船井総合研究所、高知県主催 「高知県100億企業セミナー(7/21開催)」の運営事務局としてセミナー運営を推進

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下、船井総合研究所）は、高知県が主催する7月21日(火)「高知県100億企業セミナー」の運営事務局を務めます。

本セミナーは高知県内の中小企業経営者や経営幹部を対象に、売上高100億円規模を突破するための経営知識や先進事例を学ぶことができます。また、本セミナー開催以降には2回にわたって経営者同士の意見交換会の場を予定しております。

全3回のイベントを通じて、100億企業化に向けた実践的な経営知見の習得に加え、参加者自身が100億企業化に向けたロードマップを作成する等、参加者同士の継続的な連携や相乗効果を生むネットワーク形成を促進します。

高知県による独自の100億企業創出の支援

現在、地方経済の持続的な発展において、高い成長意欲を持ち、地域経済を牽引する「中堅企業」および「売上高100億円規模を目指す企業」の存在が重要視されています。高知県では、求職者に選ばれる県内企業の増加を図ることを目的に、国が推進する「100億宣言」の取り組みと連携し、県内における売上高100億円に向けて挑戦する企業を後押ししています。

この取り組みの一環として、意欲的にスケールアップを目指す企業を県が登録する、「高知県100億企業登録制度」を設けています。また、若者の所得向上につながる高付加価値型経営への転換を目指す県内事業者の挑戦を強力に後押しするため、高知県内に本社または主な事業所を持つ中堅企業および中小企業等が行う「高付加価値化」、「生産能力の向上」、「販路開拓」、「経営組織の変革」、「人材育成」、「働き方改革」の取組を支援することを目的とした「高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金」の制度も設けています。

本セミナーの概要

本セミナーでは、300社以上※の企業が売上高100億円を達成するまで伴走してきた船井総合研究所のコンサルタントと、総合衣料品などの流通業主体からリユースや飲食店中心の企業へと業態シフトし、社員の強い絆を原動力として見事な復活を果たし、100億円企業へと成長させた先輩経営者である、株式会社ありがとうサービス 代表取締役最終経営責任者 井本雅之氏を交えたトークセッションを実施します。

また、1回限りのセミナーではなく、26年9月・27年1月と2回にわたる意見交換会も開催します。（※各回のみの参加も可能。）意見交換会では、個人ワークやグループワークを通して「100億企業化ロードマップ」を作成でき、地域内で切磋琢磨する「同志」としての心理的安全性の高いネットワーク形成環境を提供いたします。

※過去5年で300社を超えるクライアント企業が売上100億円を達成（2020年より「100億企業化プロジェクト」をスタート。2024年時点、船井総合研究所調べ）

- 名称：高知県100億企業セミナー-100億企業を志す仲間が集い、未来を語る-- 開催日程：2026年7月21日(火) 13:30-16:30- 会場：セリーズ 3F マリンホール(高知市高須砂地155番地)- 対象者：高知県内中小企業経営者(経営幹部)、支援機関等- 定員：60名- 参加費：無料- 主催：高知県産業振興推進部 産業政策課- 運営：株式会社船井総合研究所- 詳細、お申し込み：https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026051500229/▼プログラム内容- 開催日程：2026年7月21日(火) 13:30-16:30【１】13:35-14:05「100億企業化に向けた経営のポイント・マインド」株式会社ありがとうサービス 代表取締役最終経営責任者 井本雅之氏【２】14:05-14:35「地方における「100億企業のつくり方」」株式会社船井総合研究所 マネージング・ディレクター 鈴木圭介【３】14:55-15:50 トークセッション株式会社ありがとうサービス 代表取締役最終経営責任者 井本雅之氏株式会社船井総合研究所 マネージング・ディレクター 鈴木圭介【４】15:50-16:10 支援施策紹介四国経済産業局独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部高知県【5】16:10-16:30 質疑応答・まとめ▼意見交換会の概要

7月21日開催のセミナーとは別に2回、意見交換会を設けています。100億企業化に向けた実践的な経営知見の習得に加え、参加者自身が100億企業化に向けたロードマップを作成し、お互いにフィードバックしあう等の交流を通して、参加者同士の継続的な連携や相乗効果を生むネットワーク形成を促進します。

本セミナーの特徴

- 開催予定時期- - 1回目意見交換会：2026年9月下旬- - 2回目意見交換会：2027年1月下旬

今回のトークセッションには、愛媛県今治市の株式会社ありがとうサービスの代表取締役最終経営責任者 井本雅之氏が登壇し、地域に根差した100億企業化に向けた経営の実践例をもとに、事業領域拡張の考え方や経営判断、人材育成についてお話しいただきます。

地方経済の核となる100億企業の創出は、雇用の創出や地域課題の解決に直結します。本セミナーを通じて、経営者が孤独な意思決定から解放され、切磋琢磨できる「師と友」を見出す場を提供することは、地域経済の基盤強化に大きく寄与するものと考えております。

〈株式会社ありがとうサービス 代表取締役最終経営責任者 井本 雅之氏のご紹介〉

愛媛県今治市に本社を構える株式会社ありがとうサービスは、リユース事業を中核にフードサービス、地方創生事業まで幅広く展開する地域発の上場企業です。2000年に創業し、2005年に現在の社名へ変更、2012年にはJASDAQ（現・東証スタンダード）市場へ上場しました。主力であるリユース事業では「ハードオフ」「オフハウス」など全国規模の店舗展開を進める一方、フードサービス事業や宿泊・温浴施設等を含む地方創生事業も推進しています。さらにカンボジアやタイで「もったいないワールド」を展開するなど海外事業にも進出しています。グループ店舗数は143店舗にのぼり、地域に根差しながら全国・海外へ事業領域を拡大。リユースを軸に循環型社会の実現と地域活性化を両立する経営を実践しています。

本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）・西澤(ニシザワ)

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

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