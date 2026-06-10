日本最大規模のバンドコンテスト「MIND ROCK AWARD 2026」が今年も開催！～募集開始のお知らせ～

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地克明）では、6 月9 日（ロックの日）より、「MIND ROCK AWARD 2026」の参加バンド・アーティストの募集を開始します。

「MIND ROCK AWARD」は、40歳以上のメンバーを1名以上含むバンド、もしくは40歳以上のソロアーティストを対象とした、プロ・アマチュアや音楽ジャンルを問わず参加可能なコンテストです。本イベントは、2023年からスタートし、過去3回の開催では、北海道から沖縄まで、全国各地から200組を超えるバンド・アーティストの応募があり、同様の企画としては国内最大級の規模を誇ります。

いつまでも好きなことを続ける情熱や新しいことにチャレンジする精神に満ちた「マインド・ロック」なバンド・アーティストの皆様からのご応募をお待ちしております！

１．スケジュール

・2026年6月9日（火曜日）～8月9日（日曜日）

参加バンド・アーティスト募集期間

・2026年8月下旬

一次審査（書類及び音源、動画審査） ※一次審査通過者は、公式HPにて発表

・2026年9月21日（月曜日・祝日）、22日（火曜日・祝日）

最終審査（ライブ審査）および結果発表

場所：Younger Than Yesterday （神奈川県横須賀市大滝町2-17 エルスビル 4F）

・2026年11月3日（火曜日・祝日）

「MIND ROCK LIVE 2026」

場所：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット（神奈川県横須賀市本町3-27）

「MIND ROCK AWARD 2026」グランプリ受賞者がメインアクトとして出演!!

2．応募要項

主な応募条件は以下のとおりです。

・メンバーに40歳以上の方を1名以上含むバンド、アーティスト

・9月21日（月・祝）、22日（火・祝）に横須賀市内のライブハウス「Younger Than Yesterday」で実施する最終審査

に参加できること。

・11月3日（火・祝）にヨコスカ・ベイサイド・ポケットで開催する「MIND ROCK LIVE 2026」に出演できること。

その他応募の詳細は、「MIND ROCK AWARD」公式HP（https://mindrockaward.com/）をご覧ください。

３．エントリー方法

応募作品2 曲（10 分程度）の演奏模様を下記のいずれかの方法でお送りいただきます。

・Web エントリー

演奏模様がわかる動画をアップロードしたYouTube 等の動画サイトのURL の送付

・郵送エントリー

演奏模様を収録したDVD もしくはCD の郵送

４．賞品

・「MIND ROCK LIVE 2026」メインアクトとしての出演権

・「横須賀ロックンロール大使」に任命

・プロモーションビデオの制作

・オリジナルスカジャン贈呈

・その他協賛企業賞

５．選考・審査方法

関係団体（横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会、内田裕也オフィス）による協議の上決定します。

６．主催・協力・後援

主催：横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

協力：内田裕也オフィス

後援：FMヨコハマ

７．公式HP

https://mindrockaward.com/