人事の抱えるホンネ、「2026人事課題・世論調査」を実施
株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村博行）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に、東京ビッグサイト（江東区有明）にて開催される「第25回総務・人事・経理Week【東京｜6月】」内で開催される「第18回 HR EXPO」に出展します。
人事の“リアルな声”を集める「2026 人事課題・世論調査」を出展ブースで実施
日テレHR総合研究所は、「働く個人と法人の関係を良質なものに」をフィロソフィーとして掲げております。
現在、業種や業態を問わず、多くの人事担当者様が多岐にわたる課題を抱えています。そんな皆様のリアルな声を拾い上げるべく、出展ブースにて「2026人事課題・世論調査」と銘打ったアンケートを実施いたします。
集まったアンケート結果は「第18回 HR EXPO」会期終了後に、プレスリリースとして発信し、今まさに人事が抱えているリアルなトレンドを、いち早く社会へお届けする予定となっております。
【告知ムービー】
https://vimeo.com/reviews/97458e49-0889-4798-9130-fea311c15af0/videos/1199363016
【ご来場特典】「ハーゲンダッツ（2個分）」ギフト券を先着1,000名様にプレゼント
当日ブースへご来場いただき、本アンケートにご回答のうえ、名刺情報をスキャンさせていただいたお客様には、先着1,000名様に「Haagen-Dazs（2個分）」のギフト券を贈呈いたします。
ぜひこの機会に、皆様の抱えるお悩みや率直な声をお聞かせください。
採用から退職まで、あらゆる人事課題のソリューションをご提案
採用、オンボーディング、育成、評価・配置、中間定着、そして退職――。
人事を取り巻くフェーズは様々であり、課題も複雑化しています。当日はブースにて、これらの多様な課題に対する具体的なソリューションを、当社スタッフが対面にて分かりやすくご説明・ご提案させていただきます。
皆様の課題解決のヒントが必ず見つかる3日間です。
スタッフ一同、ブースへのご来場を心よりお待ち申し上げております。
【ご来場登録はこちら（事前登録制）】
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671941444513808-3UB
総務・人事・経理 Weekとは？
総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者といったバックオフィスの方のための展示会です。「働き方改革」「健康経営」「HR」など、バックオフィスの課題に沿った9の展示会で構成されています。
■開催概要
第25回 総務・人事・経理Week【東京｜6月】
会期：2026年6月17日（水）～19日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan 合同会社
公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
■会社概要
社名：株式会社日テレHR総合研究所
URL：https://ntv-hr.com/
本店所在地：東京都港区
代表者：代表取締役社長 中村博行
設立日：2025年5月1日
事業開始日：2025年8月1日
事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等