まるひろ川越店5階で55周年のムアツを体感【昭和西川】「夏の寝具お買得市」「ムアツふとん・桐らくね体感フェア」6月11日（木）～15日（月）開催

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社は、2026年6月11日（木）から15日（月）までの5日間、まるひろ川越店5階催場にて「夏の寝具お買得市」「ムアツふとん・桐らくね体感フェア」を同時開催します。会場では、55周年を迎えるMuAtsu（ムアツ）をはじめ、桐らくねなど暑さや湿気が気になる季節におすすめの寝具をご用意いたしました。実際に寝心地を試しながら夏の眠りに合う寝具をお選びいただけます。

初夏の睡眠環境を整える寝具選び

暑さや湿気が気になるこれからの季節に向けて、毎日の睡眠環境を支える寝具を見直してみませんか。会場では、55周年を迎えるMuAtsu（ムアツ）をはじめ夏を快適に過ごすための寝具をお試しいただけます。

商品紹介

●30年MuAtsu（ムアツ） XX

ムアツ史上かつてない寝心地を提供する最上位モデル

独自の凹凸構造が体圧を分散し、血行を妨げにくく、理想的な寝姿勢を保ちます。

正しくメンテナンスすることで30年以上ご愛用していただくことを目指し、より厳しく設定した昭和西川品質基準に合格した商品が「30年MuAtsu」です。

シングルサイズ(横97cm×縦195cm×高さ12cm)：税込220,000円

●折りたたみベッド 「桐らくね」

桐の「軽さ」を最大限に活用したベッド「桐らくね」

わずか3kgの力で持ち上がるため、女性や年配の方でも簡単に折り畳むことが可能です。

シングルサイズ(幅200cm×奥行95cm×高さ35cm 折り畳んだ寸法：幅95cm×高さ125cm×奥行18cm)：税込110,000円

＜会期中のお買い上げ特典＞

・会期中、30年ムアツ XXをお買い上げのお客様に、フェムオンテック温灸（デジタルお灸）をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

・ムアツ、桐らくねを税込49,500円以上お買い上げいただいたお客様は、送料当社負担にて承ります。

※対象区域：東京（離島を除く）・埼玉県・千葉県

【昭和西川 夏の寝具お買得市/ムアツふとん・桐らくね体感フェア概要】

■まるひろ 川越店

・開催期間：2026年6月11日(木)～15日(月)

・開催場所：〒350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1 まるひろ川越店5階催場

・電話 ：049-224-1111(大代表)

・営業時間：午前10時～午後7時

※最終日は午後5時まで

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/



