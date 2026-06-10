樹脂製ノンスピルワンタッチジョイント「ジョプラECシリーズ」が100通り以上のラインナップで販売開始

メンテ時の「液ダレ」や「配管のつなぎ間違い」で困ったことはありませんか？

ジョプラックス株式会社メインビジュアル

ジョプラックス株式会社は、着脱時の液ダレ（液モレ）を0.1ml以下に抑える樹脂製ノンスピルワンタッチジョイント「ジョプラECシリーズ」のラインナップを100通り以上に拡充し、販売を開始いたします。

使用状況に合わせた豊富なバリエーション展開により、装置設計の自由度を大幅に向上させ、生

産現場の安全とクリーン化に貢献します。

製品の3大特長

詳細を見る :https://www.joplax.co.jp/products/original/joplaec2.html1.高信頼性バルブによる確実な液体制御

※特許取得

- 高い信頼性・耐久性： 精密設計のバルブにより、頻繁な着脱でも摩耗しにくく、長期間にわたり確実な止水性能を維持。液ダレによる装置トラブルや突然のライン停止リスクを最小限に抑えます。- クリーンな環境づくり： 分離時の液ダレを極限までカットするため、床面や装置の汚れ、作業員の薬液付着リスクを徹底的に排除します。2. 100通り以上の豊富なラインナップ

機器に合わせて選べる4種類の接続形状に対応。さらに色の組み合わせやゴム材の違いにより100通り以上の豊富なラインナップをご用意しております。

- 既存設計を活かせる： 既存の装置や限られた配管スペースの設計を大きく変更することなく、そのまま最適なモデルを導入可能です。- スライダーと識別リングの色で配管を識別しやすい：ブルー、レッド、イエローの3色で配管のつなぎ間違いを防ぎます。3.樹脂製ならではの機能的メリット

高機能樹脂を採用することで、扱いやすさと優れた実用性を両立させました。

主な用途

製品詳細

- 軽量化の実現： 製品自体が非常に軽量なため、可動部への負担や作業員の取り回し負荷を軽減します。- 優れた耐食性： サビが発生しないため流体への異物混入（コンタミ）を防ぎ、水や油、薬品など幅広い流体に対応します- 印刷・塗装機器： インクや塗料の交換時における液モレ・色混ざりの防止- 冷却装置（チラー）： 水冷サーバーなど、電子機器周辺での水損事故リスクの低減- 理化学・化学機器： 薬液サンプリング時などの液ダレ防止、作業員の安全確保印刷機器メディカル機器ケミカル機器冷却機器

製品名：ジョプラECシリーズ

液ダレ量：0.1ml以下（分離時）

バリエーション：100種類以上

製品詳細 https://www.joplax.co.jp/products/original/joplaec2.html

詳細を見る :https://www.joplax.co.jp/products/original/joplaec2.html

7月のものづくりワールド 機械要素技術展(東京)で実物を触ってみてください

2026年7月1日～3日に東京ビッグサイトで開催されるものづくりワールド・機械要素技術展に出展します。ブースでは「ジョプラECシリーズ」の実物を豊富に展示しますので、樹脂の軽さや、カチッと心地よくはまるワンタッチ感をぜひ実際に試してみてください。

ものづくりワールド 機械要素技術展 [東京]

会期: 2026年 7月1日(水)～7月3日(金)

会場: 東京ビッグサイト

ジョプラックス出展場所：東3ホール E28-1

※来場予約はこちらからお願いします。

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1667689579463231-TVE

会社紹介

私たちジョプラックスは「つなぐ」をテーマに流体制御技術の追求と創造による

独自のプラスチック製品を通じて社会に貢献します。

【事業内容】

- プラスチック製品の開発製造販売- エアー配管・水配管用ジョイント- エアーダスター（エアー・水・各種用途）- 住宅設備用１次側・２次側ジョイント- 人工透析用ジョイント- 全自動洗濯機用ワンタッチジョイント- 全自動洗濯機用給水ホースセット- 浄水器用切換コック及び本体容器、カートリッジ- その他上記製品に関連するODM・OEM開発製品化お問合せはこちら :https://www.joplax.co.jp/contact.html製品に関するお問い合わせなどお気軽に。