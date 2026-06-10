英語学習サイト「ALTogether」、外国人の視点から異文化理解を深める動画コンテンツ「My Japan」を公開

株式会社レアジョブ

EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ（以下、レアジョブ）の子会社で、外国語教育支援事業を展開する株式会社ボーダーリンク（以下、ボーダーリンク）は、英語学習サイト「ALTogether（オルトゥゲザー）」にて、動画コンテンツの新たなカテゴリーとして「My Japan（私にとっての日本）」をリリースしたことをお知らせします。さらに、動画と連動して深い学びを促す、探究学習用の「専用ワークシート」を、ご希望の学校へご提供いたします。

「My Japan」カテゴリーページはこちら(https://www.borderlink-altogether.com/videos/contents_type=59#Anchor)から

■ ALTogether（オルトゥゲザー）とは

ALTogetherは、ボーダーリンクが運営する英語学習サイトで、サイト名は「ALT（外国語指導助手）*1＋ Together（一緒に）」に由来しています。ALTが自国や日本で経験したリアルなエピソードを教材にしており、英語学習にとどまらず、異なる価値観や文化、地理などへの理解も深めていただきたいという思いで運営しています。

https://www.borderlink-altogether.com/

*1 ALT（外国語指導助手）：Assistant Language Teacherの略称で、外国語を母語とする指導助手。小中高等学校の英語の授業での学級担任の補佐として、また幼稚園・保育園・こども園での英語に親しむ活動において、英語発音やコミュニケーションについて指導を実施します。

■新動画カテゴリー：「My Japan」の特長

１.外国人視点の「気づき」から始まる本質的な異文化理解

異文化理解において「外国人から、日本や日本人はどう見えているか」を客観的に知ることは極めて重要です。「My Japan」の動画では、日本で働くALTたちが、日常生活の中で実際に感じた驚きや感動、戸惑い、困難といったリアルなエピソードを収録しています。「日本人にとっての当たり前は、外国人にとっての当たり前ではない」という異文化理解の第一歩となる気づきを、効果的に得ることができます。

２.テーマ別の気づきを「自らの問い」へ繋ぐ、探究学習への展開

最初に公開する4本の動画は、【言語】【ジェスチャー】【公共マナー】【時間の捉え方】という、文化の違いが表れやすい明確なテーマに分かれています。そこで得た知識や「なぜ？」という湧き上がる興味を起点として、子どもたち自身が新たな「問い」を立てることを促します。単なる受動的な動画視聴にとどまらず、主体的な探究学習へとスムーズにつなげていくことが可能な設計となっています。

３.多様な「生きた英語」×「段階的字幕」で英語学習効果を最大化

多様な国籍のALTが話す「生きた英語」を通じ、アクセントや表現の違いを実践的に体感することで、英語への興味を自然に引き出します。 さらに、「字幕なし」→「英語字幕」→「日英字幕」の順で表示される『段階的字幕』を採用しており、まず耳で英語を聞き取り、英語字幕で理解度を確認し、最後に日英字幕で意味を定着させるという3ステップで、着実な英語力向上へと導きます。

■無償トライアル校の継続募集

ALTogetherでは、無償トライアル校の募集を行っています。実際の教育現場でご利用いただいた皆様からのお声をもとに改良を重ね、より良い「未来の教育」の実現に向けて共に歩んでまいります。

＜トライアル概要＞

・提供内容 ： ALTogetherに掲載している「動画コンテンツ」+「専用ワークシート」の無償提供 ※コンテンツは順次追加予定

・提供期間 ： 2026年4月7日（火）～ 8月31日（月）

・募集対象 ： 小学校・中学校・高等学校などの教育機関、および各自治体の教育委員会

・応募条件 ： トライアル期間中および終了後に、ご利用に関するアンケートにご協力いただけること

・申込方法 ： 以下「学校向けページ」内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.borderlink-altogether.com/for-schools/

株式会社ボーダーリンク 会社概要

所在地：埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F

代表者：代表取締役社長 安井 康真

U R L ：https://www.borderlink.co.jp/

事業内容： 外国語講師派遣事業／語学スクール運営事業／オンライン英会話事業



【提供サービス】

―英語指導者派遣サービス

・ALT人材派遣サービス

https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html

―オンライン英会話サービス

・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」

https://www.ripple-kidspark.com/

・児童生徒向けオンライン英会話サービス「ボーダーリンク英会話」

https://www.edule.jp/

―英語教室関連サービス

・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」

https://www.global-f.jp/

・英語で学ぶテーマ探究型カリキュラムの幼児園「東京インターナショナルスクール キンダーガーテン」

https://tokyois-kg.com/

・英語で学ぶテーマ探究型カリキュラムの学童保育「東京インターナショナルスクール アフタースクール」

https://tokyois-kg-as.com/

-英語学習サイト

・英語学習×異文化理解のためのサイト「ALTogether」

https://www.borderlink-altogether.com/



【株式会社レアジョブについて】

所在地：東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者：代表取締役社長 中村 岳

U R L ：https://www.rarejob.co.jp/

事業内容：英語関連事業／子ども・子育て支援事業

上場取引所：東京証券取引所スタンダード市場



【レアジョブグループの事業展開について】

EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。