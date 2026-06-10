移住Uターン転職支援動画「自分を、つくりなおそう」を公開

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社：香川県高松市／代表取締役社長：楠戸三則）は、せとうちエリアへの移住・Uターン転職を検討する求職者に向けた訴求動画「自分を、つくりなおそう」を制作しました。本動画は、全編生成AIで制作したクレイアニメーション風で、人材サービス領域ではまだ限定的な表現手法です。2026年6月中旬より配信を開始します。

クリエアナブキの移住・Uターン転職支援実績において、パートナーや家族のいる地域や出身地などへの移住が多く、約7割が「縁のある土地」への転職となっています。移住を伴う転職は、新天地志向よりも、家族や生活環境、人とのつながりといった安心感を重視した選択が多い傾向があります。

こうした背景を踏まえ、本動画は「自分を、つくりなおそう」をコンセプトに、仕事と生活のバランス、家族との時間や、せとうちエリアでの暮らしの安心感を織り込み、移住を伴う転職を前向きに捉えられる構成としました。クレイアニメーション風の温かみある表現により、視聴者が自身の人生を重ねながら、これからの働き方・生き方を考えるきっかけとなることを目指しています。制作には生成AIを全編で活用し、都心と四国という複数ロケーションを描く構成を実現しました。

本取り組みは、移住・Uターンという社会的テーマに対し、「どこで働くか」だけでなく「どのように生きるか」という視点から向き合うコミュニケーションの再設計です。クリエアナブキは今後も、地域との関係性や個人の背景に根ざしたキャリア選択を支援し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

移住Uターン転職支援動画「自分を、つくりなおそう」

→ 自分を、つくりなおそう（45秒）(https://www.youtube.com/watch?v=9giAB0H6j2g)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9giAB0H6j2g ]

【制作体制】

Production ： EPOCH Inc.

Producer ： 小坂 大輔（EPOCH）

Director / AI Create ： AoKi¹⁰⁴

AI Create / Storyboard ： ハスキー部長

AI Create / Character Design ： TECH

AI Create / AI Sound ： naoon



【使用したAIツール】

Kling3.0 Omni ／ SEEDANCE2.0 ／ NanoBanana

■ 制作会社コメント

EPOCH Inc. │ https://www.epoch-inc.jp/

今回の映像では都心と四国を舞台に描いています。実写で行う場合、撮影コスト、出演費、編集や仕上げの工程において大きな費用が発生し、制作期間も3か月近くは要します。AIクリエイティブに置き換える事で、コスト面では1/10近く、制作スケジュールは半分に圧縮することができました。AIクリエイティブならではの大きなファクトであり、USPでもあります。また、AIクリエイティブに対しての権利や、オリジナリティに対する懸念も本作ではクリアしており、クライアントワークスにおけるAIクリエイティブの大きな一歩であり実績となりました。

＜クリエイティブへのこだわり＞

本来なら膨大な時間がかかる「クレイ（粘土）アニメ」の世界観を、最先端の生成AI技術で表現。アナログな手の温もりと、高い制作スピードを両立させた、次世代のAIクリエイティブの可能性を形にしています。手作りの「体温」が伝わるエモーショナルな映像表現と、視聴者が自分を投影しやすい普遍的なストーリー展開を両立させています。見終わったあとに、「自分も今の働き方を見つめ直してみよう」「新しい場所で、自分らしく生きる選択もあるかもしれない」

そう感じていただける、温かいムービーを目指しました。

株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は「ひとに翼を」をブランドスローガンに掲げ、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、地域経済活性化のための新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クリエアナブキ

本社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、BPO、研修・適性診断テスト、採用支援、

再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/