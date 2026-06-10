TVアニメ「よわよわ先生」のトレーディンググリッター缶バッジ、トレーディングブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「よわよわ先生」の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「よわよわ先生」の商品の受注を6月4日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2086?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディンググリッター缶バッジ

鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングブロマイド

鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼鶸村ひより マルチデスクマット

鶸村ひよりのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼ティザービジュアル F0号キャンバスボード

ティザービジュアルをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「鶸村ひより BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（鶸村ひより ver.A、椋林瑞希 ver.A、雪下祐樹 ver.A、九栗香夜 ver.A、阿比倉朱美 ver.A、鶸村ひより ver.B、椋林瑞希 ver.B、雪下祐樹 ver.B、九栗香夜 ver.B、阿比倉朱美 ver.B）

サイズ：本体：（約）18.9×7cm 台座：（約）直径6.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼アクリルスタンド

※画像は「鶸村ひより アクリルスタンド ver.A」を使用しております。

鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のデフォルメイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全10種（鶸村ひより ver.A、椋林瑞希 ver.A、雪下祐樹 ver.A、九栗香夜 ver.A、阿比倉朱美 ver.A、鶸村ひより ver.B、椋林瑞希 ver.B、雪下祐樹 ver.B、九栗香夜 ver.B、阿比倉朱美 ver.B）

サイズ：本体：（約）75×37mm 台座：（約）51×29mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼A3マットポスター

※画像は「ティザービジュアル A3マットポスター」を使用しております。

ティザービジュアル、鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全6種（ティザービジュアル、鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼鶸村ひより 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「鶸村ひより 75mmグリッター缶バッジ ver.A」を使用しております。

鶸村ひよりのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼イラストカード2枚セット

※画像は「鶸村ひより イラストカード2枚セット ver.A」を使用しております。

鶸村ひより、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美のイラストをイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全6種（鶸村ひより ver.A、鶸村ひより ver.B、椋林瑞希、雪下祐樹、九栗香夜、阿比倉朱美）

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2086?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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