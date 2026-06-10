トランスコスモス、第8回「デジタネ AI＆プログラミングコンテスト2026」に運営協力パートナーとして参画

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、エデュケーショナル・デザイン株式会社が2026年7月7日（火）より開催する「デジタネ AI＆プログラミングコンテスト2026」（以下「本コンテスト」）において、運営協力パートナーとして参画します。本取り組みを通じて、デジタル社会を担う次世代人材の育成に向け、子どもたちが創造性を発揮できる機会を、産業界の立場から支援していきます。

本コンテストについて

本コンテストは2019年より開催され、2026年で第8回を迎える、小中学生向けの国内有数のAI＆プログラミング作品コンテストです。近年、デジタル技術の進化に伴い、単なるスキル習得にとどまらず、「創る力」や「発信する力」が求められる中、本コンテストは子どもたちが自らのアイデアを形にし、社会へ届ける機会を提供しています。トランスコスモスは、Robloxをはじめとするデジタル創作プラットフォームの活用を推進するパートナーとして、本コンテストの運営に協力します。

注目企画：Roblox（ロブロックス）および人気クリエイターとの連携

2026年大会では、以下の特別企画を実施予定です。

・「ロブロックス賞」の審査協力：

ロブロックスの担当者が審査員として参加し、Roblox部門応募作品を直接評価します。受賞者には、同社主催イベントへの招待やオリジナルグッズの提供を予定しています。

・人気YouTubeチャンネル「かにぱんのおへや」とのコラボレーション：

登録者数60万人超（2026年5月時点）のクリエイターによる応援メッセージ配信に加え、「かにぱんのおへや賞」を設置予定です。

本コンテストにおけるトランスコスモスの役割

トランスコスモスは、本コンテストにおいて以下の役割を担います。

・ロブロックスとの連携窓口としての審査協力および賞品手配の運営支援

・コンテスト全体の企画・運営支援

・企業協賛プログラムの企画および受付

子どもたちが自ら創り、発信する文化を産業界として支えることで、次世代との新たな接点を創出していきます。また今後も、セミナーやワークショップ、ゲームジャムなど、学びと社会をつなぐ参加型施策の拡充に取り組んでいきます。

●コンテスト概要

・名称： デジタネ AI＆プログラミングコンテスト2026

・主催： エデュケーショナル・デザイン株式会社

・運営協力： トランスコスモス株式会社

・作品募集期間： 2026年7月7日（火）～8月25日（火）

・結果発表： 2026年10月10日（土）※デジタネ公式YouTubeにて発表

・応募資格： デジタネ受講生で、2027年3月末時点で18歳以下の学生

・特設サイト： https://digitane.jp/dpc2026/

協賛企業の募集について

本コンテストでは、子どもたちの創作活動を産業界とともに支える取り組みとして、協賛企業を募集しています。次世代の子どもたちを応援したい、クリエイティブの可能性を一緒に探ってみたいという企業の皆様からのご参加をお待ちしております。詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

＜協賛・本コンテストに関するお問い合わせ先＞

トランスコスモス株式会社 DPC2026運営協力事務局

Email：mv_all@transcosmos.com

デジタネについて

デジタネは、エデュケーショナル・デザイン株式会社が2014年より提供する、小中学生向けAI＆プログラミング教育サービスです。マインクラフトやRobloxを活用した教材として全国約300教室に導入されているほか、オンライン学習サービスも提供しています。2025年12月にはAI学習領域へ拡張し、プログラミングに加え、実践的なAIリテラシーと創造力を育成する教育機会を提供しています。（URL：https://digitane.jp/）

次世代人材育成への取り組みについて

トランスコスモスは、デジタル社会を担う次世代人材の育成を重要な社会課題と捉えています。本取り組みを通じて、創造性をもつ若い世代が社会とつながり、その可能性を広げていく環境づくりに貢献していきます。

●関連リンク

・デジタネ AI＆プログラミングコンテスト2026 特設サイト：https://digitane.jp/dpc2026/

・メタバース情報局 by transcosmos：https://transcosmos-meta.jp/

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※「Roblox」はRoblox Corporationが運営するオンラインプラットフォームの名称であり、Roblox Corporationの登録商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp