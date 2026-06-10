【美容クリニック×LLMO入門】 ゼロから学ぶ「AI時代の美容クリニック集客」 具体的なLLMO対策手順とipeの成功事例を大公開！（6/18（木）開催）

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「【美容クリニック×LLMO入門】 ゼロから学ぶ「AI時代の美容クリニック集客」 具体的なLLMO対策手順とipeの成功事例を大公開！」を、2026年6月18日（木）の日程で開催いたします。

ウェビナー詳細ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/20260618/)です

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260618/

・これから美容クリニック特化のLLMO対策をしていきたい担当者

・最新情報を求める美容クリニックマーケター

・現状のSEO対策に限界を感じ始めている美容クリニックのWeb担当者

・LLMOという言葉を聞いて「何かしなければ」と焦りを感じているマーケター

・AI活用に興味はあるが、専門用語が苦手で何から手を付けるべきか迷っている方

・LLMO対策を始めたいが何から着手すればいいのかわからない美容クリニック担当者

セミナー内容紹介

2026年、患者様の情報収集行動は「検索エンジンのクリック」から「AIによる回答の確認」へと劇的にシフトしています。

「恵比寿 ダーマペン」と検索窓に打ち込む代わりに、ChatGPTなどに「近くで一番評判の良いクリニックは？」と聞く時代。

本ウェビナーでは、なぜ今、SEOの知識だけでは集客が厳しくなるのかという「集客構造の激変」を解説するとともに、AIがおすすめのクリニックを判断するアルゴリズム（引用元選定のロジック）を分かりやすく紐解きます。

「AI対策（LLMO）」という言葉を初めて聞いた方でも大丈夫です。

今日から自院で始められる、AI時代の集客の「第一歩」を具体的にお伝えします。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「LLMOチェックリスト」 ⇒LLMO対策を進めるうえで確認すべき点や重要ポイントをまとめたチェックシートを、 今回ご参加いただいた皆様限定でプレゼントいたします。

「LLMO対策を何から始めればいいかわからない」 「LLMO対策ができているか確認する指標がない」など

上記のようなお悩みがあればぜひご活用ください！

◆「LLMO無料相談」 ⇒LLMO対策に関するお悩みを解決させて頂く相談会に無料でご招待させて頂きます。 下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております。

・AI対策に悩んでいる ・今以上に流入数を増加させたいが、方法が分からない ・流入数は確保できているが、CVにつながらない

※「LLMO無料相談」に関してですが、 同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

小山 礼高

開催日

2026年6月18日(木)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・なぜ今SEOではなくLLMOなのか？

・AIが「おすすめのクリニック」を回答する際のアルゴリズムとは？

・AIに選ばれる美容クリニックの条件とは？

・事例

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260618/株式会社ipe アカウントマネージャー 小山 礼高

慶應義塾大学法学部卒。

アカウントチームのマネージャーとして、大規模サイトのリニューアル時におけるSEO設計など、難易度の高いコンサルティングで多くの実績を持つ。アカウントリーダーとしての対応事例は100社以上。

大手人材系から専門求人サイトまで幅広く歴任し、大手ECや大手旅行サイトなど、数多くの大規模データベース（DB）サイトのSEO支援において豊富な実績と強みを有している。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871