テーマパークで一番お金をかけるのはどこ？頻度・好きな施設・人気アトラクションも調査【1000人アンケート】

テーマパークといえばどこを思い浮かべる？

株式会社ナビット

「テーマパーク」とは、文化・物語・キャラクターなど、特定のテーマに沿って空間やアトラクションが演出された大規模な観光施設のことです。

日本で「テーマパーク」という言葉が広く知られるようになったきっかけのひとつが、1983年に開園した東京ディズニーランドです。

今でも、テーマパークと聞くと東京ディズニーランドを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

また、近年では「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」をはじめ、全国各地に個性豊かなテーマパークが展開されています。

家族や友人とのお出かけ先、旅行の目的地としても人気が高く、多くの人にとって特別な思い出をつくれる場所といえるでしょう。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「テーマパークについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年4月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

テーマパークへ行く頻度は、「年に1回以下」が最多

【調査】

テーマパークへ行く頻度はどのくらいですか？（対象：1,000名）

テーマパークへ行く頻度については、「年に1回以下」の回答が最も多く46.0％、次いで「年に1回程度」が10.7％、「数か月に1回程度」が4.2％と続きました。

好きなテーマパークについては「東京ディズニーリゾート」が人気

【調査】

好きなテーマパークはどこですか？(複数選択)※回答数1,644人

「好きなテーマパークはどこですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「東京ディズニーリゾート」が418人、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が256人、「ハウステンボス」が106人と続きました。日本初のテーマパークである東京ディズニーリゾートは有名ですし、人気も高いようですね。

テーマパークで最も好きなアトラクションは「ジェットコースター」

【調査】

テーマパークで最も好きなアトラクションは何ですか？（対象：1,000名）

「テーマパークで最も好きなアトラクションは何ですか？」という質問については、「ジェットコースター」が23.9％、「パレード・ショー」が11.4％、「観覧車」が9.5％という順になりました。ジェットコースターが人気のようです。

最もお金をかける項目は、「食事・スイーツ」

【調査】

チケット代以外で、最もお金をかける項目は何ですか？（対象：1,000名）

「チケット代以外で、最もお金をかける項目は何ですか？」という質問については、「食事・スイーツ」が28.0％、「お土産・グッズ」が22.2％、「交通費・宿泊費」が13.7％と続きました。食事やお土産などにお金をかけている人が約半数ということがわかりました。

行きたい・行ってみたいテーマパークはどこ？

今回は、「行きたいまたは、行ってみたいテーマパークがあれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「海外のディズニーランドは香港しか行ったことがないので、他の国のディズニーランドに行ってみたいです」

「家族でUSJに行きたいのですが、関西方面に暑い夏休みに行くのはちょっと…と思い実行できていません。いつか本当に行きたいです！」

「メジャーなところだといろいろ疲れてしまうので日常から離れられる優しいテーマパークに行きたいわ」

皆さんからさまざまな回答をいただきましたが、なかでも「ディズニーリゾート」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」といった大型テーマパークの名前が多く挙がりました。



一方で、遠方のテーマパークへ行くには家族や同行者との予定調整が必要になるほか、夏場は暑さや熱中症対策も気になる時期です。そのため、「行きたいけれど、なかなか実現できていない」という声も見られました。

東京ディズニーシーは開園25周年！

東京ディズニーシーでは、開園25周年を記念したイベントが開催されています。6月30日までの平日限定で、首都圏在住者を対象にチケット代が割引になるほか、JALではミッキーやミニーたちがデザインされた特別塗装機も運航されています。

パーク内でも、25周年を記念したメニューやスイーツ、オリジナルグッズが登場しており、アニバーサリーならではのお祝いムードに包まれています。首都圏にお住まいの方にとっては、特に訪れやすいタイミングといえるでしょう。

今回のアンケートでも、ディズニーリゾートは高い人気を集めていました。「いつか行きたい」と考えている方にとっても、見逃せないアニバーサリーイヤーとなりそうです。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109952