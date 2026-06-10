KPMG FASとの協賛開始について

一般財団法人日本フットサル連盟

一般財団法人日本フットサル連盟（東京都文京区、会長：北澤 豪）は、このたび株式会社KPMG FAS（東京都千代田区、代表：岡田光）と協賛契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本協賛は、日本フットサル連盟が推進する大学フットサル事業を中心とした価値共創を目的とするものであり、大学生年代の競技環境の充実や人材育成、コミュニティ形成の推進に向けて、両者が連携して取り組むものです。日本フットサル連盟は、「フットサルを通じたコミュニティの創造と社会貢献」を理念に掲げ、全国各地での競技普及活動や各種大会の開催を通じて、フットサルの発展と豊かなスポーツ文化の醸成に取り組んでいます。

近年、フットサルは競技スポーツとしてだけでなく、世代や地域を超えて人々をつなぐコミュニティ形成の場としても大きな役割を果たしています。特に大学年代は、競技力向上に加え、多様な人々との交流や社会との接点を広げる重要な時期であり、競技者としてだけでなく社会人として成長する機会にあふれています。本協賛を通じて、KPMG FAS様には日本フットサル連盟主催大会や普及事業へのご支援をいただくとともに、大学フットサルを通じた新たな価値創出に向けた取り組みを推進してまいります。今後は、大学生を対象としたセミナーやイベント等の実施も視野に入れながら、学生が学び、成長し、将来へ挑戦する機会の創出に取り組んでまいります。日本フットサル連盟は、KPMG FAS様との協働を通じて、より多くの方々がフットサルに関わる機会を創出するとともに、次世代人材の育成、競技の普及・発展、そして持続可能なスポーツ環境の構築を目指してまいります。

協賛内容

・日本フットサル連盟主催大会および普及事業への支援

・大学フットサルを中心とした競技環境整備への支援

・大学生年代を対象とした価値共創施策の検討

・フットサルを通じたコミュニティ形成および社会貢献活動への協力

株式会社KPMG FASについて

KPMG FASは、KPMGインターナショナルのメンバーファームであり、KPMGジャパンを形成する中核会社の一社です。企業戦略の策定からM&A、事業再編、企業・事業再生などのトランザクション支援、ポストディール支援に至るまで、企業価値向上に向けた幅広いアドバイザリーサービスを提供しています。

日本フットサル連盟 会長 北澤 豪 コメント

このたび,株式会社KPMG FAS様に日本フットサル連盟の活動へご賛同いただき、協賛契約を締結できたことを大変嬉しく思います。フットサルは、競技力の向上だけでなく、人と人をつなぎ、地域やコミュニティを育む力を持ったスポーツです。今回の協賛は、単なる大会支援にとどまらず、大学フットサルを通じた次世代人材の育成や新たな価値創出に向けた取り組みであると考えています。KPMG FAS様とともに、学生年代をはじめとする多くの方々にフットサルの魅力を届けるとともに、スポーツを通じた学びや成長の機会を広げ、フットサル界のさらなる発展と社会への貢献につなげてまいります。