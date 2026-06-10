～皆で考える、山と登山道のこれから～　トレイルランナーアンケート実施中！｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

「遊び手＝創り手」の国産アウトドアメーカー 株式会社finetrack（本社：兵庫県神戸市、代表 金山洋太郎）は、2026年7月5日（日）まで、山や登山道の保全について、トレイルランナーの皆さまと一緒に考えるアンケートを実施中です。

finetrackでは現在、人と自然が調和し共生する「ファインなトラック」を、未来へ守りつなぐための取組みを行っています。

その活動の中で「山や登山道の保全維持のために、私たちにできる事は何か？」を、山で遊ぶ皆さまと一緒に考えるためのアンケートを、昨年2025年に実施。約2,500人もの登山者をはじめとした、山のアクティビティを楽しむ皆さまから回答いただきました。

今年はその輪を、より多くの山を愛する人たちへ広げていけたらという思いから、トレイルランナーの方を対象としたアンケートを実施します。

継続的にアウトドアを楽しむことができる未来のために、私たちと一緒に考えてみませんか？

■アンケート対象者

トレイルランをはじめとした、アウトドアアクティビティを楽しまれている方

■回答期間

2025年6月10日(水) ～ 7月5日(日)

■回答者プレゼント

回答いただいた方の中から抽選で13名様へ、素敵なプレゼントをお届けいたします。

3WAYマルチダッフル（非売品） 3名様

背負う・肩にかける・ハンドキャリーの3WAYダッフルバッグ。finetrackオリジナル・非売品です。

オリジナル手ぬぐい(非売品) 10名様

「未来へつなぐ、ファインなトラック」のオリジナル手ぬぐい。イラストレーター・神田めぐみさんのイラスト・デザインです。

■回答方法

下記アンケートフォームより、ご回答ください。

※アンケートの所要時間は、7分程度です。

URL https://q.c-rings.net/?enq=Pvi3LyTIdaE%3d

アンケートページへ :https://q.c-rings.net/?enq=Pvi3LyTIdaE%3d

【関連リンク】

株式会社finetrack ブランドサイト

https://www.finetrack.com/

未来へつなぐ、ファインなトラック

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/

登山道への寄付つきドライレイヤー

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/

山の未来を守りつなぐ、小さな取り組みを発信中（公式note）

https://note.com/finetrack

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/



▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/



▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/