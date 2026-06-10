「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の第2弾コラボ開催「紅茶花伝」アンバサダーの八木勇征さんがキャンペーンを盛り上げる！

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」において、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションした限定コラボボトル6製品全30種類を、2026年6月15日（月）より期間限定で全国にて発売※します。あわせて、「紅茶花伝」アンバサダーのFANTASTICS 八木勇征さんによるSNS動画や屋外広告を同日より展開するほか、Coke ON ドリンクチケットが当たるデジタルサンプリングや、ここでしか手に入らない「サンリオキャラクターズ」オリジナルアイテムが当たるキャンペーンを展開します。

「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」の限定コラボボトル第2弾 夏らしいオリジナルデザインが描かれた全30種のボトルが期間限定で登場

「紅茶花伝」は、紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいによる、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたいというブランドの想いがあります。2026年春に、世代を超えて愛されている株式会社サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」との初のコラボレーションが実現し、この度第2弾となる限定コラボボトルが登場します。

6月15日（月）から期間限定で発売となる限定コラボボトルは、爽やかな香りと後味でごくごく飲める味わいでご好評いただいている「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」や、今春に新発売となったフルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」、「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」のほか、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」、沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデン」シリーズも含む計6製品で展開。「クロミ」「はぴだんぶい」が過ごす“それぞれの夏”をテーマに、夏らしい飲用シーンを描いた全30種類のオリジナルデザインとなります。こんがり日焼けした「クロミ」や、夏を楽しむ「はぴだんぶい」を描いた可愛らしい世界観を通じて、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」をお届けします。

※一部先行発売／取り扱いのない店舗がございます。店舗へのお問い合わせはお控えください。

また、なくなり次第終了となります。

「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」 「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」

「紅茶花伝」アンバサダーの八木勇征さんが、「サンリオキャラクターズ」とのコラボを盛り上げる！SNS動画や屋外広告が登場

2025年秋に「紅茶花伝」のアンバサダーに就任した、FANTASTICS 八木勇征さんが再び登場。6月15日（月）からは、YouTubeやInstagramなどで八木勇征さんのSNS動画を公開し、「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のすっきりとした味わいや、キャンペーンで当たる「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボレーションした「紅茶花伝」オリジナルアイテムをご紹介します。

さらに、東京・大阪にて八木勇征さんと「クロミ」がコラボレーションした屋外広告を展開。八木勇征さんと「サンリオキャラクターズ」の特別なコラボレーションを、この夏「紅茶花伝」を通じてお楽しみください。

※屋外広告の展開日は以下の期間となります。

東京 ： 2026年6月15日（月）～2026年6月28日（月）

大阪 ： 2026年6月29日（火）～2026年7月12日（火）

八木勇征さんSNS動画

タイトル :【紅茶花伝】 八木勇征 「このスッキリが、ちょうどいい」篇 Kochakaden

放映開始日：2026年6月15日（月）

YouTube URL：https://youtu.be/24JrytlmbI8

「サンリオキャラクターズ」が、あなたのもとへ「ちょうどいいリフレッシュ」をお届け！「紅茶花伝」リアルサンプリングイベントを大阪・東京・千葉で開催

限定コラボボトルが無料でもらえるサンプリングイベントを、大阪・東京・千葉で開催します。イベントでは「サンリオキャラクターズ」のオリジナルスイーツが楽しめるカフェワゴンや、フォトスポットも登場。「紅茶花伝」のスッキリとした味わいと、甘いスイーツのコラボレーションで、「ちょうどいいリフレッシュ」を体験いただけます。

イベント概要

イベント名 : 紅茶花伝×サンリオ 無糖 アールグレイアイスティー サンプリング

実施場所１. : ひらかたパーク（大阪府枚方市枚方公園町1-1）

開催日時１. : 2026年7月25日（土）・ 7月26日（日）11時～18時

実施場所２. : イオン板橋ショッピングセンター（東京都板橋区徳丸2丁目6番1号）

開催日時２. : 2026年8月22日（土）

実施場所３. : イオンモール八千代緑が丘（千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3）

開催日時３. : 2026年8月23日（日）

※実施場所、日時については変更の可能性がございます。

抽選で1万名様にCoke ON ドリンクチケットが当たる「紅茶花伝 ちょーどいい～パズル」キャンペーン

6月15日（月）から「紅茶花伝」公式Xにて、抽選で1万名様にCoke ON ドリンクチケットが当たる「紅茶花伝 ちょーどいい～パズル」キャンペーンを開催します。キャンペーン投稿内の画像をタップすることで、「クロミ」のパズルゲームに参加が可能です。ゲームをクリアし、ポストをシェアいただいた方の中から抽選でCoke ON ドリンクチケットをプレゼントします。

