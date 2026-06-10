夏を彩るビーチイベント主催者を大募集！千葉県鴨川市『日本の渚百選』前原海岸が舞台

一般社団法人 鴨川市観光協会

鴨川市観光協会は、2026年の夏、広い砂浜と美しい波が魅力の前原海岸（まえばらかいがん）において、海水浴シーズンを盛り上げるビーチイベントを開催する事業者の公募を開始しました。観光客や地域住民が夏の特別なひとときを楽しめるような、飲食、スポーツ、音楽、アート、体験型アクティビティなど、多様なジャンルのイベント開催が可能です。

＜前原海岸について＞

美しい弧を描く海岸線と、そよぐヤシの木が南国リゾートを彷彿とさせるビーチ。『日本の渚百選』にも選定されたそのロケーションは、訪れる人々を魅了し続けています。

募集の背景と目的

海辺に新たな賑わいを創出するスポットとして、このたび前原海岸芝浜駐車場の一部に「前原海岸芝浜イベント広場」を設け、一般貸出の応募を開始いたしました。

日本の渚百選にも選ばれた前原海岸は、夏に多くの観光客が訪れる鴨川観光の中心地です。このポテンシャルの高いロケーションを舞台に、事業者様の自由な発想やアイデアを活かしたイベントを展開していただくことで、鴨川の夏の魅力をさらに高め、地域経済の活性化へと繋げることを目的に今回の公募を決定いたしました。

募集要項・概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143847/table/10_1_e7f32e48ba5296ca6037c3b4c7e9a9fd.jpg?v=202606101151 ]

1．ご利用条件

ご利用留意事項を遵守できる者 （飲食販売出店者に関しては、下記１.、２.を満たす者）

１. 屋台、露店等での飲食店営業許可を取得している者もしくは、自動車による飲食店営業許可を取得している者

２. 生産物賠償責任保険（PL保険）等に加入している者

2．出店期間

期間：2026年７月２１日（火）から２０２６年８月２３日（日）まで

時間：午前１０時から午後９時まで（搬入・撤収を含む）

※鴨川市民花火大会の当日（7月29日 荒天の場合は31日まで順延）は除外

３．出店場所 ※会場の場所、配置は変更となる可能性があります。

・鴨川市前原海岸芝浜駐車場南側（鴨川市横渚８０８－７７）

※芝浜駐車場南側の「前原海岸芝浜イベント広場」幅12ｍｘ奥行40ｍ

４．搬入・搬出について

・搬入、搬出は、午前１０時から午後９時までに必ず完了してください。歩行者等の安全確保を最優先に作業を行ってください。

５．関係者・来場者駐車場

・芝浜駐車場や市民会館跡地駐車場がご利用できます。

芝浜駐車場（午前9時から午後３時までの間1日1台1000円、左記時間以外は無料）

市民会館跡駐車場（土日祝日繁忙期のみ 午前9時から午後３時までの間1日1台1000円）

６．イベント運営協力金

・「前原海岸芝浜イベント広場」ご利用者に対して、イベント運営協力金のお支払いをお願いしております。持続可能な観光地づくりを目指す本事業の趣旨にご理解いただき、ご協力をお願いします。

・協力金は１日のご利用につき３万円となります（鴨川市観光協会及び鴨川市商工会の会員につきましては、1日のご利用につき１万円になります）。

・協力金は、ご利用日の２日前までに、鴨川市観光協会（鴨川市横渚1459-5）にお支払いください。（※受付時間：午前8時30分から午後５時まで）

・お支払いいただきました協力金につきましては、前日・当日の利用キャンセルや、悪天候・その他の事情によるイベント中止を理由とした返金の申し出には、ご対応できませんのでご注意ください。

７．備品について

・テント、机、イス、照明等必要な備品は各自でご用意ください。（なお、市との協働事業となりますので、市備品の借用が可能です。貸出物品の詳細につきましては、市商工観光課にお問い合わせください。）

８．電源について

・引込電源 100V 50Aの電源を用意してあります。不足する場合は発電機をご持参ください。コードリール、延長コード等は各自でご用意ください。

９．水道、排水について

・上下水道についてはご用意がありません。水は各店舗でご用意ください。

排水を垂れ流すことのないよう、排水用のポリタンク等を用意するなどして、衛生管理を行ってください。

10．ごみ等について

・飲食により容器等のごみが出ることが予想される方は、各店舗にてゴミ箱を設置してください。

・各店舗で発生したゴミは必ず持ち帰って下さい。

・イベント終了後は、周辺の清掃を行うなど、責任を持って後片付けをお願いします。

11．注意事項

（１）食品関係の取り扱いについて

・関係法令を遵守し、調理品等の取扱者は、飲食に関する事故がおきないよう充分注意してください。

特にプロパンガスをご使用になる場合は、ガス漏れや引火等細心の注意をはらってください。

・イベント時の事故や苦情は、主催者（イベント責任者）が責任をもってご対応願います。

（2）ステージイベントについて

・近隣の迷惑にならないよう、音量やPAの向き、時間は十分に注意してください。

・関係省庁から注意や指導があった場合は速やかにご対応願います。

・イベント時の事故、トラブル、苦情は、主催者（イベント責任者）が誠意をもってご対応ください。

（3）火気の使用について

・火気や発電機を使用する場合は、各自必ず適正な消火器を準備してください。

（４）その他

・イベントに係る事故、紛争、トラブル及び近隣からの苦情、物品の紛失や盗難、損害賠償請求等に対しては、主催者（イベント責任者）が責任をもってご対応願います。

・周辺に迷惑となる大音量、花火や危険物その他法律で禁止されている物品の持込、反社会勢力の参加、入れ墨の露出、その他迷惑行為など、イベント開催を不適切と判断した場合は、イベント中止とさせていただきます。

・「前原海岸芝浜イベント広場」の貸出は、市との協働事業となりますので、市に提出必要な書類が別途ございます。市HPから書類をダウンロードし、必要事項を記入した上でご提出ください。提出いただけない場合は、ご利用をキャンセルさせていただきます。

＜必要書類＞

◆後援申請書

「前原海岸芝浜イベント広場」の利用申込が完了した方は、後援申請書を市に提出してください。申請手続き完了後、市のHPやSNS等でイベント周知を行います。

◆借用書

後援申請手続き完了後、市備品の借用を希望する方は借用書を市に提出してください。詳細につきましては、市商工観光課にお問い合わせください。

鴨川市商工観光課 TEL：04-7093-7837

◆鴨川市後援行事 実施報告書

イベント終了後、３週間以内に実績報告書を市に提出してください。

＜提出先＞

〒２９６-８６０１ 鴨川市横渚1450番地 鴨川市役所商工観光課観光振興係

TEL：０４-７０９３-７８３７ Fax：０４-７０９３-７８５６

メールアドレス：kanko@city.kamogawa.lg.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

鴨川市観光協会

鴨川市横渚1459-5

TEL：04-7092-0086 FAX：04-7093-1809

MAIL：info@kamogawa-chiba.jp

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[担当者イメージ][事業者様へのメッセージ]

「前原海岸のロケーションを活かした新しいビジネスに挑戦したい」「自社のPRを兼ねて夏のイベントを仕掛けたい」という事業者様、貴社のアイデアを鴨川の海で形にしませんか？地域の皆様や観光客の心に残る、熱い夏のイベントをお待ちしております。ご不明な点や「こんな企画は可能か」といった事前のご相談も、お気軽にお問い合わせください。