DDS iPS-Xを起点とした新商品ラインナップのブランド発信・海外展開支援を強化

株式会社ICT戦略研究所

株式会社ICT戦略研究所（所在地：東京都葛飾区新小岩4丁目21番15号、代表取締役：三田 衛一、以下「当社」）は、日本発・次世代再生美容スキンケア「DDS iPS-X」を起点とした新商品ラインナップについて、ブランドサイト運営、海外展開支援、デジタルプロモーション、海外流通パートナー向け情報発信を強化してまいります。

このたび、開発元である株式会社ミューズより、発売中の「DDS iPS-X」を起点とした新商品として、「DDS iPS ジェル」および「DDS iPS フェイスマスク」が発表されました。当社は、メーカーとしての商品開発・製造に関する発表とは異なる立場から、DDS iPS-Xのブランド価値を国内外に伝える役割を担います。具体的には、公式ブランドサイトの運営、商品情報のデジタル発信、インフルエンサー・アンバサダー施策、海外ディストリビューターおよび小売流通パートナーに向けた情報発信を通じて、DDS iPS-Xの世界観をより広く展開してまいります。

カンヌで始まったブランドストーリーを、商品展開と海外流通へ

DDS iPS-Xは、2026年5月、フランス・カンヌで開催された「Sakura in Cannes: Art and Beauty from Japan」において、VVIP招待客向けの特別ギフティングプロダクトとして国際的な発信機会を得ました。この取り組みは、単なる商品サンプリングではなく、DDS iPS-Xを「文脈と物語を纏うブランド」として世界に紹介するための第一歩でした。カンヌという国際的な舞台において、「芸術」「歴史」「再生美容」という異なる文脈が交差したことは、DDS iPS-Xが機能訴求にとどまらず、上質な世界観と文化的背景を持つブランドとして歩み始める象徴的な機会となりました。

カンヌの夜、日本発の再生美容が世界と出会った｜Sakura in Cannes 2026：

https://www.youtube.com/watch?v=9YBWLRPZeMY

世界のVVIPに選ばれた、日本発の再生美容

今回の「DDS iPS ジェル」「DDS iPS フェイスマスク」の展開は、そのブランドストーリーを日々のスキンケア体験へ広げるものです。DDS iPS-Xを中心に、美容液、ジェル、フェイスマスクという複数の商品接点を整えることで、日常のお手入れから特別なケア、ギフティング、海外商談時のサンプル提案まで、ブランド体験をより多面的に届けることが可能になります。

DDS iPS-Xを中心とした3つのスキンケア商品

当社は、DDS iPS-Xをブランドの中核と位置づけています。DDS iPS-Xは、すでに発売されている主力美容液であり、ブランドの原点となる商品です。今回新たに発表された「DDS iPS ジェル」「DDS iPS フェイスマスク」は、DDS iPS-Xの世界観から派生する商品として、より日常的なケア、より特別なケア、それぞれの場面に対応するためのラインナップです。

DDS iPS-X （下図、左）

DDS iPS-Xは、ブランドの原点となる主力美容液です。多機能幹細胞培養液に着目した日本発の次世代再生美容スキンケアとして、肌にうるおいを与え、ハリ・ツヤのある肌印象を目指す日々のお手入れをサポートします。

DDS iPS ジェル（下図、中央）

DDS iPS ジェルは、みずみずしく軽やかな使用感を目指した美容ジェルです。毎日の保湿ケアに取り入れやすく、肌にうるおいを与え、なめらかでしなやかな肌印象へ整えることを目指した商品です。

DDS iPS フェイスマスク（下図、右）

DDS iPS ジェルは、みずみずしく軽やかな使用感を目指した美容ジェルです。毎日の保湿ケアに取り入れやすく、肌にうるおいを与え、なめらかでしなやかな肌印象へ整えることを目指した商品です。

株式会社ICT戦略研究所の役割

当社は、DDS iPS-Xのブランドサイト運営、海外向け情報発信、プロモーション、デジタル導線整備を担います。具体的には、以下の取り組みを進めてまいります。

- DDS iPS-Xブランドサイトの運営- 商品ラインナップ情報の整理- 発信海外流通パートナー向け提案情報の整備- カンヌでの国際発信を活かしたブランドストーリーの発信- インフルエンサー・アンバサダー施策の企画支援- フランス・欧州を含む海外展開に向けた情報発信- 公式EC、ブランドサイト、動画、SNS等の導線設計

