「スマイルモア矯正」新CMを6月10日(水)より放映開始～「高い」「バレる」で諦めていたあなたへ～

■CM放映の背景

株式会社スマイルモア

自社調査（※）によると、歯列矯正を検討しながらも踏み出せない理由の第1位は「費用面への不安」であることがわかりました。また、矯正方法としてマウスピース矯正が選ばれる理由として「費用の安さ」「目立ちにくさ」が上位に挙がっています。

こうした実態を踏まえ、「高い」「バレる（目立つ）」といった理由で歯列矯正を諦めていた方へ向け、矯正への第一歩を後押しすることを目的として本CMを制作いたしました。総額17万円（税別）から始められる手軽さと、全国170院以上の提携クリニックで気軽に相談できる身近さを訴求する内容となっています。

今後、放映地域拡大も検討しており、引き続き多くの方への認知拡大に努めてまいります。

（※）調査手法：インターネットリサーチ / 調査対象：全国の10代～40代男女 / 有効回答数：752 / 調査期間：2025年9月 / 調査機関：マクロミル

■TVCM放映スケジュール概要

対象番組及び放映開始日[表: https://prtimes.jp/data/corp/141408/table/138_1_303af3600227e60800352a5fc999c3b4.jpg?v=202606111251 ]放映地域

鹿児島県内（鹿児島放送 / KKB）

▼CM動画の視聴はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=TRwvpsFNmGU&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=TRwvpsFNmGU&feature=youtu.be)

■ 「スマイルモア矯正」とは

「スマイルモア矯正」は、価格以上の医療の質と、患者様一人ひとりに寄り添う誠実なカウンセリングを大切にしているマウスピース矯正ブランドです。豊富な治療経験・専門知識など厳しい基準をクリアした信頼できるクリニックのみと提携しており、提携医院数は全国170院を突破（※2026年6月時点）。無料相談の満足度アンケートでは98.3%の高評価をいただいています。

首都圏から九州エリアまで全国にネットワークを急速に拡大しており、どこにお住まいの方でも質の高いマウスピース矯正を安心して受けていただける体制を整えています。

■「スマイルモア矯正」の導入をご検討中のクリニック様へ

【最寄りのクリニックを検索して予約する】 :https://clearsmile.jp/clinics

マウスピース矯正への関心が全国的に高まる中、対応エリアをさらに広げ、より多くの患者様に質の高い治療をお届けしたいと考えています。

スマイルモア矯正は、世界100カ国以上・*2,000万人超の治療実績を持つ「インビザライン・システム」等を活用したマウスピース矯正のポータルサイトです。集患サポートや明瞭な料金体系なども整備しております。

患者様の笑顔を一緒に増やしていただけるクリニック様は、ぜひお気軽にご連絡ください。

*全世界でのインビザライン矯正とインビザライン Go矯正の合計（2025年4月30日時点）

掲載に関するお問い合わせはこちらから :https://storage.googleapis.com/medical-shift-banner/clinic_lp_ueda/index.html

■ 株式会社スマイルモア 会社概要

社名： 株式会社スマイルモア

代表者： 代表取締役 堀琢馬

事業内容： マウスピース矯正ブランド「スマイルモア矯正」の企画・運営

公式HP： https://clearsmile.jp/company(https://clearsmile.jp/company)



