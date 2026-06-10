子どもも大人も魅了する、しおたにまみこの不思議な絵童話 第3弾『たまごのないしょばなし』6月15日（月）発売

株式会社ブロンズ新社

株式会社ブロンズ新社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：若月 眞知子）は、絵童話『たまごのないしょばなし』（しおたにまみこ 作）を2026年6月15日（月）に全国の書店で発売します。

本書は、注目の絵本作家・しおたにまみこさんの絵童話『たまごのはなし』『いちじくのはなし』に続く第3弾。2021年2月に刊行した1作目の『たまごのはなし』は、物語性と鉛筆画の美しさが高く評価され、第27回日本絵本賞大賞、第28回ブラチスラバ世界絵本原画展金牌など数々の賞を受賞しました。2作目の『いちじくのはなし』では、ほらふきのいちじくが壮大な冒険譚を披露します。シュールでユーモアに満ちたお話は、子どもから大人まで幅広い層の読者を魅了してきました。

シリーズ3作目の本書では、少しずつ成長したたまごが、キッチンの仲間に嫉妬したり、緊張したり、もやもやする“初めての気持ち”を味わっていきます。思わずくすりと笑ってしまうやりとりの中に、誰もが経験したことのある感情や心の動きが丁寧に描かれています。クセの強いたまごと仲間たちが繰り広げる物語を、ぜひお楽しみください。

なお、この絵童話シリーズは、1冊に3篇の短いお話が収録されており、子どもが初めてひとりで読む本としてもおすすめです。

また、本書の刊行を記念し、2026年7月24日（金）より、ブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」（東京都渋谷区）にて絵本原画展を開催します。会期中には、しおたにまみこさんの在廊も予定しています。

書誌情報

『たまごのないしょばなし』しおたにまみこ

・発売日：2026年6月15日（月）

・定価：1,430円（税込）

・判型：210×148mm 上製

・頁数：48ページ

・販売：全国の書店などで販売

・書籍Webサイト：https://www.bronze.co.jp/books/9784893097552/

あらすじ

やあ ひさしぶり。わたしは たまご。あるひ ふと、おもったんだ。「し（詩）」を かいてみようかな、って。

キッチンのろうどくかいで「し」をひろうした、たまご。よみおえると、たのんでもいないのに、みんながかってに感想をいいはじめて……。

読めばよむほどに引きこまれる不思議なお話を、３話収録。

第1話 あたらしいこと／第2話 みのむし／第3話 みんなのまえで

著者紹介

撮影／黒澤義教しおたにまみこ

1987年、千葉県生まれ。女子美術大学工芸学科卒業。はじめて制作した絵本『やねうらおばけ』で、2014年第15回ピンポイント絵本コンペ優秀賞を受賞し、絵本作家となる。繊細な鉛筆画で描き出す独特の世界が、読者を引きつける。作品に『そらからきたこいし』『やねうらべやのおばけ』『さかなくん』『くも』（以上、偕成社）がある。東京都在住。

刊行記念 しおたにまみこ『たまごのないしょばなし』絵本原画展

刊行を記念した絵本原画展をブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」にて開催します。

鉛筆で繊細に描かれた原画を、ぜひ間近でご堪能ください。

【会期】

2026年 7月24日（金）、25日（土）、26日（日）、31日（金）、8月1日（土）、2日（日）

13:00～17:00 ※入場無料

【会場】

ブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」（東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31 3C）

https://maps.app.goo.gl/cobBULBYtU5va3RX7

【しおたにまみこさん在廊日】

8月1日（土）13:00～17:00予定

しおたにまみこの絵童話シリーズ

『たまごのはなし』

2021年2月刊／定価：1,430円（税込）

ある日とつぜん目を覚ましたたまご。はじめて歩き、はじめて話す。マシュマロを起こしてキッチンの台をおり、探検にでかけます。

『いちじくのはなし』

2023年2月刊／定価：1,430円（税込）

キッチンでひらかれることになった、いちじくのお話会。胸躍る冒険物語に仲間たちは大もりあがり。たまごとマシュマロだけは、半信半疑で聞いてはいるけれど……。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ブロンズ新社

TEL：03-3498-3272

E-mail: webmaster@bronze.co.jp