いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜奈良県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜奈良県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜奈良県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【王寺A】王寺（JR関西本線・近鉄生駒線）・新王寺、【梅田A】梅田・大阪梅田（阪急神戸線）・大阪梅田（阪神本線）・大阪・北新地・西梅田・東梅田、【生駒A】生駒・鳥居前、【近鉄下田A】近鉄下田・香芝、【高田A】高田・大和高田

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、奈良県居住者の2026年の回答を関西エリアの駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、奈良県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※「住みたい街ランキング」では、行政区はまとめて一つの自治体として集計していますが、大阪市・堺市・京都市・神戸市は行政区を分けて集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、2年連続で磐城

葛城市に位置する磐城（近鉄南大阪線）が、2年連続で1位に輝きました。2位は奈良市に位置する学研奈良登美ヶ丘（近鉄けいはんな線）、3位は生駒市に位置する菜畑（近鉄生駒線）です。トップ10内では、9位の生駒郡斑鳩町に位置する法隆寺（JR関西本線）が、昨年41位から大きく順位を上げてトップ10入りしています。

■住みここち（自治体）トップは、 8年連続で北葛城郡王寺町

8年連続で、北葛城郡王寺町が1位に輝きました。2位は北葛城郡広陵町で、トップ2は北葛城郡に属する「町」という結果になっています。3位は生駒市です。トップ10内では昨年13位から順位を上げた生駒郡三郷町が10位となっています。

■住みたい街（駅）トップは、4年連続で梅田A

梅田A（梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合）が、4年連続で1位に輝きました。2位は昨年6位から順位を上げた京都（JR東海道本線）です。3位は王寺A（JR関西本線）で、昨年10位から順位を上げてトップ3入りしています。4位は同率で、 生駒A（生駒・鳥居前を統合）と大和八木（昨年8位）がランクインしています。

■住みたい街（自治体）トップは、8年連続で奈良市

1位は、8年連続で奈良市です。2位は、2年連続で橿原市です。3位は、昨年5位から順位を上げた生駒市です。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜奈良県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（駅）」で1位の磐城は、「行政サービス」「物価家賃」の両因子で1位、「防災」因子で5位の高い評価を得ており、特に「行政サービス」「物価家賃」の2因子は偏差値70台の高い評価を得ています。

●「賑わい」因子では、近鉄奈良線沿線の駅（近鉄奈良・学園前）やニュータウンとして開発された学研奈良登美ヶ丘などの評価が高く、いずれも奈良市内に位置する駅となっています。

●「親しみやすさ」因子で上位の自治体は「住みここち（駅）」でも評価が高く、「親しみやすさ」因子でトップ10のうち9自治体が、「住みこここち（駅）」でも10位以内にランクインしています。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●生活利便性の2位は志都美（JR和歌山線）、3位は大和八木（近鉄大阪線）でした。

●物価家賃の2位は坊城（近鉄南大阪線）、3位は近鉄新庄（近鉄御所線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜奈良県版＞自治体TOP14・因子別TOP5

●「住みここち（自治体）」で今年も1位の北葛城郡王寺町は、「交通利便性」「親しみやすさ」の2因子で1位、「行政サービス」因子で2位、「賑わい」因子で3位、「生活利便性」「物価家賃」の両因子で5位の高い評価を得ています。

●「賑わい」因子では、大型商業施設や飲食店が充実している街（奈良市・橿原市・生駒市）や、大阪市のベッドタウンとなっている北葛城郡王寺町・香芝市の評価が高くなっています。

●「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」の4因子で上位の自治体は「住みここち（自治体）」でも評価が高く、特に「行政サービス」因子のトップ10全ての自治体が、「住みこここち（自治体）」でもトップ10にランクインしています。

●生活利便性の3位は大和高田市でした。

●静かさ治安の1位は高市郡明日香村、3位宇陀市でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

※昨年の順位が「-」となっている自治体は、昨年のランキングでは偏差値50未満だったため公表していません。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

奈良県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計9,179名を対象に集計。

［男女比］ 男性52.7%：女性47.3%

［未既婚］ 未婚34.3%：既婚65.7% ［子ども］ なし37.6%：あり62.4%

［世代比］ 20歳代10.0%、30歳代17.9%、40歳代22.4%、50歳代24.9%、60歳代17.0%、70歳代7.8%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：1,953名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：1,904名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：1,872名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：1,868名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：1,194名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：137名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：169名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：82名 ※一部の回答のみ使用）

計9,179名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_kansai2026.html