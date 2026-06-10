次世代の電動ウォーターガン: SPYRA FOUR は、5つのシューティングモードと3つのゲームモードを搭載。水遊びを、ルールと駆け引きのあるアウトドアゲームへ進化させます　MAKUAKE先行公開

瀛石商社株式会社

瀛石商社株式会社（EISEKI SHOSHA CO.,LTD）は、ドイツ発のスマートウォーターガンブランド「SPYRA」の新モデル「SPYRA FOUR」について、2026年6月12日より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを公開予定です。

公開に先立ち、現在Makuake上ではプロジェクト開始通知の受付を行っています。

SPYRA FOURは、従来の水鉄砲のように連続した水流を放つだけではなく、1発ずつ狙って撃つ「ショット」と、複数のプレイモードを組み合わせることで、水遊びにゲーム性を加える電動ウォーターガンです。

5つの射撃モード、3つのゲームモード、自動給水機能、表示UIを備え、庭、プール、アウトドア、夏のレジャーシーンなどで、友人や家族とルールを決めながら楽しめる屋外アクティビティとして提案します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xz0n9NDNIFA ]

■ 水遊びを「屋外ゲーム」として楽しむ設計

SPYRA FOURの特徴は、単に水を飛ばすことではなく、状況に応じて撃ち方やプレイスタイルを切り替えられる点にあります。

搭載されている5つの射撃モードでは、標準的なショット、連続的な射撃、強めの一撃など、シーンに応じた使い分けが可能です。また、3つのゲームモードにより、残弾数やタイミング、確率的な要素を取り入れた遊び方もできます。

これにより、SPYRA FOURは水遊びを単なる夏のレジャー用品ではなく、駆け引きや戦略性を楽しむ屋外ゲームとして再構成しています。

■ 自動給水と表示UIで、プレイの中断を減らす

SPYRA FOURは自動給水機能を搭載しており、給水時の手間を抑えながら、プレイを継続しやすい設計となっています。

また、本体には表示UIが備えられており、モードや状態を確認しながら遊ぶことができます。これにより、従来の水鉄砲では分かりにくかった残量やモード選択を視覚的に把握しやすくなっています。

■ Makuakeでの先行公開について

今回のMakuakeプロジェクトでは、SPYRA FOURを日本市場に向けて先行的に紹介します。

プロジェクトページでは、開始通知の受付を行っており、公開後にリターン内容や詳細情報を確認できます。また、国内在庫を確保したうえでプロジェクトを進行する予定であり、検品完了後、7営業日以内を目安に順次発送する計画です。

プロジェクト名：

SPYRA FOUR｜5射撃×3ゲーム×自動給水で水遊びを本格アウトドアゲームへ

公開予定日：

2026年6月12日

掲載予定ページ：

https://www.makuake.com/project/spyra/

■ 担当者コメント

瀛石商社株式会社 担当者は、今回の展開について次のようにコメントしています。

「SPYRA FOURで伝えたいのは、単に遠くへ飛ぶ、強く撃てるという性能だけではありません。射撃モードやゲームモードを切り替えながら、距離、タイミング、残量を考えることで、水遊びにゲームとしての奥行きが生まれます。日本のユーザーに向けて、屋外で体を動かしながら楽しめる新しい選択肢として紹介していきます。」

■ SPYRAについて

SPYRAは、ドイツ発のスマートウォーターガンブランドです。電子制御、自動給水、表示UIなどを取り入れ、従来の水鉄砲とは異なる操作性とゲーム性を備えた製品を展開しています。

■ 瀛石商社株式会社について

瀛石商社株式会社（EISEKI SHOSHA CO.,LTD）は、革新的な海外消費財ブランドを日本市場へ紹介するブランドマネジメント会社です。

ドイツ発スマートウォーターガン「SPYRA」のアジア展開を担い、Makuakeでの先行販売、Amazon・SNS運用、オフライン販路開拓などを通じて、日本市場におけるブランド展開を進めています。

■ 会社概要

会社名：瀛石商社株式会社

英語表記：EISEKI SHOSHA CO.,LTD

事業内容：海外消費財ブランドの日本市場展開、ブランドマネジメント、EC運営、クラウドファンディング、SNS運用、販路開拓

取扱ブランド：SPYRA、ouTask ほか

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：瀛石商社株式会社

所在地：東京都新宿区

事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、EC運営、クラウドファンディング、PR・SNS運用、法人向け販売支援

公式サイト：https://spyraasia.com/

【本件に関するお問い合わせ】 瀛石商社株式会社

SPYRA Asia

メール：info@spyraasia.com

TEL:03 6273 2970