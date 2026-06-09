「BBC が選ぶ 100 人の女性」選出の東ティモール大統領首席顧問を招へい

独立行政法人国際交流基金

国際交流基金（JF）は、2026 年 6 月 23 日（火）から 10 日間にわたり、東ティモール民主共和国大統領首席顧問のベラ・ガルヨス（Bella

Galhos）氏を招へいします。

ガルヨス氏は、祖国の苦難の現代史を自らの人生として歩んできました。国家再建の担い手として、次世代のために草の根レベルの取り組みを通じて社会を変える実践にも力を注いでいます。

その活動が国内外で高く評価され、2023 年

「BBC が選ぶ 100 人の女性」に選出されたほか、2017 年 Unsung Heroes of Compassion Award（無名の英雄賞）を受賞しています。

来日中は、環境保全やコミュニティ開発、社会的企業の現場を中心に視察し、その運営方法や制度について知見を深めるとともに、若者のリーダーシップ育成や女性の活躍推進を通じた社会変革について、関係機関や専門家との意見交換を行います。

6 月 29 日（月）には、「東ティモールの ASEAN 加盟と未来」と題し、長年にわたり東ティモールの現地調査・研究を行ってこられた上智大学・福武慎太郎教授との一般公開トークセッションを実施します。

東ティモールは 2002 年にインドネシアから独立し、2025 年 10 月に 11 番目の ASEAN（東南アジア諸国連合）加盟国となりました。本加盟により、日本と東ティモールとのより対等で戦略的なパートナー関係の構築が進むとともに、日本と東南アジアの文化交流圏の拡大と、人的交流の促進が期待されています。

ベラ・ガルヨス（Bella Galhos）氏について

東ティモール民主共和国大統領首席顧問。1972 年東ティモール生まれ。インドネシア占領下で家族の離散や深刻な暴力を経験し、10 代半ばで地下組織を通じた東ティモール独立運動に身を投じる。その後、国外へ出る唯一の機会を得るためにインドネシア軍に入隊し、軍のプログラムの一環として派遣されたカナダで難民認定を受けた後、数年にわたり国外から祖国の独立に貢献。東ティモールに帰国後は、複数の国際機関での勤務を経てハワイ大学に進学し、心理学や女性学を学んだ後、市民社会・社会問題担当大統領顧問として国の再建に尽力した。

2015 年には東ティモール初の環境学校「ルブロラ・グリーン・スクール」を創設。その運営を支えるためにオーガニックレストランや宿泊事業も展開し、自然と人の暮らしが共に成長する新しい経済モデル、「ルブロラ・グリーン・ヴィレッジ」として、エコツーリズムや女性の経済的自立を推進している。2022 年よりジョゼ・ラモス＝ホルタ大統領首席顧問。

招へい日程（予定）

- 6 月 24 日（水）

【東京】 The Japanese Womenʼs Leadership Initiative (JWLI)

- 6 月 25 日（木）～6 月 27 日（土）

【石川】 兼六園、金沢 21 世紀美術館、輪島 KABULET、白山千枚田、伝統工芸工房 等

- 6 月 27 日（土）～6 月 28 日（日）

【大阪】 新世界など下町エリア、大阪くらしの今昔館 等

- 6 月 29 日（月）～7 月 2 日（木）

【東京】 上智大学での交流、公開トークセッション、石坂産業株式会社、

一般社団法人 Earth Company、一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン、

認定 NPO 法人カタリバ・アダチベース 等

※現在、旅程の詳細を調整中です。最新情報及び取材については広報担当にお問い合せください。

トークセッション「東ティモールの ASEAN 加盟と未来」詳細

実施日時︓ 2026 年 6 月 29 日（月）18 時 00 分～19 時 30 分（17 時 30 分 開場）

登壇者︓ ベラ・ガルヨス／東ティモール大統領首席顧問

福武慎太郎／上智大学総合グローバル学部・教授

会 場︓ 上智大学 四谷キャンパス（2 号館 17 階） 2-1702 会議室

東京都千代田区紀尾井町 7-1

JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線 /

四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩 3 分

言 語︓ 日本語（英日は逐次通訳あり）

参 加︓ 無料、事前登録制

登録フォーム︓https://x.gd/qPnVC （右記 QR コードからも申し込み可）

文化人短期招へい事業について

JF は「日本の友人をふやし、世界との絆をはぐくむ。」をミッションに、「文化芸術交流」「日本語教育」「日本研究・国際対話」を推進する独立行政法人です。JF では 2024 年から 10 年間にわたって、ASEAN を中心とするアジア諸国と互いの価値を認め合う、包括的な人的交流プロジェクト「次世代共創パートナーシップ-文化の WA2.0-」を展開しています。本招へいは、「次世代共創パートナーシップ-文化の WA2.0-」の一環として実施する「文化人短期招へい事業」によるものです。

「文化人短期招へい事業」は、オピニオンリーダーとして高く評価される諸分野の文化人を ASEAN 諸国から日本に約 10 日間招へいし、日本側の関係機関・関係者とのネットワーキング、面談・対談、メディア取材、講演会等を通じて、対日関心および理解を深めるとともに、本人の活動や魅力を日本国内に発信することを目的とします。ASEAN 諸国での対日関心喚起・親日感の醸成および日ASEAN 友好関係の促進に向けた一助となることを目指します。

事業名称︓文化人短期招へい事業

主 催︓ 独立行政法人 国際交流基金（JF)

本年度は下記の文化人を招へい予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79420/table/51_1_fa231d7148aca9354a9365043f3ddd1d.jpg?v=202606101151 ]

次世代共創パートナーシップ-文化の WA2.0-について

日本語パートナーズ事業と、双方向の知的・文化交流事業を軸に、心と心のふれあいを通じて、多層的な人的ネットワークの強化や、対象地域と日本との将来にわたる強い信頼関係の構築を目指します。

◆日本語パートナーズ事業

アジアの中学・高校などで日本語を教える教師やその生徒のパートナーとして、授業のアシスタン

トや日本文化の紹介をする人を派遣しています。

◆双方向の知的・文化交流事業

相互理解の上に成り立つコラボレーションの機会を創出することで、人と人の強い絆を培い、世界

の架け橋となる次世代人材を育てます。

次世代共創パートナーシップ-文化の WA2.0-公式サイト https://asiawa.jpf.go.jp/ では、これまでの取り組みを記事や動画で掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

以上