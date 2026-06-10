ブラトップ以上、補正ブラ未満。「苦しくない、補正ブラ」自然で美しいバストラインへ。「エアルフレ(Air Reflet)」が6月10日に新発売！

ラディアンヌ株式会社

数々のヒット作で女性の身体に寄り添ってきたラディアンヌ株式会社（大阪府大阪市）は、ブラトップの手軽さと補正ブラのキープ力を両立した新商品「エアルフレ（Air Reflet）」(https://item.rakuten.co.jp/radianne/bra1000ra/)を

2026年6月10日（水）より発売いたします。

本商品は、これまでの補正下着にありがちだった「苦しい・痛い・気合が必要」というハードルを極限まで下げた、ブラトップやノンワイヤーブラからのステップアップや、体調に合わせて下着を使い分けたい女性など、幅広い用途におすすめの最適な一着となっています。

肌にいちばん近い存在だからこそ、ただ便利なだけであって欲しくない

見た目も軽やか、気合を入れすぎない優しいブラジャーをイメージして開発を行いました。

私たちが目指すのは、特別な日だけでなく、何気ない日常のすべてが「心地よく、きれいな時間」

に変わる毎日です。 気合を入れて整えたい日は、いつものしっかりとした補整ブラを。

けれど、もっと自然に、もっと軽やかに過ごしたい日だって、シルエットに妥協したくない。

その日のコンディションや気分に合わせて、補整の強さを「着替える」ことが当たり前になる毎日。 「補整下着はハードルが高い」と感じていた方にとっても、最初の一歩として、自分の身体を愛するきっかけになるような存在を目指します。「エアルフレ（Air Reflet）」は、補整下着の良さを知っているラディアンヌが、「優しさ」にこだわって作った一着です。

私たちが目指したのは、特別な日だけでなく、何気ない日常のすべてが心地よく、きれいな時間に変わる毎日です。コンディションや気分に合わせて補正の強さを「着替える」ことを当たり前にし、自分の身体を愛する最初の一歩となるブラジャーとして「エアルフレ（Air Reflet）」は生まれました。

◼︎エアルフレ（Air Reflet）の秘密

軽くて通気性の良い快適で優しい補正ブラを目指しました。

【バストメイク1】盛らずに整える、自然な上向きバスト

もちっと馴染むウレタンカップで、がんばらない「自然な上向きバスト」へ。脇の広がりをすっきり抑え、スマートなバストシルエットを叶えます。

【バストメイク２】横広がりを抑えて、細見え効果

カップ脇側に伸びないシートを配置。バストの横広がりをブロックして、中央に寄せるから、脇すっきりの痩せ見え効果があります。

【カップ】驚くほど軽く、蒸れない、呼吸するカップ

カップ肌側はメッシュ構造で、ブラ特有の熱のこもりを解消して1日中快適。従来品に比べ30gの軽量化を実現し、優れた速乾性で早く乾くから、毎日の洗濯もグッと楽になります。

【姿勢】美姿勢を支えるバック・サポート

背中のボーンが姿勢を優しくサポート。4/5カップがバストを包み込む抜群の安定感で、きれいな立ち姿が一日中自然と続きます。

【背中】背中段差レス・フリーカットバック

バック上辺はゴムのないフリーカット仕様。伸びる生地が「面」で支えてハミ肉の段差を作らないから、タイトな服も綺麗に着こなせます。

◼︎様々なタイプにおすすめ。万能ブラジャーエアルフレ（Air Reflet）

ラディアンヌのブラといえば保形性の高い「モールドカップの補整ブラ」が主流ですが、

今回は「軽量で通気性が良く、ライトに着けられる補整下着」を開発しました。

もちっと柔らかく、ふわふわなウレタンカップを使用し、バストに馴染む心地よい着け心地を追求しています。 これによって今まで以上に幅広いお客様に手に取って頂けるような商品となっています。