実施期間 ： 2026年6月15日（月）～7月12日（日）

※抽選はシェアポスト後、即時で行われます

※当選者にのみ、「紅茶花伝」公式XよりDM（Xチャット）をお送りします

※Coke ON ドリンクチケットのご利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です

ポイントを集めると、抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボしたオリジナルアイテムが当たる

2026年6月15日（月）から、「紅茶花伝」製品を購入いただき、パッケージに記載の二次元コードから専用サイトにアクセスするとポイントを獲得できます。獲得したポイント数に応じて、抽選で「クロミ」「はぴだんぶい」とコラボレーションしたオリジナルアイテムなどが当たります。

応募期間 ：

2026年6月15日（月）0：00～2027年1月10日（日）23：59まで

対象製品 ： 「紅茶花伝」全製品

賞 品 ：

【1ポイント応募】 PayPayポイント1,000円分（7,500名様）

【3ポイント応募】 「紅茶花伝」オリジナルぬいぐるみチャーム 全7種（2,000名様）

【5ポイント応募】 BRUNOタンブラー 全2種（1,000名様）

※ポイント獲得はお1人1日1回までです

通常スタンプに加え「サンリオキャラクターズ」限定デザインスタンプがもらえる「Coke ON」キャンペーン

「紅茶花伝」をコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」からCoke ON対応自動販売機でご購入いただくと、通常のスタンプに加え、「サンリオキャラクターズ」の限定デザインスタンプを付与します。スタンプをためると、Coke ON対応自動販売機でお好きなコカ・コーラ社製品1本と交換できる「Coke ON ドリンクチケット」がプレゼントされます。

応募期間 ： 2026年6月15日（月）～7月12日（日）

対象製品 ： Coke ON対応自動販売機で販売している「紅茶花伝」全製品

※ご利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です

八木勇征（やぎ・ゆうせい）さんプロフィール

1997年5月6日生まれ、東京都出身。ダンス＆ボーカルグループFANTASTICSのボーカル。

2017年、約3万人が参加した「VOCAL BATTLE AUDITION 5 ～夢を持った若者達へ～」に合格しボーカルとして加入。2018年12月5日、「OVER DRIVE」でメジャーデビューを果たす。

現在は、グループ3度目となる単独アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”」を開催中。6月17日にニューシングル「SUNFLOWER」をリリースするほか、ソロプロジェクトを始動し、6月10日に「GAME CHANGER」をデジタルリリースする。

2021年、ドラマ「美しい彼」で初のダブル主演を務め、本格的に俳優活動をスタート。以降、ドラマ「南くんが恋人!?」、「あやしいパートナー」、「推しが上司になりまして フルスロットル」、「LOVED ONE」、映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」、「隣のステラ 」などの作品へ出演を重ねる。

さらに、NHK Eテレ「超越ハピネス」でレギュラーMCを務めるほか、

2024年には「2024年上半期 ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門で1位を獲得し殿堂入り。

アーティスト業のみならず、活躍の幅を広げ続けている。

「クロミ」について

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ～い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。趣味は、日記をつけること。恋愛小説にはまっている。好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。世界中をクロミ化するため奮闘中！子分の”バク”は、クロミを乗せて空を飛べる。がまん強くて、クロミに意地悪されてもめげない。

「はぴだんぶい」について

2020年、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6にんの男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」を結成。5周年を迎えた2025年以降より「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！公式ファンネームは「だんびぃ」。

(C) ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692

「紅茶花伝」について

「紅茶花伝」は、1992年のブランド誕生以来、「厳選素材とおいしいひと手間」にこだわっています。紅茶飲料に対する華やかな香りの中に、上品な甘みと、すっきりとした後味の両立へのニーズが高まるなか、「紅茶花伝」は素材へのこだわりだけでなく、ティーポットで丁寧に淹れた紅茶のように、茶葉をかき混ぜずゆっくり時間をかけて抽出する独自の製法により、紅茶本来の豊かな味わいとすっきりとした後味をお楽しみいただけます。

「紅茶花伝」ブランドサイト ：https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/kochakaden

「紅茶花伝」公式Instagram ：https://instagram.com/kochakaden_1992

「紅茶花伝」公式X ：https://x.com/KOCHAKADEN_1992

※「紅茶花伝」および「Coke ON」は The Coca-Cola Company の登録商標です。