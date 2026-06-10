じげんが提供する、国内最大級のリフォームマッチングサイト「リショップナビ」が加盟店表彰制度 「2025年度 リショップナビアワード」を開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）は、国内最大級のリフォームマッチングサイト「リショップナビ」https://rehome-navi.com/ において、第7回目となる加盟店評価制度「2025年度 リショップナビアワード」を開催し、表彰店舗が決定しましたことをお知らせいたします。

「リショップナビ」は、「あなたのリフォームに、納得感を。」を掲げる、国内最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。厳選した全国4,500社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。



そんな「リショップナビ」が開催する「リショップナビアワード」は、お客様から寄せられた口コミを元にしたデータを統合し、特に優秀な成績を収めたリフォーム会社を「成約件数 東日本／西日本 第1位～第10位」、「成約金額東日本／西日本 第1位～第10位」、「ユーザー満足優良会社」の3項目で表彰する加盟店の表彰制度です。2025年度は約4,500社の加盟店から123社が受賞いたしました。

■「リショップナビアワード」事務局コメント

「リショップナビ」は、「あなたのリフォームに、納得感を。」を掲げる、国内最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。厳選した全国4,500社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。



そんな「リショップナビ」が開催する「リショップナビアワード」は、お客様から寄せられた口コミを元にしたデータを統合し、特に優秀な成績を収めたリフォーム会社を「成約件数 東日本／西日本 第1位～第10位」、「成約金額東日本／西日本 第1位～第10位」、「ユーザー満足優良会社」の3項目で表彰する加盟店の表彰制度です。2025年度は約4,500社の加盟店から123社が受賞いたしました。



■「リショップナビアワード」概要

対象店舗：「リショップナビ」加盟店

対象期間：2025年4月1日~2026年3月31日

選定方法：リショップナビ内での口コミの評価を元に選定

表彰項目：

１.「成約件数 東日本 / 西日本 第1位～第10位」

２.「成約金額 東日本 / 西日本 第1位～第10位」

３.「ユーザー満足優良会社」

下記ページでは、表彰企業のうち特に優れた実績を獲得した株式会社リビングサプライ、リプレ株式会社、株式会社ぜん、そしてニッカーホーム株式会社 九州支社をご紹介しています。4社は全部門を受賞し、さらに成約件数・金額では上位10位以上にランクインしています。受賞企業一覧と併せてご覧ください。

URL: https://rehome-navi.com/articles/3670

■リショップナビについて

「あなたのリフォームに、納得感を。」を掲げる、国内最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。2013年にサービスをスタートし、この度12周年を迎えました。厳選した全国4,500社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。

URL: https://rehome-navi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2026年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社 TCV 株式会社 and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社 CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。