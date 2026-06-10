【HARUMI FLAGの夏の風物詩】東京湾の夜景を背に踊る海辺の盆踊り、過去最大48店舗の縁日エリアが集結する「晴海ふ頭公園盆踊り大会2026」7/11・12開催

HARUMI FLAG自治会

HARUMI FLAG自治会は、2026年7月11日（土）・12日（日）、東京湾を望む晴海ふ頭公園（東京都中央区晴海5丁目）にて「晴海ふ頭公園盆踊り大会2026」を開催します。中央区民踊連盟・中央区太鼓連盟の協力による全10曲の本格盆踊りに加え、過去最大規模となる48店舗の縁日エリアを展開。東京湾岸ならではの絶景と潮風のなか、地域内外から多くの来場者を見込んでいます。

全10曲！本格盆踊りプログラム

中央区民踊連盟および中央区太鼓連盟の協力により、生演奏・本格演舞が披露されます。お子様からご年配の方まで誰でも輪に加われる10曲のプログラムを用意しています。

1. これがお江戸の盆ダンス 2. 東京音頭 3. ダンシング・ヒーロー 4. きよしのズンドコ節 5. 銀座カンカン娘 6. 炭坑節 7. どんとこいブギ！ 8. 河内おとこ節 9. 東京五輪音頭2020 10. Let's ONDO Again

過去最大規模！全48店舗が集結する縁日エリア

今年は過去最大級となる48店舗が出店。定番の屋台からHARUMI FLAGらしいユニークなサービスまで幅広く展開します。

■グルメ：富士宮焼きそば、和牛モツ煮込み、ケバブ、クラフトビール、ジェラート、マンゴーラッシー 他

■体験・遊戯：わたあめ作り体験、スーパーボールすくい、ソフトダーツサッカー、似顔絵ライブドローイング 他

■ライフスタイル：ワンちゃんへの整体サービス、お肌の虫よけ体験ブース 他

都内では希少な「海辺の盆踊り」──東京湾を背に踊る非日常の夜

かつての東京2020オリンピック・パラリンピック選手村跡地に隣接する晴海ふ頭公園。レインボーブリッジをはじめとする夜景と潮風の中で行う盆踊りは、都心とは思えない開放感を味わえます。浴衣での参加も大歓迎。

開催概要

■イベント名：晴海ふ頭公園盆踊り大会2026

■日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 16:00～21:00（予定）※雨天中止

■会場：晴海ふ頭公園（東京都中央区晴海5丁目）

■入場：無料

■主催：HARUMI FLAG自治会 / 東部公園グループ

■共催：HARUMI FLAG CLUB / 晴海テラス自治会

■協力：HARUMI FLAG CLUB レッツ盆踊り / 中央区民踊連盟 / 中央区太鼓連盟

■公式サイト：https://www.harumiflag.org/summerfestival

アクセス

晴海ふ頭公園（東京都中央区晴海5丁目）

■都営バス：東京駅丸の内南口より「都05-2」系統「晴海ふ頭」バス停下車すぐ

■水上バス：日の出桟橋～晴海客船ターミナル（運航状況は各社サイトをご確認ください）

主催者コメント【新しい街に「10年後、20年後も愛される伝統」を創る】

「昨年に続き、本年も『晴海ふ頭公園盆踊り大会』を開催する運びとなりました。初回である昨年に我々がこの盆踊り大会を企画したとき、心に描いたのは『新しい伝統』の誕生です。一過性のイベントで終わるのではなく、10年後も20年後も、この街の子どもたちが『夏といえば晴海の盆踊りだよね』と笑顔で振り返るような、そんな光景を創りたいと考えました。本大会は、そうした思いに共感いただいた多くのボランティアや関係者の皆様のご協力のもと運営されています。手を取り合い、輪になって踊る。そんなシンプルな交流の中に、地域の温かな繋がりがあると信じています。皆様お誘い合わせの上、ぜひお気軽にご来場ください。会場でお待ちしております。」

── HARUMI FLAG自治会 晴海ふ頭公園盆踊り大会 運営スタッフ一同

団体概要

■団体名：HARUMI FLAG自治会

■代表者：会長 荒瀬 勇太

■所在地：東京都中央区晴海5丁目6-3 PARK VILLAGE C棟 1階 SECURITY CENTER 自治会オフィス

■設立：2024年7月

■事業内容：HARUMI FLAGにおける住民による自主組織としての活動

■URL：https://www.harumiflag.org/

取材・撮影対応について

報道関係者の皆さまの取材・撮影を積極的にサポートします。事前のロケハン・設営取材から、当日の演舞・縁日・夜景撮影、事後の写真データ提供まで一貫して対応いたします。

■撮影対応コンテンツ

・事前：会場設営・盆踊りリハーサル（HARUMI FLAG CLUB レッツ盆踊り）・主催者インタビュー

・当日：開会式・演舞と生演奏・縁日エリア・来場者の様子・夜景×東京湾×盆踊り（撮影推奨スポット・時間帯をご案内）

■自治会の協力体制

プレスパス発行（無料）／広報担当者による会場エスコート／プレスキット・当日資料のご用意／主催者・出演者インタビューのセッティング（事前申込要）

お問い合わせ

本イベントに関するご質問・取材・撮影のお申し込みは、下記の窓口にて一括受付しています。

HARUMI FLAG自治会 事務局（広報担当兼任）

MAIL：86contact@harumiflag.org

受付時間：随時受付

公式サイト：https://www.harumiflag.org/

■取材・撮影のお申し込み締切：2026年7月4日（土）

■取材対応内容・プレスキットの詳細は、メールにてご案内します。



＜昨年大会の様子＞