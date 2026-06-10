【職種を超える、インサイトでつながる】日本で初となるインサイトマネジメントをテーマにした「インサイトマネジメントサミット2026」が開催決定！

株式会社alma

インサイトマネジメントクラウド「Centou」の開発・提供を行う株式会社alma（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：斎藤孝俊、以下「alma」）は、日本で初となる（※1）インサイトマネジメントをテーマにしたカンファレンス「インサイトマネジメントサミット2026」の開催を決定したことをお知らせいたします。



※1：2026年5月1日～2026年5月31日 自社における「インサイトマネジメント カンファレンス」での調査結果より

「顧客理解と事業成長の間」をテーマにした実践者のための祭典

生成AIが普及する中で「何かをつくる」「アイデアを形にする」ことへの敷居が下がり、スピーディに企画や開発が進められるようになってきました。

そんな中で、ますます「顧客課題やインサイトを捉えた企画・開発・マーケティング」の重要性は高まっています。

顧客課題やインサイトをどうやって事業成長につなげているのか、どう組織で共有しているのかなど、「顧客理解と事業成長の間にある取り組み」を共有し交流する場として、インサイトマネジメントサミット（通称：インサミ）が考案されました。

最新の知見や実践者に出会い、ますます明日の仕事が楽しみになるようなお祭りとして、さまざまな企画を検討しております。

7月から参加者の募集を予定しており、職種を問わず顧客理解と事業の間で奮闘する方にお越しいただける場です。

■ 開催概要

- 開催日時 : 2026年9月3日（木）17:00～20:00- 開催場所 : 東京カルチャーカルチャー（渋谷）- 定員 : 50名- 参加方法 : 7月から募集予定（定員以上の場合は抽選となります）- 登壇者 : 公式X(https://twitter.com/centou_design/)やサイト上で随時公開

インサミ2026の特設サイトを見る :https://insight-management-summit.com/

開催元のインサイトマネジメントクラウド「Centou」について

「Centou」は、ユーザーインタビューや顧客サポートなどで得られた顧客課題・インサイトなどを管理する、日本初のインサイトマネジメントクラウドです。

ご利用いただいた企業では、使われない機能開発を減らし毎月300万円の開発コスト削減、売上2倍成長、3ヶ月での新規事業立ち上げ、分析効率5倍など、「ユーザー理解をキレイゴトで終わらせない、事業成長に直結する、新しいユーザー理解の方法」として、大きな成果を上げております。

■ Centouのサービス詳細やお問い合わせはこちら

https://centou.jp

Centouについてお問い合わせ :https://centou.jp

■ Centouが目指すもの

これまで一部の人の脳内にしかなかったり、属人的であいまいだったユーザー課題・価値・インサイトを、もっとチームで議論しやすく、アップデートしやすい存在にするためにCentouは誕生しました。

「インサイトを、もっとチームで。」をミッションに、どんな職種、どんな立場でも、ユーザーインサイトを当たり前に活用できる世界を実現します。

Centouについて :https://centou.jp

■ 株式会社almaについて

”DESIGN for ALL”をミッションに2018年に創業。すべての人が「デザイン」を扱えるような未来を目指して、企業内のデザインの裏側を発信・活用できるサービスCocoda、インサイトマネジメントサービスCentou、ブランドマネジメントサービスBrandateをはじめ、さまざまなプロダクトを通して実験を繰り返す企業です。

コーポレートサイト：https://alma-inc.co.jp/