涼しげテーブルで夏準備。ガラステーブル4商品が新登場！

萩原株式会社

萩原株式会社（本社：岡山県倉敷市）が運営する、家具・インテリア オンライン通販サイト「クオリアル」はガラステーブル4商品のお取り扱いを開始しました。新サイズ追加1商品と、新作3商品と勢ぞろい。夏に向けて、テーブルから模様替えをしてみませんか？

ガラステーブル 新商品ラインナップ

クオリアル定番のガラステーブルに新サイズ追加！

【2026年追加 新サイズ】幅60cmのイメージ

幅80cmのイメージ幅90cmのイメージ幅120cmのイメージ

【商品名】ラウンド型ガラスローテーブル luce

【価格】9,990円（税込）～

【サイズ】幅60cm、幅80cm、幅90cm、幅120cm / 全4サイズ

ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練されたガラスローテーブルです。

丸みのあるフォルムがやわらかな印象を与え、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げました。

商品ページはこちら :https://qualial.shop/products/q7550

■商品詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84404/table/64_1_df5b3f1ac07356946088de56729b0662.jpg?v=202606101151 ]

2026年新作ガラステーブル

幅90cmのイメージ

【商品名】ラウンド型ガラスローテーブル 棚板付き luce

【価格】9,990円（税込）～

【サイズ】幅60cim、幅80cm、幅90cm、幅120cm / 全4サイズ



ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練された棚付きガラスローテーブルです。



天板下には収納棚を備えているため、リモコンや雑誌などをすっきり収納でき、テーブルまわりをきれいに保てます。

シンプルながら存在感のあるデザインで、見せる収納としてインテリアを楽しめるのも魅力。

商品ページはこちら :https://qualial.shop/products/q7556

■商品詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84404/table/64_2_5b326137da48341c89c7648d54b86229.jpg?v=202606101151 ]

幅90cmのイメージ

【商品名】スクエア型ガラスローテーブル luce

【価格】9,990円（税込）～

【サイズ】幅55cm、幅70cm、幅90cm、幅120cm / 全4サイズ



ガラスならではの透明感が、お部屋に抜け感と上品さをプラス。光をやさしく反射するクリア天板と、スタイリッシュなスチール脚を組み合わせた、洗練された棚付きガラスローテーブルです。

四角形サイズなので、初めてでも取り入れやすく、作業スペースも広く確保しやすいです。

商品ページはこちら :https://qualial.shop/products/q7560

■商品詳細

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84404/table/64_3_4399087449452be6d4649a3fd4018228.jpg?v=202606101151 ]

幅90cmのイメージ

【商品名】[幅90] ビーンズ型ガラステーブル 棚板付き

【価格】11,990円（税込）～

【サイズ】幅90cm / 全1サイズ

ころんとしたビーンズ型フォルムが目を惹く、韓国インテリア風のガラステーブル。置くだけでお部屋をやさしく彩り、空間に抜け感とかわいらしさをプラスしてくれます。



さらに棚付き仕様なので、雑誌やリモコンなどをすっきり収納でき、テーブルの上をきれいに保てます。センターテーブルとしてはもちろん、ソファテーブルやミニテーブルとしても活躍。

毎日の暮らしに、かわいさと心ときめくデザインを取り入れたい方におすすめの一台です。

商品ページはこちら :https://qualial.shop/products/q7564

■商品詳細

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84404/table/64_4_43bcb4e88d9f50bcd6dc99f2db5775a2.jpg?v=202606101151 ]

涼しげで夏にぴったり！ クオリアルのガラステーブルLuce のおすすめポイント

１.透明感が、お部屋に開放感を与える

ガラス天板の透明感は、お部屋に開放感を与えてくれたり、涼しげな雰囲気を演出します。

シンプルながらも存在感を放ち、ワンランク上の空間を演出します。

厚みのある強化ガラスで、安全性にも配慮

ガラス天板の厚みは8mm。通常のガラスに比べて、約3~5倍の強度を持つ強化ガラスを採用しています。

万が一割れた場合でも、刃物状にならず、細かく砕けるよう設計されているため、安全性にも配慮した仕様になっています。

安定感のあるスチール脚

脚はメッキ加工を施したスチール脚で、スタイリッシュな印象に。

目を引くアクセントになり、日常使いに適した耐久性も備えています。

くつろぎやすい快適な高さ

テーブルの高さは約38cm※。床座りで使用しても、ソファに合わせても違和感のない高さです。

※「ビーンズ型ガラステーブル 棚板付き(https://qualial.shop/products/q7564)」は、上記の内容とは異なるため、詳しくは商品ページにてご確認ください。

クオリアルについて

クオリアルは、萩原株式会社が運営している家具・インテリアのオンラインショップです。

「等身大で叶う、ちょうどいい暮らし」をテーマに、ベッドやソファなど一人暮らしや新生活にかかせない基本的な家具から、ラグやこたつなどの季節に合わせて使えるアイテムまで、おしゃれな家具を幅広く・ロープライスで販売しています。

楽天市場などの複数のECモールに出店して15年以上の歴史を持ち、2023年9月には公式サイトをリニューアルオープンしました。

クオリアル公式ショップ：https://qualial.shop/

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萩原株式会社について

岡山・倉敷の地で130年以上の歴史を誇る、萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

コーポレートサイト：https://e-hagihara.co.jp/