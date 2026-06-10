『ブレイド＆バスタード』のトレーディングアクリルスタンド、トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ブレイド＆バスタード』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ブレイド＆バスタード』の商品の受注を6月3日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1825?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド

イアルマス、ガーベイジ、アイニッキ、ララジャ、セズマールのイラスト、1巻口絵、2巻口絵をアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全7種

サイズ：本体：（最大約）70×48mm 台座：（約）50×50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ

イアルマス、ガーベイジ、アイニッキ、ララジャ、セズマールのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \8,470(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングポストカード2枚セット

イアルマス、ガーベイジ、アイニッキ、ララジャ、セズマールのイラスト、1巻表紙イラスト、ティザービジュアルをポストカード2枚セットに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \2,695(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼トレーディングブロマイド

1巻表紙イラスト、2巻表紙イラスト、3巻表紙イラスト 、4巻表紙イラスト、ティザービジュアル、1巻挿絵、2巻挿絵、3巻挿絵、1巻口絵、2巻口絵、3巻口絵、4巻口絵、イアルマス、ガーベイジ、アイニッキ、ララジャ、セズマールのイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼A3マット加工ポスター

※画像は「1巻表紙 A3マット加工ポスター」を使用しております。

1巻～4巻の表紙イラストをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全4種（1巻表紙、2巻表紙、3巻表紙、4巻表紙）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1825?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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