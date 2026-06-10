【emo′s store】EDISONmamaとのSNSコラボプレゼント企画「夏を涼しく乗り切ろう！プレゼントキャンペーン」を6/10(水)より開催

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、Poled日本総代理店）は、ベビー用品総合メーカー「EDISONmama（エジソンママ）」とのコラボレーションによる【airluv. × EDISONmama 夏を涼しく乗り切ろう！プレゼントキャンペーン】を、2026年6月10日(水)より開催いたします。

本キャンペーンでは、当社が運営するベビーセレクトショップ「emo's store（エモズストア）」の人気製品であるPoledの赤ちゃん用クールシート「エアラブ5」と、EDISONmamaの人気製品「あにま～るマグ」と「あにま～るペットボトルストロー」をセットにして、InstagramおよびX（旧Twitter）の応募者全体から合計10名様にプレゼントいたします。

近年ますます厳しくなる夏の暑さにより、赤ちゃんの暑さ対策や水分補給への関心が高まっています。

emo's storeとEDISONmamaは赤ちゃんとご家族の夏を快適に過ごしていただけるよう、本キャンペーンを企画しました。

本キャンペーンを通じて、育児に励むご家庭に夏を乗り切るためのサポートをお届けしてまいります。

■ キャンペーン概要

開催期間 ： 2026年6月10日(水) ～ 6月21日(日)23:59まで

当選人数 ： 10名様（Instagram＆X合計の当選人数）

■ 当選商品内容

１. Poled「エアラブ5」 1点

（お好きなグレード・カラーをプレゼント）

モバイルバッテリーに接続して使用する送風機付きクールシートの2026年最新モデル。ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることで赤ちゃんの背中にやさしい風を送り、夏場の体温調節や蒸れ対策に役立ちます。人体工学に基づいた送風技術＆保冷剤ポケット搭載で暑い日もひんやり快適に。

▶ エアラブ5 特設ページ：https://emos-store.com/pages/airluv5

２. EDISONmama「あにま～るマグ＆ストローセット」 1点

（それおぞれお好きなカラーをプレゼント）

あにま～るマグあにま～るペットボトルストロー

はじめてでもしっかり飲める、中身が見えやすい飲み口マグと飲みやすいストローのセットです。おもり付きストローでベビーカーのお子さまも飲みやすく、お出かけ時でもノンストレスでしっかり水分補給ができます。

▶ あにま～るマグ：https://products.edisonmama.com/products/kj500211

▶ あにま～るペットボトルストロー：https://products.edisonmama.com/products/kj500348

■ 応募方法

- Instagramからのご応募

１. 以下3つのアカウントをフォロー

- emo’s store公式（ @emos_store.official(https://www.instagram.com/emos_store.official/) ）

- Poled公式（ @poled_japan(https://www.instagram.com/poled_japan/) ）

- EDISONmama公式（ @official_edisonmama(https://www.instagram.com/official_edisonmama/) ）

２. キャンペーン投稿に「夏のお出かけで工夫していること」をコメント

対象投稿はこちら :https://www.instagram.com/p/DZY7cElmS_8/- Xからのご応募

１. 以下3つのアカウントをフォロー

- emo’s store公式（ @emos_store(https://x.com/emos_store) ）

- Poled公式（ @poled_japan(https://x.com/poled_japan) ）

- EDISONmama公式（ @EDISONmama_(https://x.com/edisonmama_) ）

２. キャンペーン投稿にいいね＆引用リポスト

対象投稿はこちら :https://x.com/emos_store/status/2064543127135015189

※EDISONmamaのInstagram・Xアカウントでも同時開催中。両アカウントに応募いただけます。

※抽選はInstagramおよびXで実施する本キャンペーンの応募者全体の中から行います。

■ emo’s store について

emo’s store（エモズストア）は「買ってよかった」「贈りたい」「便利になった」そんなプラスの感情が湧き出るような商品をセレクトし、皆様の毎日を少しでも豊かに、そして幸せな時間を増やすお手伝いをしたいという想いから生まれたベビー＆ママ・パパのためのオンラインショップです。日々の生活がもっと楽しくなるような、心躍るアイテムを展開しています。

公式サイト：https://emos-store.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/emos_store.official/

公式X：https://x.com/emos_store/

■ Poledについて

Poled（ポレッド）は、"赤ちゃんの安全を守りながら、家族の時間をもっと快適にしたい"という想いから生まれた、韓国発のプレミアム育児ブランドです。airluv.（エアラブ）やHUGBEAR（ハグベアー）など、毎日の育児をやさしく支える革新的なアイテムをお届けしています。

公式サイト：https://shop.poled.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/poled_japan/

公式X：https://x.com/poled_japan

■ EDISONmamaについて

EDISONmama（エジソンママ）はエジソンママは、ママやパパと共に、子どもたちの初めて“できた！”瞬間を楽しみながらサポートしたいという想いから生まれたブランドです。この想いを大切にしながら、日常の育児がもっと気軽に楽しくなるような独自のアイデアや工夫を取り入れた製品づくりに取り組んでいます。

公式サイト：https://edisonmama.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/official_edisonmama/

公式X：https://x.com/edisonmama_

【会社概要】

社名 ： コマースメディア株式会社

代表者 ： 代表取締役 井澤 孝宏

設立 ： 2016年5月

本社所在地： 東京都豊島区南大塚3丁目20-6

福岡支店 ： 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

公式サイト： https://commerce-media.info

【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 ベビーPR担当

メールアドレス：customer@emos-store.com