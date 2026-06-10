『マーベル・ライバルズ』シーズン8.5「アルケマックスの罪」6月12日より開幕！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Marvel GamesとNetEase Gamesは、スーパーヒーローPVPチームシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ』において、シーズン8.5「アルケマックスの罪」の詳細を発表しました。本シーズンは2026年6月12日（金）よりスタートします。

『マーベル・ライバルズ』は、プレイヤーがマーベル・マルチバースに登場するスーパーヒーローやスーパーヴィランでチームを編成し、それぞれの固有能力を駆使して、破壊可能な多彩なマップで戦うチームベースPVPシューティングゲームです。

シーズン8.5では、X-MENのリーダーとして知られる人気ヒーロー「サイクロップス」が、デュエリストとして新たにロースターへ参戦します。また、新ゲームモード「抹消指令（18v18）」と専用マップ「崑崙・神龍闘技場」が登場。さらに、ファンが独自の大会を開催できる新たなサードパーティ大会プログラムも発表されました。

シーズン8.5の詳細は以下および最新のDev Visionをご確認ください。

▼『マーベル・ライバルズ』｜シーズン8.5 トレーラー：

https://youtu.be/Kf3c53eX7Lg

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Kf3c53eX7Lg ]

▼『マーベル・ライバルズ』｜Dev Vision 18：

https://youtu.be/NZhekPruzrE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NZhekPruzrE ]

新ヒーロー「サイクロップス」がデュエリストとして参戦

X-MENの恐れを知らぬリーダー「サイクロップス」が、デュエリストとして戦場に登場します。

サイクロップスは、強力なオプティック・ブラストで正面の敵を攻撃できるほか、環境や敵に反射させることで、遮蔽物の裏や後方に潜む敵にも逃げ場を与えません。また、ブラストの反動を巧みに利用して戦場をしなやかに移動し、有利なポジションを確保することも可能です。

アルティメットアビリティでは、スコットがすべての出力制限を解除し、進路上のすべてを消し飛ばす破滅的なオプティック・ブラストを放ちます。

新モード「抹消指令（18v18）」と新マップ「崑崙・神龍闘技場」が登場

シーズン8.5では、新たな大型ゲームモード「抹消指令（18v18）」が実装されます。

本モード専用の新マップとして「崑崙・神龍闘技場」も登場。多数のヒーローが入り乱れる大規模バトルで、これまでとは異なる戦略性とダイナミックなチームバトルを楽しめます。

「マーベル・ライバルズ・サマーフェス」開催決定

6月18日のアップデート後より、新たなホリデーイベント「マーベル・ライバルズ・サマーフェス」が開催されます。

期間中、プレイヤーはデイリーログインを含む各種イベントを達成することで、最大2,500ユニットを獲得できます。また、多くの要望が寄せられていた「水着特集」コスチュームの新ラインナップも登場予定です。

さらに、新たなソーシャルハブ「ヘルファイヤ・ビーチ」も実装されます。プレイヤーはお気に入りのヒーローを操作して、美しい写真を撮影したり、ビーチでくつろいだり、海に入ったりと、バトル以外の楽しみ方も体験できます。

期間限定「616の日」イベントが再登場

6月12日から6月26日まで、期間限定の「616 の日」イベントが再びオープンします。

2025年7月から9月に登場した期間限定コスチュームやイベントが復刻され、過去の「水着特集」コスチューム、「Summer Special」コレクションなどが再登場します。

サードパーティ大会プログラムを発表

『マーベル・ライバルズ』では、コミュニティ主催者、コンテンツクリエイター、eスポーツ団体などが独自の大会を開催できる、新たなサードパーティ大会プログラムを発表しました。

小規模なローカル大会から大規模なオープン大会まで、さまざまな規模の大会開催をサポートするため、段階的なフレームワークが用意されています。詳細なルールおよび申請方法については、以下をご確認ください。

▼サードパーティ大会プログラム詳細・申請ページ：

https://www.marvelrivalsesports.com/20260603/42831_1302721.html

■『マーベル・ライバルズ』について

『マーベル・ライバルズ』では、プレイヤーは独自のパワー傾向に基づいて3つの異なる役割に分かれたヒーローを選択できます：ヴァンガード、ファイター（デュエリスト）、ストラテジスト。プレイヤーは自分の好みの役割とヒーローを自由に選び、仲間と一緒に多彩でダイナミックなチームを作成して戦闘に参加できます。連携スキルによってチームプレイの連携を全く新しいレベルに到達させ、仲間との共同スーパーパワーを発揮し、戦場を破壊しながらエキサイティングな戦いで勝利を掴みましょう！本作はマーベルの世界とキャラクターに深い愛情を抱くグローバル人材で構成されたNetEase Gamesチームによって開発されています。開発チームには、世界中で数百万人のプレイヤーに楽しまれてきた人気シューティングシリーズに携わったメンバーも参加しています。詳細は www.marvelrivals.com/jp/ をご覧ください。

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■マーベルについて

マーベルは世界で最も著名なエンターテイメントブランドの一つであり、85年にわたってポップカルチャーを形作ってきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類のないライブラリに基づいています。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなどのエンターテイメントの分野に及びます。

詳細については、marvel.com. (C) 2026 MARVELにアクセスしてください

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。(https://www.neteasegames.com/jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

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