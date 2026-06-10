『タワー オブ アイオン』日本独自の最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」が6月17日に決定！特設サイトを公開

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス中のエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:姜 定洙(カン ジョンス)、以下エヌシージャパン)は、2026年6月17日(水)に日本独自の最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」の実施決定、および特設サイトの公開をお知らせします。

■日本独自最新アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」

【アップデート日時】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス時

【特設サイト公開日】

2026年6月10日(水)

【概要】

タワー オブ アイオンで人気のPVPコンテンツ「アフェタ・ベルスラン要塞」の調整を行う日本独自の最新アップデートが6月17日(水)に決定し、本日6月10日(水)に特設サイトを公開しました。

要塞戦をよりスリリングに、戦いがより白熱するように、守護神長、アーティファクト、報酬、実施スケジュールなどの調整を実施予定です。

4月22日(水)の「ティアマトの降臨」で強くなったキャラクターの力を存分に奮ってください。

また、ソロプレイでのキャラクター育成に役立つ新コンテンツ「ディーヴァの旅路」や、ソロ用インスタンスダンジョン「不滅の試練」のランキングといったPVEコンテンツも追加し、遊び方のバリエーションが広がるアップデートとなります。

日本独自アップデート「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」を楽しみにお待ちください。

≪「戦慄！アフェタ・ベルスラン要塞」特設サイトはこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20260610-UpdateTeaser

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

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※当プレスリリースの内容は2026年6月10日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます