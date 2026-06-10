いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜兵庫県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜兵庫県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜兵庫県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【神戸三宮A】三ノ宮・神戸三宮（阪急神戸線）・神戸三宮（阪神本線）・神戸三宮（神戸高速鉄道東西線）・三宮・花時計前、【神戸A】高速神戸・神戸・ハーバーランド、【明石A】明石・山陽明石、【梅田A】梅田・大阪梅田（阪急神戸線）・大阪梅田（阪神本線）・大阪・北新地・西梅田・東梅田、【花隈A】西元町・花隈・みなと元町、【元町A】元町（阪神本線）・元町（神戸高速鉄道東西線）・元町（JR東海道本線）・旧居留地・大丸前

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、兵庫県居住者の2026年の回答を関西エリアの駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、兵庫県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※「住みたい街ランキング」では、行政区はまとめて一つの自治体として集計していますが、大阪市・堺市・京都市・神戸市は行政区を分けて集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、昨年13位から大きく順位を上げたウッディタウン中央

1位は三田市に位置するウッディタウン中央（神戸電鉄公園都市線）で、昨年13位から大きく順位を上げました。2位は昨年8位から順位を上げた西宮市に位置する西宮北口（阪急神戸線）です。3位は、神戸市中央区に位置する県庁前（地下鉄西神・山手線）です。トップ10内で初登場の駅は9位の明石市に位置する大蔵谷（山陽電鉄本線）で、昨年の累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。

■住みここち（自治体）トップは、 7年連続で芦屋市

芦屋市が7年連続で1位に輝きました。2位と3位は4年連続で、2位は神戸市灘区、3位は西宮市です。トップ10には、神戸市の各行政区（灘区・東灘区・中央区）や、その周辺の阪神南エリア（芦屋市・西宮市）、阪神北エリア（伊丹市・三田市・宝塚市）に位置する街が昨年に引き続きランクインしています。一方、10位には、昨年17位から順位を上げた神崎郡福崎町が、トップ10内で唯一郡部に属する「町」でランクインしています。

■住みたい街（駅）トップは、3年連続で西宮北口

西宮市に位置する西宮北口（阪急神戸線）が、3年連続で1位に輝きました。2位も3年連続で、神戸三宮A（三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前を統合）です。3位は2年連続で神戸A（高速神戸・神戸・ハーバーランドを統合）です。

■住みたい街（自治体）トップは、8年連続で西宮市

1位は、8年連続で西宮市です。2位と3位は2年連続で、2位は神戸市中央区、3位は明石市という結果になっています。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜兵庫県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（駅）」で1位のウッディタウン中央は、「行政サービス」「静かさ治安」「防災」の3因子で1位の評価を得ています。

●「交通利便性」因子では、梅田や三宮などへのアクセスが良い西宮北口・甲子園・久寿川や、大阪や三宮などへのアクセスが良いJR東海道本線のさくら夙川・甲子園口など、西宮市に位置する駅の評価が高くなっています。

●「親しみやすさ」因子では、閑静な住宅街の西宮市（さくら夙川・苦楽園口）や、神戸市灘区（六甲道・王子公園）など、今年も「住みここち（自治体）」2位・3位に位置する駅の評価が高くなっています。

●「賑わい」因子では、神戸市中央区およびその周辺の近接駅（神戸三宮A・県庁前・花隈A・元町A）の評価が高くなっています。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●生活利便性の1位は尼崎（阪神本線）、2位は出屋敷（阪神本線）、3位は板宿（地下鉄西神・山手線）でした。

●静かさ治安の3位は日生中央（能勢電鉄日生線）でした。

●賑わいの2位は神戸三宮A（JR東海道本線）でした。

●物価家賃の1位は中央市場前（地下鉄海岸線）、2位は尼崎（阪神本線）、3位は播州赤穂（JR赤穂線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

※昨年の順位が「-」となっている駅は、昨年の累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜兵庫県版＞自治体TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（自治体）」で1位の芦屋市は、「行政サービス」因子で1位、「静かさ治安」「親しみやすさ」の両因子で2位、「賑わい」因子で4位、「交通利便性」で5位の高い評価を得ています。

●「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子で上位の街は、「住みここち」での評価も高くなる傾向があるようです。

●「親しみやすさ」因子のトップ5（神戸市灘区・芦屋市・神戸市東灘区・西宮市・神戸市中央区）は、「住みここち（自治体）」でもトップ5となっている街です。

TOP20外の「自治体」 因子別順位トピックス

●物価家賃の1位は、神崎郡市川町でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

兵庫県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計36,599名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.4%：女性50.6%

［未既婚］ 未婚36.0%：既婚64.0% ［子ども］ なし40.1%：あり59.9%

［世代比］ 20歳代11.6%、30歳代19.5%、40歳代22.7%、50歳代23.9%、60歳代15.7%、70歳代6.5%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：7,958名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：7,735名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：7,529名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：7,633名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：5,193名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：273名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：181名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：97名 ※一部の回答のみ使用）

計36,599名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

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https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_kansai2026.html