・記事への意見の反映
・東京新聞記者との懇談会への参加
・謝礼つきグループインタビューへのご招待
・会員限定特別イベントへのご招待
・美術展チケットのプレゼントキャンペーン


　・・・など様々な特典をご用意しております



プレゼントキャンペーンには3ステップで応募できます♪


【ステップ1】LINEで友だち登録

【ステップ2】初回登録アンケートに回答 (1分～2分程度)

【ステップ3】プレゼントキャンペーン応募フォームに回答 (1分程度)



詳しくは公式サイトをご覧のうえ、ご登録ください♪


詳細はこちら :
https://www.tokyo-np.co.jp/tokyo_partners?utm_source=PRtimes&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=monitor_2026&utm_id=2&utm_content=3%E5%91%A8%E5%B9%B4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3_PRtimes

■お問い合わせ先■


東京新聞 販売局


東京新聞パートナーズ事務局


東京都千代田区内幸町２-１-４


mail：tokyopartners@tokyo-np.co.jp