PB「超COOL」「COOL」シリーズ着用モデルが「モナキ」に決定！6/17（水）よりコラボ商品を販売します

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、ファッションセンターしまむらで展開するPB「超COOL（クール）」「COOL（クール）」シリーズの着用モデルが「モナキ」に決定したことをお知らせいたします。

■PB「超COOL」「COOL」シリーズ着用モデルが「モナキ」に決定！

ファッションセンターしまむらで展開するPB「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルが、純烈・酒井一圭プロデュースの4人組グループ「モナキ」に決定しました。

▼特集ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/cont/monaki2026/

■コラボ商品について

6/17（水）より、モナキとのコラボ商品（Tシャツやソックス等）を、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて受注販売します。

▼オンラインストア「しまむらパーク」はこちら

https://www.shop-shimamura.com/

■キャンペーンについて

下記条件を満たす方の中から抽選で合計24名様に、モナキ各メンバーのサイン入りチェキをプレゼントします。

●キャンペーン期間と内容

・第1弾（6/17（水）～6/30（火））…「COOL」Tシャツ着用のサイン入りチェキを、抽選で12名様にプレゼント

・第2弾（7/1（水）～7/19（日））…衣装着用のサイン入りチェキを、抽選で12名様にプレゼント

●応募条件

下記１～３に全て該当する方が対象となります。

１．しまむらグループ公式アプリ「しまむらパーク」（以下「アプリ」）の本会員登録をしている方

２．キャンペーン期間中に、全国のファッションセンターしまむら店舗でアプリ会員証をご提示のうえ「超COOL」「COOL」商品をご購入いただいた方 ＊オンラインストアは対象外です

３．アプリから応募券5枚を使用し、会員特典に応募された方

■「超COOL」「COOL」について

●「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、当社基準の2倍(*1)をクリアした、接触冷感に優れた商品です。PB「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」から展開しています。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適にお過ごしいただけます。

（*1…接触冷感の値が当社基準の 2倍です。）

●「COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、接触冷感、吸水速乾、抗菌防臭に優れた商品です。PB「CLOSSHI（クロッシー）」から展開しています。

■6月19日は「超COOL・COOL」の日！

6月19日は、6（むっちゃ）・19（いいクール）で、「超 COOL・COOL」の日に制定されています。

快適で高機能な「超COOL・COOL」シリーズを、ぜひこの機会にお試しください。

■「モナキ」プロフィール

純烈リーダー・酒井一圭プロデュースによる4人組グループ。「セカンドチャンスオーディション」合格者中心に構成され、メンバーはじん、サカイ Jr.、ケンケン、おヨネの4人（平均年齢33歳）からなる。

グループ名のモナキは「名もなき者たち」の短縮形。2026年4月8日、日本クラウンより「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。

デビュー前にもかかわらず同楽曲のキャッチーな歌詞とコミカルなダンスがTikTokで話題となり、SNS総再生回数は13億回を突破。8月には初のZeppツアーを開催する。

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。

“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。

その心地よさには理由（わけ）があります。

「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■お近くの店舗はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループの公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）