いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜滋賀県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜滋賀県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜滋賀県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【びわ湖浜大津A】びわ湖浜大津・三井寺、【膳所A】京阪膳所・膳所、【錦A】錦・膳所本町、【大津京A】京阪大津京・大津京、【梅田A】梅田・大阪梅田（阪急神戸線）・大阪梅田（阪神本線）・大阪・北新地・西梅田・東梅田、【瓦ヶ浜A】粟津・瓦ケ浜・中ノ庄、【石山A】石山・京阪石山

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、滋賀県居住者の2026年の回答を関西エリアの駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、滋賀県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※「住みたい街ランキング」では、行政区はまとめて一つの自治体として集計していますが、大阪市・堺市・京都市・神戸市は行政区を分けて集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、2年連続でびわ湖浜大津A

1位は、2年連続でびわ湖浜大津A（近隣駅のびわ湖浜大津・三井寺を統合）です。2位と3位も2年連続で、2位は草津市に位置する南草津、3位は守山市に位置する守山です。トップ10内では、錦A（近隣駅の錦・膳所本町を統合）が順位を上げて8位にランクインしています（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）。

■住みここち（自治体）トップは、8年連続で草津市

トップ3は8年連続で、1位草津市、2位守山市、3位大津市です。トップ10内では、8位野洲市、10位米原市がそれぞれ昨年より順位を上げてトップ10入りしています（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）。

■住みたい街（駅）トップは、3年連続で草津

1位は、3年連続で草津（JR東海道本線）です。2位も3年連続で、京都（JR東海道本線）です。3位は梅田A（近隣駅の梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合）が、昨年4位から一つ順位を上げました。5位には彦根が新たにランクインしています。

■住みたい街（自治体）トップは、8年連続で草津市

「住みここち（自治体）」でも1位の草津市が、8年連続で1位に輝きました。2位と3位は5年連続で、2位は東京23区、3位は大津市です。4位には新たに彦根市がランクインしています。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜滋賀県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●1位のびわ湖浜大津Aは、「行政サービス」因子で1位、「親しみやすさ」因子で3位の高い評価を得ています。

●「賑わい」因子では、湖南エリア（草津・南草津・瀬田・守山）に位置する駅の評価が昨年に引き続き高くなっています。

●「防災」因子の1位は、東近江市に位置する太郎坊宮前で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。

●トップ20内で今回初登場の駅は、17位の和邇で、昨年は累計回答者数が30名未満のためランキングの集計対象外でした。その他、8位錦A、16位篠原も昨年より順位を上げてトップ20入りしています（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●静かさ治安の1位は多賀大社前（近江鉄道多賀線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

※昨年の順位が「-」となっている駅は、昨年の累計回答者数が30名未満のため集計対象外、もしくは昨年のランキングでは偏差値50未満だったため公表していません。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜滋賀県版＞自治体TOP11・因子別TOP3～5

●「住みここち（自治体）」で1位の草津市は、「生活利便性」「交通利便性」「賑わい」の3因子で1位、「親しみやすさ」因子で2位、「行政サービス」因子で3位となっており、特に「賑わい」因子では、今年も唯一偏差値70台の高い評価を得ています。

●「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」因子の各トップ4は、「住みここち（自治体）」でもトップ5にランクインしている街です。

●8位野洲市、10位米原市が昨年より順位を上げてトップ10入りしています（昨年は偏差値50未満のため順位非公開）。

TOP11外の「自治体」 因子別順位トピックス

●生活利便性の2位は犬上郡豊郷町でした。

●静かさ治安の2位は高島市、3位は蒲生郡竜王町でした。

●物価家賃の1位は犬上郡豊郷町、3位は高島市でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

※昨年の順位が「-」となっている自治体は、昨年のランキングでは偏差値50未満だったため公表していません。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

滋賀県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計9,240名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.8%：女性50.2%

［未既婚］ 未婚34.1%：既婚65.9% ［子ども］ なし38.8%：あり61.2%

［世代比］ 20歳代13.7%、30歳代21.4%、40歳代23.7%、50歳代22.1%、60歳代13.6%、70歳代5.4%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：2,048名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：1,906名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：1,753名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：1,861名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：1,387名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：132名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：94名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：59名 ※一部の回答のみ使用）

計9,240名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_kansai2026.html