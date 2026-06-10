一口食べれば、そこはもう世界の街角――。いつものキッチンから、世界一周旅行を楽しもう！ 『世界を旅するワンプレートごはん　29か国、150のレシピでめぐる世界の家庭料理とスープ』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、旅のごはんBOOK『世界を旅するワンプレートごはん 29か国、150のレシピでめぐる世界の家庭料理とスープ』を2026年6月10日に発売いたしました。

■いつもの食卓が、一皿で非日常の空間に！ 毎日の食卓に新しい刺激を届ける世界のレシピ本

円安や物価高の影響で海外旅行へのハードルが高まるなか、「自宅にいながら旅気分や非日常のワクワク感を味わいたい」「毎日の献立のマンネリを解消したい」という食のニーズが高まっています。そんな「未知の味に挑戦したいけれど、手軽に楽しみたい」という今の食卓のニーズに応えるために本書を企画いたしました。

ベースとなったのは、世界50か国以上を巡ったウクライナ人の料理家と日本人フォトグラファーの2人が営み、惜しまれつつクローズした鹿児島市の人気カフェ「HOUSE × KOMORA（ハウスコモラ）」。そこで約10年にわたり提供され、連日完売が続いた「世界のワンプレート」の味を、日本で手に入る食材で手軽に再現できるレシピをご紹介します。冷蔵庫にあまりがちなハーブやスパイスの活用法としても役立つ、今の時代にフィットした一冊です。

■29か国・約150レシピを「ワンプレート＋スープ」で提案。カフェ仕込みの美しい彩りと、いつものキッチンで世界が広がる新しい食体験を

世界29か国の家庭料理を、主菜・副菜・主食をまとめた「ワンプレート＋スープ」のセットでご紹介します。のんびり作りたい煮込み料理から、さっと作れる野菜の副菜まで、バリエーション豊かな約150レシピを網羅。カフェメニューがベースになっているため、目でも楽しめる「彩り豊かで美しい一皿」を作ることができます。

本書のレシピを再現することで、いつものキッチン、食卓にいながら、まるで世界を旅しているかのような特別な時間を楽しめます。「今日はスープだけ」「複数の国の料理を自由に組み合わせる」といったアレンジも自在。訪れたことがない国に親しみを感じ、自宅にいながら世界が広がるワクワク感を味わえ、さらに日々の献立やおもてなしの幅が格段に広がります。

■本書は以下のような方におすすめです- 自宅にいながら海外旅行気分を味わいたい方- 毎日の献立がマンネリ化しており、食卓に新しい刺激やワクワクが欲しい方- 冷蔵庫にあまりがちなハーブやスパイスをうまく使いこなしたい方

■紙面イメージ

ノルウェーのプレート。各国のミートボールレシピを食べ比べてみるのも楽しい！

左から、コロンビアプレート、リトアニアプレート、そしてレバノンのスープ。

■Amazon、楽天ブックスで限定デジタル特典、配信中！

2026年7月10日までにAmazon、または楽天ブックスで本書をご予約、ご購入いただいた方を対象に、本書未収録レシピのダウンロード特典を配信いたします。

■本書の構成

【アジア＆中東】

〇マレーシア（鶏もも肉のココナッツスパイス煮／もやしのハーブあえ／ピーナッツソース／パイナップルのスパイス煮／バタフライピー・ブルーライス／カリー・ミー）

〇トルコ（スィミット・ケバブ／ ガーリックヨーグルトソース／ヨーグルトとハーブのディップ／ そら豆のサラダ／ 米とパスタのピラフ／ 赤レンズ豆のスープ）

ほかインド、レバノン、ヨルダンのワンプレート＆スープ

【ヨーロッパ】

〇ノルウェー（ノルウェー風ミートボール／ クラブサラダ／ グリーンピースのマッシュ／ サーモンスープ）

〇チェコ（チェコ風ミートローフ／ハムとグリーンピースのサラダ／ビーツのスプレッド／チェコ風ゆでパン／芽キャベツのクリームスープ）

ほかデンマーク、リトアニア、オランダ、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア、チェコ、ポーランド、ウクライナのワンプレート＆スープ

【アフリカ】

〇チュニジア（チキンとオクラの煮込み／ チュニジア風キャロットサラダ／ チュニジア風夏野菜サラダ／ 豆とトマトのスパイススープ）

〇南アフリカ（スパイスミートと卵の重ね焼き／ ビーンズサラダ／ トマトとコーンのサラダ／ ビーツとオニオンのサラダ／イエローライス／ バターナッツかぼちゃのスープ）

ほかエジプト、ケニアのワンプレート＆スープ

【北米＆中南米】

〇メキシコ（赤チリソースのエンチラーダ／ ワカモレ／ トマトのサルサ／ 赤玉ねぎのピクルス／ メキシカンライス／ ライムスープ）

〇コロンビア（オガオソースのミートボール／ ゆで卵のハーブサルサ/ コロンビア風フレッシュソース／ 豆とコーンのサラダ／ コカ・コーラ・ライス／ チキンと野菜のコロンビア風スープ）

ほかアメリカ、ジャマイカ、キューバ、ブラジル、チリのワンプレート＆スープ

〇クリスマスプレート

■著者プロフィール

HOUSE × KOMORA（ハウスコモラ）

ウクライナ・キーウ出身の料理家であり、クリエイターでもあるStrutynska Bogdana（ダナ）と、日本人フォトグラファーによるクリエイティブユニットwarehouseが運営していた、鹿児島市のカフェ。ダナはキーウ大学卒業後に来日し、このユニットで活動を行う。その後、2人で世界一周の旅に出て、50か国以上を巡る。5か国語を操る語学力をいかし、各地の家庭や料理人から直接料理を学び、その経験をさらに一皿へと重ねていった。月替わりの世界のワンプレートとスープを約10年にわたり提供するとともに、世界の食をテーマにした料理教室も手がけ、多角的に食文化を伝えてきた。ウクライナの食文化を日本に伝えるべく、2022年6月に日本初となるウクライナ料理のレシピ集を発売。

https://www.instagram.com/house_komora/

■書誌情報

シリーズ名：旅のごはんBOOK

書名：世界を旅するワンプレートごはん 29か国、150のレシピでめぐる世界の家庭料理とスープ

著者：HOUSE × KOMORA

発売日：2026年6月10日（水）

仕様：B5変形判 /144 ページ

定価：2090円（本体1900円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1745-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：

https://www.ikaros.jp/hintbook/recipe/SekainoOne-plate.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 旅行・企画編集部

tabinohint@ikaros.co.jp