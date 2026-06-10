バーガーキング(R) 人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催！スモーキーを極めた4枚肉の超大型バーガー「スモークハウス」が食べたい放題！過去最多全国80店舗へ拡大！徳島県で初開催！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野村 一裕）は、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまでご堪能いただける、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催いたします。

2026年第2弾は、初開催となる徳島県を加えた過去最多の全国80店舗にて、2026年6月19日（金）～6月25日（木）の7日間、各日14時30分～、16時～、17時30分～、19時～、各回人数限定で『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題イベントを開催いたします。

毎回チケット即完売の人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ』の2026年第2弾を、好評につき開催エリアを拡大し、初開催の徳島県を含む過去最多の全国80店舗にて開催いたします。今回は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2）が食べたい放題でお楽しみいただけます。

『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）各商品を、それぞれ完食していることを条件に、いずれも制限時間45分以内でおかわり自由の食べたい放題イベントです。

『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーです。

『ワンパウンダーチャレンジ2026』は事前の参加チケット購入が必要です。第2弾のチケットは6月10日（水）11時より、専用の参加チケット購入サイトにて販売を開始いたします。ご希望の店舗・日時を選択の上、ご購入ください。参加チケットの店頭での販売はございません。ご参加いただいた皆様には特典として、限定デザイン「限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）」と「限定バーガーキング(R) オリジナルタオル（1枚）」、「限定ワンパウンダーステッカー（1枚）」、「オリジナルステッカー（1枚）」をプレゼントいたします。

『ワンパウンダーチャレンジ』の参加チケットは毎回販売開始後すぐに完売してしまうほど、大変ご好評いただいております。チケットはお早めにご購入いただくことをお勧めいたします。売り切れの場合はご容赦ください。

食べたい放題好きの皆様も、超大型バーガー好きの皆様も、ぜひこの機会に、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題を、満足ゆくまでお楽しみください。

『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾の参加チケットの購入はこちら

URL：https://bk-japan.myshopify.com(https://bk-japan.myshopify.com)

概要

イベント名：ワンパウンダーチャレンジ2026

実施店舗：

【北海道】

バーガーキング(R) 新さっぽろサンピアザ店

バーガーキング(R) 帯広店

【宮城】

バーガーキング(R) 仙台駅前店

バーガーキング(R) イオンモール新利府店

【東京】

バーガーキング(R) お茶の水サンクレール店

バーガーキング(R) 蒲田駅東口店

バーガーキング(R) 品川シーサイドフォレスト店

バーガーキング(R) 青物横丁駅前店

バーガーキング(R) 浅草橋東口駅前店

バーガーキング(R) 都立大学駅前店

バーガーキング(R) 下北沢駅南口店

バーガーキング(R) 赤坂見附店

バーガーキング(R) 有明ガーデン店

バーガーキング(R) 瑞江駅前店

バーガーキング(R) 国分寺駅南口店

バーガーキング(R) 仙川店

バーガーキング(R) キテラタウン調布店

バーガーキング(R) nonowa武蔵小金井店

バーガーキング(R) 西八王子店

バーガーキング(R) イオンモール日の出店

【神奈川】

バーガーキング(R) コレットマーレみなとみらい店

バーガーキング(R) 井土ヶ谷駅前店

バーガーキング(R) そよら横浜高田店

バーガーキング(R) センター南店

バーガーキング(R) 鴨居駅前店

バーガーキング(R) 川崎ゼロゲート店

バーガーキング(R) Luz湘南辻堂店

バーガーキング(R) 横須賀中央店

バーガーキング(R) イオンモール座間店

【埼玉】

バーガーキング(R) 大宮西口店

バーガーキング(R) 浦和仲町店

バーガーキング(R) 北浦和駅前店

バーガーキング(R) 与野駅前店

バーガーキング(R) 東武朝霞店

バーガーキング(R) 春日部駅前店

バーガーキング(R) そよら入曽駅前店

バーガーキング(R) 川越クレアモール店

バーガーキング(R) 熊谷ニットーモール店

【千葉】

バーガーキング(R) 船橋店

バーガーキング(R) 浦安駅前店

バーガーキング(R) 柏梅林堂ビル店

バーガーキング(R) モラージュ柏店

バーガーキング(R) 本八幡店

バーガーキング(R) ペリエ稲毛海岸店

バーガーキング(R) イオンモール八千代緑が丘店

バーガーキング(R) ユーカリが丘店

バーガーキング(R) あすみが丘ブランニューモール店

【茨城】

バーガーキング(R) トナリエクレオつくば店

【群馬】

バーガーキング(R) イオンモール太田店

【静岡】

バーガーキング(R) 静岡モディ店

【愛知】

バーガーキング(R) 大須店

バーガーキング(R) アピタ千代田橋店

バーガーキング(R) 今池店

バーガーキング(R) イオンタウン岡崎美合店

バーガーキング(R) ドミー知立店

【大阪】

バーガーキング(R) 船場南久宝寺店

バーガーキング(R) 谷町四丁目駅前店

バーガーキング(R) 九条店

バーガーキング(R) フレスポ阿波座店

バーガーキング(R) 上本町店

バーガーキング(R) そよら長原駅前店

バーガーキング(R) 近鉄古市駅前店

バーガーキング(R) 近鉄瓢箪山駅店

バーガーキング(R) 庄内駅前店

バーガーキング(R) ロピア北加賀屋店

バーガーキング(R) 高槻グリーンプレイス店

【兵庫】

バーガーキング(R) JR神戸駅店

バーガーキング(R) 三宮いくたロード店

バーガーキング(R) 阪急伊丹店

バーガーキング(R) アステ川西店

バーガーキング(R) 姫路大手前通り店

【滋賀】

バーガーキング(R) ブランチ大津京店

バーガーキング(R) 彦根パリヤ店

【奈良】

バーガーキング(R) イオンタウン富雄南店

【徳島】

バーガーキング(R) 徳島川内店

【香川】

バーガーキング(R) イオンタウン宇多津店

【福岡】

バーガーキング(R) 六本松駅前店

バーガーキング(R) 西新店

バーガーキング(R) リバーウォーク北九州店

【熊本】

バーガーキング(R) 熊本インター店

実施日時：2026年6月19日（金）・6月20日（土）・6月21日（日）・6月22日（月）・

6月23日（火）・6月24日（水）・6月25日（木）

各日14時30分～、16時～、17時30分～、19時～、各回人数限定

※店舗により実施していない日、時間帯がございます。

チケット購入ページからご確認ください。

制限時間：45分間

※完全入れ替え制です。※ラストオーダーは30分経過時点です。

参加人数：各回6～8名様限定

対象商品：スモークハウス ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット

※おかわりのオーダーはそれぞれの商品を完食していることを条件に、

いずれもおかわり自由です。

フレンチフライを完食していなくてもバーガーを完食していれば

バーガーのみのおかわりが可能です。

参加費 ：4,900円

特 典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキング(R) オリジナルタオル（1枚）、

限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）

参加方法：2026年6月10日（水）11時より、専用の予約WEBサイトでの販売のみとなります。

店頭で販売はございません。

〈注意事項〉

※事前に専用の予約WEBサイトでの参加チケットのご購入が必要です。

※参加チケットは数量限定です。売り切れ次第、販売終了となります。

※ご購入は先着順のため、カートに入れた状態でもご購入できない場合がございます。予めご了承ください。

※事前に購入いただいた参加チケットを紛失された場合は無効となります。

※イベント実施時間の5分前までにご来店ください。

※参加チケットの払い戻しは受け付けておりません。また、転売は禁止です。

※過度な早食い、大食い等による事故や体調不良等について当社は責任を負わないものとします。

※イベントの様子を撮影させていただく場合がございます。ご了承ください。

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変更になる場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※画像はイメージです。

※諸事情により、開催できなくなる場合がございます。予めご了承ください。

2026年は食べたい放題イベントを年3回開催！

さらに各回でバーガー完食数が多い方をご招待する

「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催！

2026年、バーガーキング(R) は超大型バーガーを思う存分楽しめる食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回開催いたします。

さらに、各回でバーガーを完食した数が多かった3名様（計9名様）を2026年 年末に都内某所にて開催予定の「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」へご招待いたします。

※召し上がられたバーガー数が同数の場合は、残ったバーガーの重量を計量し判断いたします。

※重量も同じだった場合は、抽選とさせていただきます。ご了承ください。

※開催日時は変更になる場合がございます。

2026年3月開催の『ワンパウンダーチャレンジ2026』第1弾

最高満足記録は11個の総カロリー18,843kcal※1総重量5,973g※2！

2026年3月に開催された『ワンパウンダーチャレンジ2026』第1弾では、45分間で『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』11個完食が満足記録となっております。

『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の食べたい放題も、満足ゆくまでお楽しみください。

バーガーキング(R) からスモーキーを極めた4枚肉

『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』新発売！

直火焼きビーフ4枚にスモーキーな刻みベーコン入りの

「特製スモークベーコンソース」を使用した超大型バーガー新登場

『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーです。

“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様も、スモーキーな味わい好きの皆様も、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。

商品概要

商品名：スモークハウス ザ・ワンパウンダー

発売日：2026年5月29日（金）～

価 格：単品 2,490円、セット 2,790円

特 典：オリジナルステッカー

*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

*2 総重量には個体差があります。予めご了承ください。

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケー・ジャパンが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP

Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan