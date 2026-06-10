永遠と絆のRPG「テイルズ オブ エターニア リマスター」2026年10月15日(木)発売決定！パッケージ版・ダウンロード版一部予約開始！アナウンスメントトレーラー公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「テイルズ オブ エターニア リマスター」を

Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/

STEAM(R)にて、2026年10月15日（木）に発売することをお知らせいたします。

発売決定を記念して、「アナウンスメントトレーラー」を公開中です。

また、製品サイトを公開し、「特装版」を含むパッケージ版、デラックスエディションを含むダウンロード版の一部予約を開始しました。

さらに、「テイルズチャンネル＋」公式Xでは、豪華賞品が当たる発売決定記念SNSキャンペーンを開催中です。

※STEAM(R)版の発売日は2026年10月16日（金）です。

『テイルズ オブ』シリーズリマスタープロジェクト

永遠と絆のRPG「テイルズ オブ エターニア」がリマスターで甦る！

アナウンスメントトレーラー公開中！

「テイルズ オブ エターニア リマスター」は、2005年に発売されたPSP(R) (PlayStation(R)Portable)版「テイルズ オブ エターニア」をベースとしたリマスター作品です。

インフェリアとセレスティア、ニつの世界が空を挟んで向かい合う対面世界「エターニア」を舞台に、『テイルズ オブ』シリーズらしい個性豊かなキャラクターたちによって紡がれる壮大な旅物語をお届けします。

自由度の高いバトルシステムや重厚な物語はそのままに、ゲーム進行をサポートする便利機能などを実装！

より遊びやすくなった「エターニア」の世界を現世代機でお楽しみください。

テーマソングGARNET CROWの「flying」を使用した、アナウンスメントトレーラーも公開中！

アナウンスメントトレーラーはこちら

「テイルズ オブ エターニア リマスター」

二つの世界の命運をかけた旅が、現世代機に甦る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7t7x-mnVJ-o ]

「テイルズ オブ エターニア」が20年余りの時を経て、リマスターで登場！

二つの世界を舞台に紡がれる重厚なストーリーや、スピーディで躍動感ある2Dバトルアクション「アグレッシブ リニアモーションバトルシステム（A-LMBS）」はそのままに、快適なプレイをサポートする便利機能を多数実装して、リマスターで甦る！

変われる強さ、変わらぬ想い。

インフェリアとセレスティアという、2つの世界が空を挟んで向かい合う対面世界エターニア。

インフェリア辺境の村ラシュアンに暮らす、主人公「リッド」と幼なじみの「ファラ」は、

もう一つの世界セレスティアから来た少女「メルディ」と出会い、両世界が衝突する”グランドフォール”が迫っていることを知る。

リッドと仲間たちは、万物の現象を司る大晶霊の力を借りて危機を阻止するため、2つの世界を巡る壮大な旅に出ることに――。

旅のなかで、異なる世界の価値観、文化の違いによるさまざまな人の思いや生き方を目にし、

主人公と仲間たちは自らの内面と向き合っていく――。

■感動体験はそのままに、より遊びやすく

目的地アイコンの表示や快適なプレイをサポートするブースト機能、オート戦闘時の高速モードなど、

リマスター版ならではの便利機能を多数追加し、より快適にゲームを遊ぶことができます。

さらに、グラフィックとSEはモード切替機能によって、オリジナル版の雰囲気を味わうことも！

豪華アイテムが付属する「特装版」を含む

パッケージ版・ダウンロード版の一部予約を順次開始！

一部ダウンロード版の予約を開始し、パッケージ版についても順次予約受付を開始しております。豪華アイテムが付属するパッケージ版専売「特装版」や、ダウンロード専売「デラックスエディション」をお見逃しなく！さらに、早期購入・予約特典などのお得な情報もお届けします！

※Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2 のダウンロード版予約は後日を予定しております。

※STEAM(R)版の予約販売は実施いたしません。

■特装版（パッケージ版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・ピンバッジ3個セット

・アクリルジオラマ

・イラストカード8枚セット

・フレークシール13枚セット

ASOBI STOREでのご予約はこちら

【Nintendo Switch(TM) 2 版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/241033-00-00-game_ty61

【Nintendo Switch(TM)版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/241033-00-00-game_ty03

【PlayStation(R)5版】

https://shop.asobistore.jp/products/detail/241033-00-00-game_ty02

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■デラックスエディション（ダウンロード版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・バトルBGMパック

・超成長促進！アイテムセット

ご予約はこちら

【PlayStation(R)4/ PlayStation(R)5版】

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA29161_00-TOEREDLXEDITION0

【Xbox Series X|S版】

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/productid/9N8JC9907RZL

※PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/STEAM(R)はダウンロード専売です。

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■パッケージ版早期購入/ダウンロード版予約特典

【内容】

・超冒険お役立ちセット

・アップルグミ×10

・オレンジグミ×10

・ライフボトル×10

・パナシーアボトル×10

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※パッケージ版早期購入特典は数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※一部店舗では、取り扱いの無い場合がございます。詳しくは店舗にてお問い合わせ下さい。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■パッケージ版限定 リバーシブルジャケット

表裏で2種類のデザインを楽しめるリバーシブルジャケット

製品の詳細は公式サイトをご覧ください。

https://bond.tales-ch.jp/products/list.html

発売決定記念キャンペーン開催中！

フォロー＆リポストで豪華賞品があたるチャンス！

『テイルズ オブ』公式X「テイルズチャンネル＋」（@tales_ch）にて、

『「テイルズ オブ エターニア リマスター」発売決定記念キャンペーン』を開催中！

フォロー＆リポストした方の中から抽選で、豪華賞品が当たる！ぜひご参加ください。

＜キャンペーン概要＞

【キャンペーン期間】

2026年6月10日(水)～2026年6月16日(火)23:59まで

【応募方法】

１.公式X（@tales_ch）をフォロー

２.該当投稿をリポスト

【賞品】

プレイステーション ストアカード 5,000円分 5名様

Steam ギフトカード 5,000円分 5名様

※賞品はお選びいただけません

【キャンペーン規約】

https://bond.tales-ch.jp/special/special01.html

※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」にて「テイルズ オブ エターニア リマスター」予約キャンペーン開催決定！

＜キャンペーン概要＞

【場所/期間】

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」グッズ販売コーナー内指定カウンター

2026年7月4日（土） 10:30～終演後30分程度

2026年7月5日（日） 10:30～終演後30分程度

※本イベントチケットをお持ちでない方でもご参加いただけます。

【賞品】

A賞：「テイルズ オブ エターニア リマスター」 オリジナルアクリルボード

B賞：「テイルズ オブ エターニア リマスター」 オリジナルネックストラップ

C賞：「テイルズ オブ エターニア リマスター」 オリジナルミニ色紙（全４種）

【キャンペーン規約】

https://bond.tales-ch.jp/special/special02.html

※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

製品情報

■『テイルズ オブ』シリーズ リマスタープロジェクトとは

『テイルズ オブ』シリーズの過去作品をリマスター化し、世界中のお客様に現行機のゲーム機で遊んでいただける機会をお届けする「リマスタープロジェクト」。

2025年1月に「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」、2025年10月に「テイルズ オブ エクシリア リマスター」2026年2月に「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」を発売。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2212_1_dce5ab19bd1585bbed31f393151340a9.jpg?v=202606101151 ]

コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面はNintendo Switch(TM) 2 版の開発中のものです。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”、 “プレイステーション シェイプスロゴ”および“Play Has No Limits”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。