TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』のトレーディング Aure Glass アクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品の受注を6月4日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass アクリルキーホルダー

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）63×59mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass アクリルカード

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass アクリルネームプレート

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass 缶バッジ

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass コンパクトクリアカード

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、クリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽仕様

価格 ：単品 \473(税込), BOX \4,730(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）90×55mm

素材 ：PP

▼トレーディング Aure Glass ブロマイド

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング Aure Glass イラストカード

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \6,160(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Aure Glass A6アクリルパネル

※画像は「リボーン Aure Glass A6アクリルパネル」を使用しております。

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,233(税込)

種類 ：全10種[リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭]

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「リボーン Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種[リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭]

サイズ：本体：（約）14.8×12.2cm 台座：（約）12.2×2.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass BIG缶バッジ

※画像は「リボーン Aure Glass BIG缶バッジ」を使用しております。

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全10種[リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭]

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼Aure Glass A3マット加工ポスター

※画像は「リボーン Aure Glass A3マット加工ポスター」を使用しております。

リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種[リボーン、沢田 綱吉、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、ディーノ（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン、白蘭]

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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