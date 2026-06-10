人事の抱えるホンネ、「2026人事課題・世論調査」を実施

株式会社日テレHR総合研究所

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村博行）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に、東京ビッグサイト（江東区有明）にて開催される「第25回総務・人事・経理Week【東京｜6月】」内で開催される「第18回 HR EXPO」に出展します。

人事の“リアルな声”を集める「2026 人事課題・世論調査」を出展ブースで実施

日テレHR総合研究所は、「働く個人と法人の関係を良質なものに」をフィロソフィーとして掲げております。

現在、業種や業態を問わず、多くの人事担当者様が多岐にわたる課題を抱えています。そんな皆様のリアルな声を拾い上げるべく、出展ブースにて「2026人事課題・世論調査」と銘打ったアンケートを実施いたします。

集まったアンケート結果は「第18回 HR EXPO」会期終了後に、プレスリリースとして発信し、今まさに人事が抱えているリアルなトレンドを、いち早く社会へお届けする予定となっております。

【告知ムービー】

https://vimeo.com/reviews/97458e49-0889-4798-9130-fea311c15af0/videos/1199363016

【ご来場特典】「ハーゲンダッツ（2個分）」ギフト券を先着1,000名様にプレゼント

当日ブースへご来場いただき、本アンケートにご回答のうえ、名刺情報をスキャンさせていただいたお客様には、先着1,000名様に「Haagen-Dazs（2個分）」のギフト券を贈呈いたします。

ぜひこの機会に、皆様の抱えるお悩みや率直な声をお聞かせください。

採用から退職まで、あらゆる人事課題のソリューションをご提案

採用、オンボーディング、育成、評価・配置、中間定着、そして退職――。

人事を取り巻くフェーズは様々であり、課題も複雑化しています。当日はブースにて、これらの多様な課題に対する具体的なソリューションを、当社スタッフが対面にて分かりやすくご説明・ご提案させていただきます。



皆様の課題解決のヒントが必ず見つかる3日間です。

スタッフ一同、ブースへのご来場を心よりお待ち申し上げております。



【ご来場登録はこちら（事前登録制）】

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671941444513808-3UB

総務・人事・経理 Weekとは？

総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者といったバックオフィスの方のための展示会です。「働き方改革」「健康経営」「HR」など、バックオフィスの課題に沿った9の展示会で構成されています。

■開催概要

第25回 総務・人事・経理Week【東京｜6月】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan 合同会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

■会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等



