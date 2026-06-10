Ｓｋｙ株式会社がオンプレミス型AI基盤「HPE Private Cloud AI」を導入

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市北区、代表取締役：大浦淳司、以下「Ｓｋｙ」）はこのたび、社内ワークフローおよびソフトウェア開発の加速と機密データの安全な活用を目的に、HPE（日本ヒューレット・パッカード合同会社 本社：東京都江東区、代表執行役員社長：望月 弘一）の「HPE Private Cloud AI」を導入したことをお知らせします。

■「HPE Private Cloud AI」導入の概要

Ｓｋｙでは、開発業務や社内ワークフローにおけるAI活用を推進する一方、お客様の業務データやシステム情報といった機密性の高い情報の厳格な管理が課題となっていました。そこで、データを外部へ出すことなく、開発者が自由にAIを活用できるセキュアなオンプレミス環境の迅速な構築を進めてまいりました。

そしてこのたび、「HPE Private Cloud AI」を採用し、わずか1か月でオンプレミスAI基盤の構築・検証を完了。AIに必要なハードウェアおよびソフトウェアが統合された同製品により、システム構築にかかる負荷を大幅に削減しています。さらに、月額従量課金モデル「GreenLake Flex Solutions」の適用により、初期投資の抑制と柔軟な拡張性の両立を実現しました。

現在、Ｓｋｙが開発するほぼすべてのシステムにAIを組み込む体制を整備しています。今後はAIエージェントによる自律的なタスク実行への発展や、受託開発・SI事業への展開を加速させ、組織全体へのAI活用のさらなる浸透を目指します。

■「HPE Private Cloud AI」について

「HPE Private Cloud AI」は、HPEとNVIDIAが共同開発した、企業のAI実装・活用に特化した先進的なプライベートクラウド基盤です。AIに必要なハードウェアおよびソフトウェアを統合したオンプレミス型のAI基盤として、機密データを外部に出すことなく安全にAIを活用できる環境の迅速な導入を実現します。

HPE Private Cloud AI Webサイト

https://www.hpe.com/jp/ja/private-cloud-ai.html

■日本ヒューレット・パッカード合同会社からのエンドースメント

このたびテクノロジー企業であるＳｋｙ様に「HPE Private Cloud AI」をご採用いただいたことを大変うれしく思うとともに、ソフトウェア開発を中核に先進的な取り組みを推進されている同社にご評価いただいたことを意義深く受け止めています。AIの活用が競争力を左右する時代において、導入のスピードは重要な要素です。そして同時に、セキュリティとデータ活用を両立できてこそ、その効果と意義が確かなものになります。「HPE Private Cloud AI」は、こうした要件に応えるソリューションとして提供しています。Ｓｋｙ様のさらなる飛躍に貢献できるよう支援してまいります。

（日本ヒューレット・パッカード合同会社 代表執行役員社長 望月 弘一）

■HPEについて

AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニー。あらゆる業界のお客様の運用効率最適化と、データからの価値創出を支援する。

HPEのWebサイト

https://www.hpe.com/jp/ja/home.html

■Ｓｋｙ株式会社について

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AIを工程に組み込んだAI駆動開発など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、お客様のDX推進やITインフラ整備といった課題をご提案から保守まで一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアといった自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備を行うなど、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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