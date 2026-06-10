プレイドのCXプラットフォーム「KARTE」とHakuhodo DY ONEのDMP「AudienceOne(R)」がデータ連携を開始

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、当社が開発・提供するCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」において、株式会社Hakuhodo DY ONE（東京都港区：代表取締役社長 北爪宏彰）が提供するDMP「AudienceOne(R)」とのデータ連携を開始したことをお知らせします。

本連携の概要と特徴

本連携により、KARTEを導入している企業は、3.8億超のIDを保有する国内最大級のDMP「AudienceOne(R)」の興味関心データや属性データをKARTE上で活用できるようになります。

導入企業は、ウェブサイト来訪者の関心やインサイトを自社で持つ顧客の行動データに加えて多角的に捉えることが可能になり、とりわけ自社サイト内の行動履歴がまだ蓄積されていない初回訪問ユーザーに対して効果を発揮します。来訪前の検索・閲覧行動に基づくデータを活用し、初回ランディング時から興味関心に応じたコンテンツの出し分けや初期ナビゲーションの最適化を行うことが可能です。

先行実施した実証実験（PoC）の成果

本連携の開始に先立ち、Hakuhodo DY ONEが実証実験を実施しました。「AudienceOne(R)」のデータをもとにユーザーをセグメント化し、興味関心に応じたコンテンツ（利用者の声など）の出し分けを行ったところ、本連携を活用しなかったグループと比較して、カート投入率が15.6ポイント向上しました。一部商品では購入率が20.0ポイント向上しています。

本PoCの詳細については、Hakuhodo DY ONEの公式ブログにて公開しています。

⁠https://oneder.hakuhodody-one.co.jp/blog/audienceone-karte

プレイドは今後も、パートナー企業やさまざまなツール・サービスとの連携を通じて、顧客体験の向上を支援してまいります。

CXプラットフォーム「KARTE」

「KARTE」は、あらゆる顧客接点でのお客様の行動をリアルタイムに解析して一人ひとり可視化し、個々のお客様にあわせた自由なコミュニケーションをワンストップで実現するCX（顧客体験）プラットフォームです。独自のデータ解析基盤を強みに高い拡張性を備え、デジタルマーケティング全般はもちろんのこと、顧客理解や市場理解が必要な広範な企業活動を支える顧客中心経営の基盤として機能します。KARTEのデータによる圧倒的な顧客理解はKARTEを使う「人」の創造性を引き出し、エンドユーザーにおける体験価値の向上と企業の独自価値の創造を実現します。

https://karte.io/

株式会社プレイドについて

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに、データを起点に企業価値の最大化を支援する企業です。膨大な顧客行動をリアルタイムに解析するデータ基盤とその文脈（コンテクスト）までを構造化する技術をもとに、データ×AIのプロダクト群と専門人材による伴走を提供しています。企業の顧客中心経営の実現を支えることで、持続的な事業成長とその先にいる生活者一人ひとりへの価値創出に貢献します。

https://plaid.co.jp/