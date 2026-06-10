いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜和歌山県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜和歌山県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜和歌山県版＞」として集計しました。

「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜和歌山県版＞」 主なポイント

住みここち1位は5年連続で西牟婁郡上富田町。2位は3年連続で有田郡有田川町。3位東牟婁郡那智勝浦町。

○西牟婁郡上富田町が5年連続で1位

観光地の白浜町に隣接しており、黒潮の影響により温暖で過ごしやすい環境が整っています。スポーツによるまちづくり、健康づくりを官民が連携して取り組んでいる町で、今年も唯一偏差値70台の高い評価を得て5年連続で1位に輝きました。

○東牟婁郡那智勝浦町が順位を上げて3位

県の南東部に位置し、世界遺産・熊野古道や那智の滝を有する、海と山の自然景観に恵まれた観光地で、今年は順位を上げて3位です。トップ3は全て郡部に属する「町」という結果になっています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体人数が2022～2026年の累計人数では規定の50名に満たない場合、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜和歌山県版＞」 主なポイント

住みたい街1位は8年連続で和歌山市。2位は同率で東京23区（4年連続）・岩出市・大阪市中央区。

○8年連続で和歌山市が1位

和歌山市が8年連続で1位に輝きました。2位は同率で、東京23区（4年連続）・岩出市・大阪市中央区の3自治体がランクインしています。5位は大阪市北区で、今年は大阪市の行政区が2つランクインする結果となっています。

○今住んでいる街の肯定派は80.4%

「住みたい街が特にない」61.4%、「今住んでいる街に住み続けたい」19.0%の合計80.4%で、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となっています。

※「住みたい街ランキング」は、和歌山県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

※行政区はまとめて一つの自治体として集計していますが、大阪市・堺市・京都市・神戸市は行政区を分けて集計しています。

街の住みここちランキング2026＜和歌山県版＞自治体TOP10・因子別順位

TOP10外の「自治体」 因子別順位トピックス

●生活利便性の3位は御坊市でした。

●静かさ治安の1位は日高郡印南町でした。

●物価家賃の3位は日高郡印南町でした。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

※昨年の順位が「-」となっている自治体は、は昨年のランキングでは偏差値50未満だったため公表していません。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

和歌山県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計5,934名を対象に集計。

［男女比］ 男性49.1%：女性50.9%

［未既婚］ 未婚37.5%：既婚62.5% ［子ども］ なし38.7%：あり61.3%

［世代比］ 20歳代11.2%、30歳代20.3%、40歳代23.3%、50歳代23.8%、60歳代16.0%、70歳代5.5%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：1,386名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：1,211名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：1,099名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：1,180名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：934名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：32名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：64名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：28名 ※一部の回答のみ使用）

計5,934名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

▼プレスリリースはこちら

https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_kansai2026.html