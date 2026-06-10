『ケロロ軍曹』のオフィシャルストアと「ガンダムシリーズポップアップコーナー」が「バンダイナムコ Cross Store 東京」に6月19日(金)同時オープン

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 東京」(東京都豊島区)内にケロロ軍曹オフィシャルストア「ケロッ！とマート」と「ガンダムシリーズポップアップコーナー」をオープンします。

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとしてさまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

「バンダイナムコ Cross Store 東京」では、新たにオフィシャルショップ(オフィシャルストア)とポップアップコーナーをそれぞれオープンすることで、体験型リテール施設として、さらなるコンテンツの充実を実現します。

ケロロ軍曹オフィシャルストア「ケロッ！とマート」は博多店に続く2店舗目のアニメ『ケロロ軍曹』の常設オフィシャルストアで、スケールアップした店内には、オリジナル商品を含むさまざまなグッズを取りそろえています。

「ガンダムシリーズポップアップコーナー」は「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」に続く2店舗目のコーナー展開で、バンダイナムコグループのガンダム関連商品を多数取りそろえています。

店舗概要

名 称 ：バンダイナムコ Cross Store 東京

所在地 ：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル3F

営業時間 ：10:00～21:00

バンダイナムコ Cross Store 公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

■ケロロ軍曹オフィシャルストア「ケロッ！とマート」

アニメ『ケロロ軍曹』のオフィシャルストア「ケロッ！とマート」が登場！『ケロロ軍曹』関連商品が多数そろうグッズコーナーを展開します。ファン必見の特別なストアをぜひお楽しみください！

＜取扱商品一例＞

今治ハンカチタオル

価格：990円

発売日：2026年6月19日

ピンバッジ ケロロA

価格：880円

発売日：2026年6月19日

ピンバッジ ケロロB

価格：880円

発売日：2026年6月19日

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

＜キャラクターグリーティング開催決定！＞

オープンを記念して、6月19日(金)～6月21日(日)の3日間、キャラクターグリーティングを実施します。

［注意事項］

※撮影会の参加はお1人さま1日1回までです。

※整理券は当日分のみ有効です。他日にはご使用になれません。

※複数名でご参加になる場合は、人数分の整理券が必要です。（整理券1枚につき1ショットまで）

■ガンダムシリーズポップアップコーナー

バンダイナムコグループ各社のガンダム関連商品が多数そろう「ガンダムシリーズポップアップコーナー」が、渋谷につづき「バンダイナムコ Cross Store 東京」にもオープン！

＜取扱商品一例＞

バンダイナムコグループ各社が展開しているガンダム関連商品を販売します。

ガンダムカードゲーム ブースターパック

Phantom Aria [GD04]

価格：242円

発売日：発売中

ハロゴム ＧＳ１３ 機動戦士ガンダム

価格：550円

発売日：発売中

【機動新世紀ガンダムX】

Chibiぬいおすわりマスコット ガロード・ラン

価格：2,200円

発売日：発売中

STRICT-G『機動戦士ガンダムSEED』

スカジャン フリーダムガンダム

価格：37,400円

発売日：発売中

STRICT-G『機動戦士ガンダムSEED』

スカジャン ジャスティスガンダム

価格：37,400円

発売日：発売中

METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞

GQuuuuuuX

価格：22,000円

発売日：発売中

機動戦士Gundam GQuuuuuuX グミ

価格：385円

発売日：発売中

HG 1/144 アリュゼウス

価格：13,200円

発売日：発売中

ガンダムシリーズ ハロシリコンポーチ(全3種)

価格：各2,970円

発売日：発売中

(C)SUNRISE (C)SUNRISE・MBS (C)サンライズ

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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