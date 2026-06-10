「大きいサイズの店フォーエル」から「酷暑日」対策ウェアが新登場！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）が展開する「大きいサイズの店フォーエル（以下、フォーエルといいます。）」は２０２６年６月１１日（木）より、「ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）」および「ファン付Tシャツ」の２アイテムを発売いたします。今年、気象庁が最高気温が４０度以上の日について新たに“酷暑日”と定めるほど、気温の高い日本の夏において、体格の大きい方は特に体温が上がりやすく、熱中症リスクへの備えがより一層重要です。本商品はそうした課題に応えるべく、大きいサイズに特化した夏の必需品として開発いたしました。

着こなしストレスゼロのシャツ

「気温３５度超えの猛暑日だと、ファンから熱風が・・・」 そんな従来の冷却ウェアの弱点を克服したのが、風（ファン）と電子冷却プレート（ペルチェ素子）を組み合わせた無敵のハイブリッド仕様です。 首元に搭載されたペルチェ素子は、まさに「着る保冷剤」。

環境温度３０度の条件下では、ペルチェ表面温度が約２１度低下し、首元をしっかりと冷やし続けます。ペルチェの熱はファンで外部に放出される構造のため、安心してご使用いただけます。モバイルバッテリーはペルチェ２個とファン２個を同時使用した場合、約２時間４５分の連続稼働が可能です。

「ファン付きでも、作業着タイプのベストは日常使いがしづらい」というお声にお応えし、フォーエルではあえてカジュアルなTシャツ型を採用。身頃に設けた２つのファンから外気を取り込み、汗の気化熱で体を冷やす仕組みにより、キャンプ・釣り・スポーツ観戦・愛犬のお散歩など、日常のあらゆるシーンに違和感なく溶け込みます。

商品概要

【商品名】 ペルチェ＆ファン付ウェア（バッテリー付）

【サイズ展開】 ３L,５L

【カラー】 ブラック

【価格】 32,900円（税別）

【素材】 ナイロン１００％

【商品名】 ファン付Tシャツ

【サイズ展開】 ３L,５L

【カラー】 ブラック、ベージュ、カーキ

【価格】 17,900円（税別）

【素材】 ナイロン８８％、ポリウレタン１２％

【発売日】 ２０２６年６月１１日（木）

【販売店舗】 全国のフォーエル店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

フォーエル公式WEBサイト：https://foel.jp/

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