メーカーによる商品開発・製造の発表に対し、当社は、DDS iPS-Xの価値を「伝える」「広げる」「海外市場につなげる」立場から、ブランド全体の成長を支援します。

ブランドサイトを通じた世界観の発信

DDS iPS-Xは、単なる商品紹介だけでなく、ブランドとしての世界観、カンヌでの国際発信、商品ラインナップ、今後の海外展開を一体的に伝えることが重要です。当社は、iPS-Xブランドサイトを通じて、DDS iPS-Xのストーリーを国内外に向けて発信してまいります。ブランドサイトでは、DDS iPS-Xの基本情報に加え、カンヌでの発信、商品ラインナップ、動画、Voiceコンテンツ、海外パートナー向け情報などを順次整備していく予定です。

iPS-Xブランドサイト：

https://ips-x.site/



iPS-X Voice：

https://ips-x.site/voice/

海外展開に向けた情報発信

当社は、DDS iPS-Xの海外展開を視野に入れ、ブランドサイト、動画、商品情報、Voiceコンテンツ、海外流通パートナー向け情報の整備を進めています。特に、フランスおよび欧州市場に向けては、商品情報、ブランドストーリー、サンプル提案、流通パートナー向け説明情報など、商談に必要な情報を段階的に整理しています。

今後は、海外ディストリビューター、小売流通パートナー、店舗責任者、販売スタッフに対して、DDS iPS-Xの価値を正確かつ魅力的に伝えるためのデジタル導線を強化してまいります。

なお、欧州市場での販売にあたっては、各国の化粧品関連規制、表示ルール、輸入・流通条件等を確認のうえ、必要な対応を進めていく方針です。

関係各社の役割

DDS iPS-Xおよび関連商品は、開発元である株式会社ミューズ、国内における正規販売・商品供給・流通管理を担う再生美容株式会社、ならびにブランド発信・海外展開・プロモーションを担う当社がそれぞれの役割を分担しながら展開を進めています。

- 株式会社ミューズは、開発元として商品企画・開発・品質管理を担います。- 再生美容株式会社は、国内における正規販売・商品供給・流通管理を担い、公式ECおよび取扱店・代理店に向けた販売体制の整備を進めます。- 当社は、ブランドサイト運営、海外展開支援、プロモーション、デジタル導線整備、国内外のパートナーに向けた情報発信を担います。

各社がそれぞれの専門領域を担うことで、DDS iPS-Xを中心としたブランド価値の向上と国内外への展開を推進してまいります。

今後の展開

当社は、カンヌでの国際発信を起点に、DDS iPS-Xのブランド価値をさらに高めるため、以下の取り組みを進めてまいります。

- DDS iPS-Xブランドサイトの情報拡充- 商品ラインナップページの整備海外向け情報発信の強化- カンヌ関連動画・Voiceコンテンツの公開- インフルエンサー・アンバサダー施策- フランス・欧州を視野に入れた海外流通パートナー向け提案- 海外商談に向けたサンプル提案体制の整備

DDS iPS-Xは、カンヌでの国際発信を経て、ブランドとして新たなステージに進みました。当社は、DDS iPS-Xを日本発の次世代再生美容スキンケアブランドとして、国内外に向けて発信し、世界観・商品・流通をつなぐブランドプラットフォームとして育ててまいります。

商品概要

商品名：DDS iPS-X

販売状況：発売中

カテゴリ：スキンケア美容液

商品名：DDS iPS ジェル

販売状況：2026年7月発売予定

カテゴリ：美容ジェル／保湿美容液

商品名：DDS iPS フェイスマスク

販売状況：2026年7月発売予定

カテゴリ：シートマスク／個包装タイプ

注意事項

- 開発元：株式会社ミューズ- 正規販売・商品供給・流通管理：再生美容株式会社- ブランドサイト運営・海外展開支援・プロモーション：株式会社ICT戦略研究所

本商品はスキンケア製品であり、医薬品・医療機器ではありません。本リリースは、商品の効能効果を保証するものではありません。iPS細胞そのものを配合しているものではありません。

関連URL

iPS-Xブランドサイト：

https://ips-x.site/

iPS-X Voice：

https://ips-x.site/voice/

iPS-X ブランドムービー：

https://www.youtube.com/watch?v=aURCq0LdfAA

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- 会社名：株式会社ICT戦略研究所- 所在地：東京都葛飾区新小岩4丁目21番15号- 代表者：代表取締役 三田 衛一- 設立：2015年11月19日- 事業内容：各省庁の国庫補助事業に関する調査、補助事業活用に関するコンサルティング、自治体を中心とした営業先開拓支援、プロジェクト連携主体へのアプローチ支援、公共領域における事業開発支援、Made in Japan再生美容・先端美容プロダクトの事業推進- 公式サイト：https://ictsrc.com/

株式会社ICT戦略研究所 iPS-Xブランド広報担当