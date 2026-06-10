ビーコンに新たな価値をプラスする新製品シリーズ「＋Beacon（プラスビーコン）」を本日より販売開始

株式会社Braveridge

株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：小橋泰成、以下 Braveridge）は、ビーコンに新たな機能をプラスした新製品シリーズ「＋Beacon（プラスビーコン）」を2026年6月10日（水）より販売開始します。第1弾として「＋Beacon ボタン」、第2弾として「＋Beacon 環境センサー」を同日より受注開始します。

■ 開発の背景

従来のビーコンは、Bluetooth(R) 信号を定期的に発信する小型の無線端末として、モノやヒトの位置・存在の検知を主な用途としてきました。しかし現場では「ボタン操作でイベント発生を人為的に知らせたい」「環境データを取りたい」といった活用ニーズが生まれています。また、導入台数が多い場合に設定作業（キッティング）に手間がかかることも課題でした。

＋Beacon シリーズは、こうしたニーズに応えるために開発されました。ビーコン本来の機能はそのままに、ボタンや環境センサーなどの機能をプラス、既存のビーコンシステムに組み込むだけで、ビーコンを使ったサービスの可能性が拡がります。

■ ＋Beacon シリーズの特長

1. 既存のビーコンサービスが変わる

物理ボタンによる操作入力をビーコン信号として発信したり、温度・湿度・気圧・照度などの環境データをビーコン信号に組み込んで発信できます。既存のビーコンシステムの仕組みはそのままに、環境データのログ記録・閾値アラートの発報・ボタンによる呼び出しなど、新たな活用が可能になります。

2. NFCで最速キッティング

各種パラメータ設定はBluetooth(R) 経由でもNFC（近距離無線通信）経由でも可能。設定用専用スマホアプリを使用すれば、NFCを利用してすべての設定をすばやく行えます。導入台数が多い場合でも、1台あたりのキッティング時間を大幅に短縮できます。

3. 防水設計、電池交換可能

シリーズ全製品がIPX5相当の防水性能を備え、動作保証温度は－10～＋60℃。屋内外を問わずさまざまな設置環境に対応します。電源にはコイン形リチウム電池（CR2450）を採用し、電池交換による長期運用が可能です。Bluetooth(R) LE経由でのファームウェア更新（DFU）にも対応しています。

４. 安心安全の日本製

企画・設計・開発は、福岡県福岡市西区のBraveridge本社で、製造は、福岡県糸島市のBraveridge糸島工場で行っています。国内生産による安定した品質と安定供給により、安心してサービス事業に活用できます。

■ 製品概要

＋Beacon シリーズ

https://www.braveridge.com/product/plus_beacon

＋Beacon ボタン PB-BTN-01

ビーコンに2つの物理ボタンをプラス。

各ボタンの短押し/長押しで異なるビーコン信号を発信できます（最大4パターン）。

呼び出しや確認応答など、現場からの操作入力をビーコンシステムに追加できます。

製品情報：https://www.braveridge.com/product/plus_beacon_button

販売開始：2026年6月10日（水）

※商品の発送は、2026年6月15日（月）より順次開始します。

＋Beacon 環境センサー PB-ENV-01

ビーコンに環境センサーをプラス。

温度・湿度・気圧・照度の4種類の環境データを取得し、ビーコン信号として発信します。

測定値を定期的に発信する「測定値定期通信モード」と、設定した閾値を超えたときにアラートを発報する「閾値検出モード」の2つの動作モードを搭載。

製品情報：https://www.braveridge.com/product/plus_beacon_environment

販売開始：2026年6月10日（水）

※商品の発送は、2026年6月29日（月）より順次開始します。

■ 今後の展開

今後、現場のニーズに応える、さまざまなセンサーや機能をプラスした＋Beaconラインアップを開発予定です。