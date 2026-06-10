【大反響につき再配信】勘と経験からの脱却「0.5秒の視覚戦略」

ゴウリカ株式会社※本ウェビナーは3月に開催した内容収録の再配信となりますため、当時の情報を含んでおります。

「人に寄りそう合理化で、世界をもっと自由に、もっとゆたかに。」をビジョンに掲げるゴウリカ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年6月24日（水）に、本年3月開催時に大好評を博したウェビナー『勘と経験からの脱却「0.5秒の視覚戦略」 ～「たぶん売れる」という思い込みから脱却し、データで確実なヒットを狙うデザイン戦略～』を多くのご要望にお応えして再配信いたします。

新商品やリニューアル商品を世に送り出す際、「良いデザインのはずなのに棚で埋もれてしまう」「来店客は多いのに特定の売り場に人が流れない」といった課題に直面することはありませんか？

本ウェビナーでは、脳科学とデータ分析を統合した「感性脳工学」を用い、顧客の無意識を科学的に解明。パッケージデザインからVMD、店舗回遊動線までを横断的に診断し、「直感的に選ばれる」ための具体的なメソッドを公開します。「経験」という不確かな指標を「科学」という確かな戦略へ変えるヒントをお届けします。

お申込はこちら :https://share-na2.hsforms.com/1V0LdouhiQamfQGsl4UScQQe2xhc

■ このような方におすすめ

- メーカーの方： パッケージ刷新でブランド資産を守り、認知を向上させたい- 小売・流通の方： 棚割や什器、回遊設計をデータに基づいて最適化したい- 店舗開発・MDの方： 視線誘導をコントロールし、滞在時間や買上率を上げたい

■ 本セミナーで得られる知見（一部）

- ブランドの再発見： 資産を壊さず「新しくなった」と脳に認識させる技術- 脳へのインセプション： 新商品の存在をゼロから無意識に植え付ける設計- 売れる必然の可視化： 発売・出店前に「勝てる」確信を持つためのデータ活用法[表: https://prtimes.jp/data/corp/130638/table/92_1_242466651d2e3fe47aad36360f0c5d5b.jpg?v=202606101151 ]

GOURICA MARKETING, Inc. / ゴウリカマーケティング株式会社について

[企業情報]

会社名：ゴウリカ株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1-10-9 MIYAMASU TOWER

代表者名：岡本 賢祐

資本金：100百万円

備考：2023年6月にフェムトパートナーズの支援を受けてMBOを実施し、コニカミノルタグループから独立

https://gourica.co.jp/



[事業内容]

マーケティング部門のDX推進サービス、販促物（カタログ、POP、ディスプレイなど）に係る一連のサプライチェーン最適化実現のサービス、マーケティング部門への業務効率化システムの提供、マーケティングROI最適化支援（データ分析）