【ブラトップ派の方】

ブラトップ愛用者さんのワイヤーブラへの第一歩にお勧めです。

補正したいという意識がある中で着用感の強さがネックになってワイヤーブラに手を出せず、

ブラトップを愛用している方への補正ブラ導入として。

【ブラトップが合わなかった方】

楽で快適なブラトップがなぜか自分に合っていない気がする...。そんな方におすすめ！

SMLサイズ展開の商品が合いにくい方はカップとアンダーで構成されている商品だとしっくり

くる場合も多いので楽なのにフィットするエアルフレを一度お試し下さい。

【しっかり補整派の方】

普段はしっかり補正派の方も身体のゆらぎでデリケートな日は締め付けがしんどい日もある...。

しんどい日こそ楽なのにちゃんと補正出来るブラを使う。ON/OFFを切り替える。そんな使い分けが

更に心地よく快適な毎日へと導きます。

【薄いカップや優しい着用感をお探しの方へ】

自然なバストシルエットで優しく補正をしたい方はまずエアルフレをお試し下さい。

まずは優しい補正ブラをご使用頂き、もっと補正力が欲しいと感じた方は

ステップアップとしてラディアンヌの補正ブラシリーズをご使用頂くとより体型の変化を感じて

頂けるはずです。

◼︎商品概要

デイリーショーツ Lunary（ルナリー）と組み合わせ可能。繊細な花柄レースがバストを華やかに彩ります。

ラディアンヌの新たな補正ブラとして仲間入りしたエアルフレ (Air Reflet)を期間限定でお買い得に

お買い求め頂けます。

商品名：エアルフレ (Air Reflet)

販売価格：3,690円（税込）

サイズ展開：A,B,C,D65~90 / E,F65~85

カラー展開：ブラック、グレージュ、スモーキーピンク

販売ページ：

ラディアンヌ公式サイト（https://radianne.jp/products/bra1000ra）

楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/radianne/bra1000ra/)

Yahoo!ショッピング（https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/bra1000ra.html）

★★発売記念特典：期間限定全店舗50%OFF★★

組み合わせ自由にカスタマイズ！ セットで使えるルナリー(Lunary)

「エアルフレ(Air Reflet)」は、ラディアンヌの新作ショーツ「ルナリー(Lunary)」と

カラー展開を合わせています。セットで購入・着用していただくことで、下半身を締め付けない

極上の履き心地と上半身の美しいバストラインが両立。贅沢でクリーンなセットアップが完成します。

上下カラーの組み合わせは自由！お好きなカラーでセットアップを楽しんで下さい。

商品名：デイリーショーツ Lunary（ルナリー）

サイズ展開：S / M / L / 2L / 3L

カラー展開：ノーマル：ブラック、ブラウン、グレージュ、スモーキーピンク

サニタリー：ブラック、ダークグレー

販売価格：ショーツ（3枚セット）：3,890円（税込）、サニタリー（3枚セット）：3,990円（税込）

販売ページ：

楽天市場店 （https://item.rakuten.co.jp/radianne/shorts1000ra-b3/）

★★予約限定特典：期間限定55%OFF★★ 6月14日（日）17:59まで

6月14日（日）から下記店舗からも発売いたします。

ラディアンヌ公式サイト（https://radianne.jp/products/shorts1000ra-b3）

Yahoo!ショッピング（https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/shorts1000ra-b3.html）

◼︎RADIANNEについて

ラディアンヌ株式会社は、2014年の創業以来「補正下着をもっと気軽に！」をビジョンに掲げ、従来は高額で特別な存在とされてきた補正下着を、誰もが日常的に楽しめるアイテムへと進化させてきました。

「Fair for Fun ― みんなで楽しむ美をつくる」をスローガンに、手に取りやすい価格、簡単に使える機能、幅広い年代に寄り添う商品開発を展開し、女性が「きれいになる過程」と「きれいになった自分」を楽しめる世界を目指しています。

また、お客様とともに商品を育てる姿勢を大切にし、実際に悩みを抱えるスタッフやユーザーの声を反映。合理性だけではなく、人の心を動かす誠実さと共感を軸に、社員・お客様・社会と共に、美しくなる楽しさをフェアに広げていきます。

【会社概要】

ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）

本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階

事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売